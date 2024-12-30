Verão 2025: saiba quais são as músicas que prometem bombar nas playlists

Brenno e Matheus, Ivete Sangalo e Nattan estão com músicas para o verão 2025 Crédito: Reprodução/Youtube/Brenno e Matheus/Instagram/@ivetesangalo/@nattan

O verão de 2025 já está trazendo aquela famosa expectativa de grandes hits que prometem embalar as festas, praias e toda atmosfera dessa estação vibrante. Assim como nos anos anteriores, essa é a época em que artistas e produtores lançam suas melhores apostas para conquistar o público. Uma tarefa nada fácil.

Além disso, essa época também é o termômetro para os grandes sucessos do carnaval. Muitos hits que dominam as playlists no início do verão acabam se tornando as músicas mais tocadas nos blocos de rua e nas festas carnavalescas. Em 2025, não será diferente: as faixas que ganharam os corações dos brasileiros já são fortes candidatas a embalar a maior festa popular do país.

Menos é Mais está fazendo sucesso com a música "Coração Partido" Crédito: Divulgação

Pensando nisso, nós, de HZ, e a rádio Litoral FM, decidimos fazer um "feat" de sucesso e preparar uma lista de músicas para você ficar de olho e antenado. Afinal, alguma das nossas apostas pode acabar ficando na sua cabeça pelos próximos meses. Entre os destaques, as músicas "Energia de Gostosa", da nossa querida Ivete Sangalo, e o hit do momento "Descer pra BC", da dupla Brenno & Matheus com o DJ Ari SL.



Entre os ritmos que devem dominar as paradas, a gente também destaca axé, sertanejo, funk e pagode. Esses estilos, que já são marcas registradas do verão brasileiro, continuam se reinventando, trazendo novidades que agradam tanto os fãs de longa data quanto os novos ouvintes. Ou seja, tem para todas as gerações.

E sem mais delongas, vamos ao Top 11 músicas que prometem bombar no verão 2025.

“ENERGIA DE GOSTOSA” - IVETE SANGALO

“DESCER PRA BC” - BRENNO & MATHEUS, DJ ARI SL

“CORAÇÃO PARTIDO” - GRUPO MENOS É MAIS

“DUAS PEDALADAS”- LÉO SANTANA (PART. MARI FERNANDEZ)

“SAVEIRO” - KAIQUE & FELIPE (PART. LUAN PEREIRA)

“MENTIRA ESTAMPADA” - WESLEY SAFADÃO (PART NATANZINHO LIMA)

“ÚLTIMA NOITE” - NATTAN & LÉO FOGUETE

"RESENHA DO ARROCHA" - J. ESKINE

"OH GAROTA QUERO VOCÊ SO PRA MIM" - ORUAM FT. ZÉ FELIPE, MC TUTO, RODRIGO DO CN (PROD. DJ LC DA ROÇA)

"EU, FEVEREIRO E VOCÊ" - CLAUDIA LEITTE

"BARBIE" - MC TUTO E DJ GLENNER