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Moda

11 perfis de fashionistas capixabas para você se inspirar

Confira nossa seleção de produtores de conteúdo que arrasam no estilo e criatividade para você seguir e se inspirar
Louize Lima

Louize Lima

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 12:00

Perfis fashionistas do ES para se inspirar
Perfis fashionistas do ES para se inspirar Crédito: Instagram @jose.gonv / mariannazanon / pretademais / luaaffe
Se você curte buscar inspiração de looks na internet, truques de styling e conteúdos criativos de creators aqui do ES, essa matéria é para você! HZ selecionou 11 pessoas criativas na área de moda e beleza para te inspirar. Confira:

PRETA DEMAIS

Com conteúdos sobre moda, beleza e viagens, a capixaba Preta Demais compartilha sua vida nas redes sociais, acumulando quase 200 mil seguidores. 

MARIANNA ZANON

A modelo e criadora de conteúdo Marianna Zanon, com seu estilo irreverente, sempre compartilha inspirações para estilizar looks, além de produzir conteúdos de lifestyle e beleza com base no que está bombando no momento!

VALENTINA PORTO

Sinônimo de autenticidade, a criadora de conteúdo Valentina Porto encoraja suas seguidoras a se vestirem sem medo de julgamentos. Seu feed é um mix de estampas, peças e tecidos, criando looks disruptivos.

MAXSWEL NASCIMENTO

Cria de Cariacica, como exibe com orgulho em sua bio do Instagram, Maxswel vai além do look do dia. Ele cria conteúdos de conscientização e retrata muito bem a moda na realidade periférica. Recentemente, fez uma excelente análise do cenário em ascensão da moda modesta nas redes.

DANTE DE CASTRO

O produtor de moda, além de compartilhar seus looks alternativos (estilosíssimos!) e momentos de sua vida em photodumps, mostra suas criações e parte de seu processo criativo, que fazem parte de sua marca.

DENY SANTANA

Deny é comunicador de moda e em seus vídeos fala sobre streetwear, cenário da moda no país, seus itens favoritos do mês, além de recomendar marcas 100% nacionais. O criador também já colaborou com um dos maiores portais de moda contemporânea.

MARIA MOLLULO

Estilista, crocheteira e criativa, Maria compartilha suas produções e trabalhos autorais no mundo da moda. Além de, claro, exibir seus looks e estilo de vida em posts.

LUA ALICE

A multiartista Lua é a epítome da elegância e publica composições incríveis, fazendo com que cada post seja um mar de inspiração de moda, mas também, um olhar refinado para a vida capixaba.

JOSÉ EDUARDO GONÇALVES

O stylist exibe looks criativos e trabalhos no mundo da moda, e ao mesmo tempo, dá vida às ruas capixabas. Seu perfil é um misto de brasilidade, calmaria e referências culturais, atrelados às mais belas paisagens da Grande Vitória.

VAGNER DURADE

Modelo e stylist, Vagner compartilha um olhar poético e sensível sobre a vida, junto com registros da carreira profissional, dicas valiosas de looks, garimpos em brechós e até composição de fotos para ter um feed interessante nas redes.

ANNA CLARA

A belíssima curve model Anna Clara é dona de um senso de moda romântica, que se destaca nas paisagens de suas fotos, na Grande Vitória. Ela também publica bastidores de trabalhos como modelo.
* Louize Lima é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora Marcella Scaramella

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