Cinema, moda, turismo e gastronomia: a cultura francesa no Espírito Santo

Da moda de Luisa Meirelles aos croissants da padaria e confeitaria artesanal Os Franco Brasileiros Crédito: Victor Bessière/Natália Rabelo

“Bienvenue en France capixaba”. Ou melhor: “seja bem vindo à França capixaba”. Com as Olimpíadas de Paris, a cultura francesa está cada dia mais em evidência por todo planeta. E por aqui - é claro - não é diferente. No Espírito Santo, há inúmeras opções de lazer para se sentir na terra da Torre Eiffel.

MODA E MÚSICA

No campo fashion, uma das referências capixabas que flerta com o estilo francês é a influenciadora e empresária Luisa Meirelles. Com mais de 80 mil seguidores, a influencer contou para HZ que o seu primeiro contato com a cultura da França foi ainda quando criança, através de um livro de moda.

“Meu primeiro contato foi quando eu li um livro de uma mulher chamada Inès de La Fressange. Ela foi uma modelo e hoje é uma criadora francesa. O livro fala muito sobre elegância e a definição da moda francesa. Eu tinha 12 anos na época que li, foi um grande referencial”, contou.

Luisa Meirelles tem uma marca de roupa de acessórios com referências da França Crédito: Milo Color

Atualmente, Luisa possui uma marca de roupas e acessórios recheados de influências francesas. “Falar da minha marca é dizer que a cultura francesa foi um lugar de encontro para mim. É um lugar de identificação. Sempre gostei dessa sofisticação que também é associada à simplicidade.

Acredito que as línguas, o português e o francês, fazem uma dança muito bonita. Existe até uma suposição de que a bossa nova teria surgido com Henri Salvador (cantor francês). Cantar músicas em francês e traduzir a bossa para o francês é algo que gosto muito

GASTRONOMIA

Que tal começar o dia provando um belo e tradicional croissant? Essa é uma das delícias francesas da padaria e confeitaria artesanal Os Franco Brasileiros. Com duas unidades, na Prainha, em Vila Velha, e em Jardim da Penha, em Vitória, o local é referência em produtos típicos da França.

No cardápio, croissants recheados, folhados diversos, baguettes de fermentação natural, doces como entremets com sabores brasileiros (maracujá, limão tahiti, goiaba, banana e amendoim), doces à base de pâte à choux como éclair, saint honoré, Paris-Brest e sanduíches no estilo croque monsieur, croque madame.

Croissants recheados, folhados diversos e baguettes fazem sucesso no ES Crédito: Natália Rabelo

Essa é uma iniciativa do francês Quentin Piroja e da sua esposa capixaba Lorena Mataveli, que em 2022 decidiram abrir um delivery com produtos franceses. No final de 2023, apostaram na primeira unidade física, na cidade canela-verde, e há pouco mais de um mês abriram sua segunda loja.

A nossa história começou na França. Morei lá doze anos e me casei com um francês. Na época eu era engenheira e ele era chef de cozinha, focado em pratos quentes. Depois da pandemia, quis voltar para o Espírito Santo e ficar perto da minha família. Foi então que tivemos a ideia de nos especializar em confeitaria e panificação

Quentin Piroja e a esposa Lorena Mataveli são os proprietários do Os Franco Brasileiros Crédito: Natália Rabelo

Ainda segundo ela, o objetivo era trazer um pouco do país europeu para terras capixabas. “A nossa ideia era trazer nos moldes da França, com uma vitrine bonita e atendimento no balcão. Mas já adaptamos um pouco, tá virando quase uma cafeteria. Acredito que a demanda vai aumentar agora nas Olimpíadas. Aqui é quase uma França capixaba (risos).

Ainda na gastronomia, nossa próxima dica é o restaurante Empório Joaquim, localizado no coração da Praia do Canto. Por lá, é possível encontrar produtos inspirados nas confeitarias e padarias francesas, entre eles: o croissant de amêndoas, o danish, o pain au chocolat, o éclair de pistache ou chocolate, o lyon e o mil folhas de doce de leite.

Segundo a chef executiva das duas unidades Joaquim (Empório Joaquim e Bakery & Café), Patrícia Santos Neves, a padaria da marca é fortemente inspirada na panificação francesa.

"Destacamos especialmente nossos folhados, como o clássico croissant de amêndoas com frangipane, além de outros itens tradicionais como o croissant tradicional, nossos danishes e mil-folhas. Inclusive, eu mesma coloco a mão na massa, participando da produção que é como a de criar uma obra de arte", disse a Chef.

CINEMA

Assistir a produções francesas também é possível em Vitória. O Cine Jardins, conhecido pelas projeções de filmes internacionais, conta com um catálogo extenso e diversificado toda semana. Quem passar lá nos próximos dias, por exemplo, poderá ver o drama francês “Rapto”. A trama conta a história de Lydia, uma parteira dedicada, que está no meio do término de um relacionamento e decide tomar uma atitude drástica de raptar a filha da melhor amiga.

ARTE

Uma curiosidade que HZ também traz como destaque é um quadro capixaba que foi exposto no museu do Louvre . Quem teve essa honra - e mérito - foi a artista Aline Carneiro, que participou do Salão de Arte Contemporânea "Le Carrousel du Louvre", em 2022. O evento reúne artistas de todo o mundo que apresentam seus trabalhos para colecionadores, galerias e admiradores de arte, possibilitando visibilidade internacional e vendas.

Artista Aline Carneiro Crédito: Divulgação/ Aline Carneiro

TURISMO

Por fim, uma ilha que leva o nome dos moradores da França: a Ilha dos Franceses. Localizada em Itapemirim , no litoral Sul do Espírito Santo, o local chama atenção por suas águas cristalinas e vegetação exuberante. Para chegar lá é preciso pegar um barco e seguir cerca de quatro quilômetros - saindo das praias de Itaipava e Itaoca.

A história do nome se dá por conta de uma invasão no passado ao litoral capixaba. A ilha teria servido de esconderijo dos franceses, deixando marcas de balas de canhões e objetos do fatídico episódio. Registros ainda revelam um poço, possivelmente construído para pegar água potável.

Águas cristalinas e muita beleza na Ilha dos Franceses em Itapemirim Crédito: Leonai Gomes Martins