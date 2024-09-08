7 dicas de maquiagem para arrasar no Rock in Rio

Truques simples ajudam a curtir o festival de música sem preocupação com a maquiagem Crédito: Anna Demianenko | Shutterstock

Neste ano, o Rock in Rio acontece entre 13 e 22 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Em 2024, o festival comemora 40 anos e trará ao Brasil grandes artistas internacionais, como Travis Scott, Ed Sheeran, Imagine Dragons e Katy Perry, e apresentações de renomes brasileiros, como Ludmilla, Ivete Sangalo e Lulu Santos.

Para os amantes de maquiagens, é o momento ideal para deixar a imaginação correr solta, e caprichar na caracterização. Com tantas horas de duração dos shows, é fundamental manter a fixação da make. Para te ajudar a manter o look impecável durante todo o festival, a maquiadora Renata Meira e o hair stylist Henry Basttos listam algumas dicas. Confira!

1. Limpe a pele

Antes mesmo de começar a produção da make, é preciso realizar uma preparação. Por isso, o primeiro passo é limpar bem a pele antes de começar a aplicação dos produtos, pois isso ajudará na durabilidade e fixação da maquiagem.

2. Invista em uma base de qualidade

Segundo a maquiadora, as bases de alta cobertura não são indicadas para esse tipo de evento, já que esses produtos não deixam a pele respirar. “Hidrate muito a pele, use sérum, hidratante e filtro solar. Evite base de alta cobertura ou grandes camadas para deixar a pele respirar. Se preferir, utilize um filtro solar com cor”, recomenda a profissional.

3. Não abra mão do primer

O primer é essencial para a sua maquiagem durar o festival inteiro, pois ele tem a função de fixá-la na pele. Por isso, escolha um produto de qualidade que ajude a controlar a oleosidade, que vai favorecer a durabilidade da make. “O primer é conhecido por ser uma pré-maquiagem: aquele produto que você coloca para uniformizar a pele antes mesmo de se aventurar com uma base qualquer”, ressalta o hair stylist Henry Basttos.

4. Utilize água termal

A água termal ou fix plus ajudará na fixação dos produtos, e não deixarão a pele craquelar.

Moldar as sobrancelhas ajuda a destacar os olhos Crédito: Stas Ponomarencko | Shutterstock

5. Destaque os olhos

Ouse nos olhos esfumados e marcantes, afinal, o momento pede! Corrija abaixo das sobrancelhas com base e lápis apropriado. “As sobrancelhas são o molde do nosso rosto, e tratá-las com amor ajuda a conseguir um olhar maravilhoso!”, comenta a maquiadora.

6. Passe pó na pele

Após finalizar a make, opte por pó compacto para selar bem a pele e criar um bom contorno , sempre com cuidado aos excessos. Ao finalizar, borrife fix plus ou água termal. O resultado será uma maquiagem mais suave, mas com grande durabilidade.

7. Faça uso do spray fixador