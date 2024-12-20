Capixaba compôs nova música de Aline Wirley e Igor Rickli; ouça

A cantora Alinne Garruth compôs a nova música de Aline Wirley e Igor Rickli Crédito: Reprodução/Instagram/@alinewirley/Willyans Thiago da Silva

Intitulada “É o Amor”, a nova música de trabalho do casal Aline Wirley e Igor Rickli, lançada nesta sexta-feira (20), tem um toque capixaba. É que a cantora e compositora Alinne Garruth, de Cachoeiro de Itapemirim, escreveu a letra da canção - que leva o mesmo nome do espetáculo musical dos atores.

Alinne é um exemplo de capixaba que corre atrás dos sonhos. Diante de muitos trabalhos no Espírito Santo como cantora, decidiu apostar na sua carreira como compositora fora do Estado. Morando no Rio de Janeiro, ela contou para HZ que a oportunidade de escrever para Wirley e Rickli surgiu por conta da Ternário Music, empresa carioca de Gestão Artística e produção musical.

A cantora Alinne Garruth Crédito: Flora Fiorio

“Essa oportunidade surgiu porque eles já eram parceiros de produção musical da Ternário Music, onde eu trabalho. A gente se conheceu e se deu bem de cara. Começamos a trabalhar em algumas músicas juntos e, um tempo depois, já conhecendo eles melhor e com esse projeto na cabeça, comecei a pensar em propostas em casa que tinham a ver com eles e com essa fortaleza do amor e da família”, contou Garruth.

Depois de um tempo trabalhando na composição, veio essa música linda que eles conseguiram transformar em uma coisa mais linda ainda

A canção foi lançada oficialmente nesta sexta-feira (20), mas o título dela já é conhecido pelos fãs do casal. Afinal, “É o Amor” também é o nome do espetáculo musical da ex-Rouge e seu marido, que fala sobre os altos e baixos dos relacionamentos, com uma pitada de comédia romântica. O projeto mergulha na história pessoal do casal, revelando os conflitos universais que todos enfrentamos na convivência a dois.

“Essa música é homônima ao espetáculo deles. Eu fiz justamente pensando tanto no espetáculo quanto na história deles como casal, como família, que é o que eles tem como fortaleza maior”

Sob a direção de Pedro Bricio e musical de Danilo Timm, Aline Wirley e Igor Rickli trazem à vida os dilemas e as delícias de amar e ser amado. Desde os corações apaixonados até os desacreditados, 'É o Amor' celebra a escolha diária de caminhar juntos, mesmo diante das diferenças.

Aline Wirley e Igor Rickli no musical "É o Amor" Crédito: Reprodução/Instagram/@alinewirley

SOBRE ALINNE GARRUTH

Alinne Garruth é uma cantora e compositora capixaba nascida em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Na bagagem, a artista conta com diversas faixas como “Me Assombra”, “Meus parabéns atrasado” e "Quente como na Fronteira do México", sua música mais tocada nas rádios do Espírito Santo e também nas plataformas digitais.