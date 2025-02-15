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Tendência

Corrida vira tendência no ES e marcas investem em estilo e roupas especiais

Roupas com bolsos estratégicos, tecidos tecnológicos e funcionalidade conquistam corredores no Espírito Santo
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 10:00

Marca capixaba 'AHVIC' aposta em peças exclusivas para corredores
Marca capixaba AHVIC aposta em peças exclusivas para corredores Crédito: Leonardo Gurgel
Mais do que uma tendência, a corrida de rua virou um verdadeiro lifestyle. Seja pra manter a saúde em dia, aliviar o estresse ou pelo simples prazer de se movimentar, correr tem sido a escolha de muitos capixabas, e claro, a moda não ficou de fora dessa. Agora, além de tênis e suplementos específicos, peças fitness desenvolvidas para corredores também entraram no jogo.
A busca por roupas funcionais e estilosas fez com que a marca capixaba AHVIC entrasse na tendência e lançasse uma linha pensada para corredores. "Eu sempre amei atividade física, mas nunca achava um short que não ficasse subindo ou que tivesse bolsos para carregar tudo o que eu precisava. Foi aí que decidimos criar um modelo funcional de verdade”, conta Tainah Farias, fundadora da marca. O resultado disso? O conjunto My Run, que virou um sucesso e hoje é o queridinho da loja.

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Com várias modelagens e cores, as peças unem conforto e funcionalidade
Com várias modelagens e cores, as peças unem conforto e funcionalidade Crédito: Leonardo Gurgel
A funcionalidade é um dos pilares da AHVIC para garantir o melhor desempenho na corrida. As peças contam com modelagens que garantem sustentação, tecidos respiráveis e bolsos estratégicos, permitindo que os corredores levem tudo o que precisam: celular, gel de energia, fone de ouvido e até chave. Além disso, o design foi pensado para evitar que os shorts subam durante a corrida.
"A gente faz várias peças piloto e testa em treinos de 5 km, 10 km e até meias maratonas pra garantir que cada detalhe esteja perfeito. Acho que a palavra-chave, quando a gente vai criar qualquer peça é: ela vai ser funcional, ela vai se adequar a vários tipos de corpos", revela.
"Equilibramos o desempenho e conforto com muitos testes. Escolhemos um tecido que seja tecnológico, que traga respirabilidade, e a corrida pede uma peça com maior sustentação, com mais compressão, mas nada exagerado - o segredo está no equilíbrio"

OS PRÓXIMOS PASSOS DA MARCA

Depois do 'boom' da corrida, a AHVIC já tem novos planos no radar. Em breve, a marca promete lançar uma coleção voltada para o triatlo, trazendo a mesma proposta de funcionalidade e tecnologia, mas agora pensando também em quem pedala e nada.
Independente da idade, se é atleta profissional ou não, está mais do que na moda se movimentar e cuidar do bem-estar. E com inovação e atenção às necessidades de cada pessoa, as marcas capixabas mostram que o esporte e a moda podem – e devem – caminhar juntos.

ÓCULOS DE PERFORMANCE

Além das roupas funcionais, os acessórios também entraram na tendência. Os óculos de performance - conhecidos como 'baixa pace'- ganharam força entre os atletas. No ES, as Óticas Paris acompanham de perto essa demanda crescente. Segundo a diretora executiva Ana Luiza Azevedo, as vendas desse tipo de produto tiveram um aumento expressivo nos últimos meses.
 "Os corredores procuram óculos que ofereçam proteção, conforto e estilo, e isso impulsionou marcas a investirem ainda mais nesse segmento", destaca. Entre os principais modelos, a Oakley, referência em esportes, ampliou sua linha com modelos que unem tecnologia e moda, enquanto marcas renomadas, como Versace, também apostam em designs esportivos inspirados nos óculos 'máscara'."

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"VOANDO" NA MODA MASCULINA

Marca capixaba Miles Athletic aposta em moda masculina
Marca capixaba Miles Athletic aposta em moda masculina Crédito: Instagram/@miles.athletic
Outra marca capixaba que vem se destacando no universo da corrida é a Miles Athletic, criada por Pedro Louzada. A marca nasceu da vontade de unir duas paixões do fundador: a corrida e a criatividade. O diferencial da Miles está na fusão entre performance e identidade visual com estampas marcantes e uma comunicação autêntica, algo que Pedro sentia faltar em marcas menores do mercado.
Mais do que peças funcionais, a Miles busca criar uma conexão emocional com os corredores. “Não quero que as pessoas comprem os produtos da Miles apenas por serem funcionais ou bonitos, quero que elas comprem porque a marca desperta algo dentro delas”, explica Pedro. A proposta da marca vai além do vestuário, apostando em design, narrativas e estética envolvente para fidelizar sua comunidade de corredores.
Marca capixaba une corrida, estética e criatividade
Marca capixaba une corrida, estética e criatividade Crédito: Instagram/@miles.athletic
Meu objetivo é envolver as pessoas através das estampas, das fotografias, dos vídeos, das narrativas e da linguagem. Isso que gera encantamento e fidelidade

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