André Martinelli conta como se prepara para corridas e mantém o corpão

O capixaba e ex-BBB André Martinelli Crédito: Arquivo Pessoal

Quando o assunto é vida saudável, André Martinelli se encaixa perfeitamente em todos os requisitos. Praticante de esportes como a corrida, que se tornou sua grande paixão, o empresário e influenciador possui uma rotina que também inclui uma alimentação equilibrada.

"Minha alimentação é pensada na longevidade. Eu adapto alimentos saudáveis na minha rotina de forma prática, principalmente quando tenho provas de corrida. Tenho que ingerir mais carboidrato, como arroz e batata, pensando em performance. Mas, claro que, de vez em quando, como algo uma pizza ou hambúrguer, num momento que desejo. Temos que encontrar o equilíbrio”, conta.

André explica que o auxílio de um nutricionista é essencial para que o processo seja efetivo: “Acredito que, para chegar ao corpo desejado, o melhor mesmo é consultar um bom nutricionista. Eu faço isso e percebo que a alimentação acaba sendo de acordo com o meu objetivo, priorizando alimentos naturais e alguma suplementação”.

Para realizar as provas de corrida, André entrou em um processo de reeducação alimentar, de modo a melhorar a performance física nas competições.

“Quando faço corrida, tenho que aumentar bem a quantidade de carboidrato. Não há motivos para uma dieta lowcarb. Sinto que preciso de mais energia. O bacana, também, é a disciplina que essas provas trazem para outras áreas da nossa vida”

O ex-BBB, que lida muito bem com o próprio corpo, dispensa cobranças exageradas, mas claro, não perde o foco, inclusive, realizando exames periodicamente. Ele conta que, mesmo nos tempos de modelo, não possuía tantas cobranças.

“Sempre tive um estilo de vida saudável. Desde novo, pratiquei muitos esportes, mantive uma dieta balanceada. Foi algo natural pra mim, mas, é claro que, de vez em quando, tem de se apertar um pouco o gasto calórico”, opina.

André Martinelli jogando altinha na praia Crédito: Arquivo Pessoal

André finaliza, dando dicas para quem deseja seguir uma rotina semelhante e sem exageros.