De cortininha ao crochê: veja as tendências de biquínis do verão 2025

Veja quais são os modelos queridinhos do verão 2025 Crédito: Reprodução @virginia, @anitta e @brunnagonçalves

A estação mais quente do ano chegou, trazendo com ela as tendências da moda praia 2025. Neste verão, o grande protagonista é o crochê, que pode ser utilizado tanto em biquínis quanto em vestidos, saídas de praia e shorts. Já o clássico cortininha segue em alta, sendo a escolha ideal para quem busca uma marquinha mais acentuada. E famosas como Virgínia, Anitta, Brunna Gonçalves, Ludmilla e Maísa mostram (e usam) o que está na moda.

Misturando ousadia, funcionalidade e conforto, a moda praia deste ano valoriza o trabalho artesanal e a diversidade, como explica a consultora de moda Tati Arruda. "As peças em crochê são o grande destaque da estação. Vão aparecer não só nos biquínis, mas também em saídas de praia, vestidos e até acessórios. Essa tendência valoriza o trabalho manual e tem tudo a ver com o clima tropical do verão”, revela.



Além do crochê, texturas marcantes e detalhes como argolas metálicas e aplicações em 3D, como flores e formas geométricas, também são queridinhos da estação. Segundo Paula Deps, diretora de estilo da Magia do Mar, os biquínis lisos com textura continuam sendo uma aposta forte, junto com os modelos meia-taça. "Calcinhas com tamanhos menores também estão sendo muito procuradas".



CORES QUE DOMINAM O VERÃO

Para quem ama cores vibrantes, esse é o momento. Tons como amarelo, vermelho, verde e até neon continuam em alta, no entanto, o marrom conquistou seu espaço no último ano e está sendo muito procurado. Tons mais neutros e terrosos também têm seu lugar garantido.

“O marrom e o off-white estão em alta e oferecem opções elegantes e minimalistas. Para quem prefere cores clássicas, essas tonalidades combinam perfeitamente com acessórios mais vibrantes”, destaca Tati Arruda. Também vale apostar em mix de cores. "As combinações em preto e branco ou azul e branco também têm muita força", afirma Paula Deps.

ESTAMPAS E RECORTES

Ludmilla, Bruna Griphao e Maísa apostaram em peças com estampas e recortes diferenciados Crédito: Reprodução @ludmilla, @brunagriphao e @maisa

Se você é do time que ama uma estampa e um modelo mais ousado, pode apostar que o close é certo. Padronagens animais, como onça, zebra e tigre, aparecem e muitas vezes com toques de neon ou metálicos. Já a clássica estampa vichy (xadrez) ganhou uma repaginação. “Ele vem em tons pastel e vibrantes, como rosa e verde, trazendo um toque retrô e divertido ao visual”, comenta Tati.

Quando o assunto é modelagem, as amarrações e os recortes assimétricos seguem em alta. “Esses modelos não apenas destacam o corpo, mas também tornam as peças versáteis, podendo ser usadas além da praia”, explica a diretora de estilo Paula Deps.

VERSATILIDADE PARA ALÉM DA PRAIA

Peças multifuncionais também estão super em alta na moda praia 2025 Crédito: Reprodução @isisvalverde, @juliette e @marinasenna

As peças multifuncionais que se adaptam a diferentes ocasiões, são uma aposta certa. Maiôs com recortes modernos, por exemplo, podem ser usados como bodies elegantes, enquanto saídas de crochê complementam produções casuais. "Essas peças versáteis fazem parte da chamada ‘mala inteligente’, ideais para diversas situações", explica Paula Deps.

Para um visual confortável e estiloso, a consultora Tati Arruda destaca a diversidade de modelagens, como as calcinhas de cintura alta, que oferecem praticidade e conforto. Já Paula sugere combinações com pantalonas, shorts ou chemises de linho, tule ou crochê, compondo looks perfeitos para qualquer momento do verão.

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