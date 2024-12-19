Confira as programações do réveillon 2025 de Norte a Sul no ES

O fim de ano se aproxima e os capixabas já estão em contagem regressiva para a celebração do Réveillon. De norte a sul do estado, as cidades estão preparando uma série de eventos que prometem animar moradores e turistas, com atrações para todos os gostos. Seja em praias paradisíacas, clubes badalados ou praças públicas, a virada de ano no Espírito Santo será marcada por muita música, queima de fogos e diversão.
Com uma programação repleta de shows de artistas renomados, festas all inclusive e eventos gratuitos ao ar livre, confira a seguir as principais atrações que HZ preparou e prepare-se para celebrar a chegada de 2025 em grande estilo.
VITÓRIA
- Prefeitura de Vitória - Réveillon na Orla
- Ilha das Caieiras - Palco 1
- Data: 31 de dezembro
- Atrações:
- 19:00 - Leonardo Valentim
- 21:00 - Resenha de Pagode
- 23:00 - Karametade
- Praça Dom João Batista - Palco 2
- Data: 31 de dezembro
- Atrações:
- 19:00 - Felipe Rodrigues
- 21:00 - Nandinho
- Orla de Camburi
- Pré-Réveillon: 30 de dezembro
- 20:00 - Nano Vianna
- 22:00 - Marcos e Belutti
- Réveillon: 31 de Dezembro de 2024
- 21:00 - Banda da Guarda Municipal
- 23:00 - Solange Almeida
- Vitória Réveillon TantraVitória 2025
- Data e Hora: 31 de dezembro - 21:00
- Local: Av Dante Micheline 4.170, Jardim Camburi, Vitória
- Descrição: Serão 9 horas de open food e open bar premium
- Ingressos: A partir de R$ 600,00, pelo site Le Billet
- Réveillon Ilha Sensations
- Data e Hora: 31 de dezembro - 22:00
- Local: Ilha Buffet Álvares Cabral - Vitória
- Atrações:
- Glauco: Show empolgante com uma divertida mistura de ritmos
- Breno & Bernardo: Melhor do sertanejo nacional
- Sambadm: Samba e Pagode com ousadia e alto astral
- 5 DJs: Dois palcos simultâneos com repertórios de grandes sucessos, leds, luzes e efeitos especiais
- Culinária: Chef Emerson Anunciação com pratos capixabas, brasileiros, mexicanos, japoneses e americanos
- Pirotecnia: Queima de fogos própria
- Ingressos: A partir de R$ 600 pelo site Le Billet
- Réveillon Fluente 2025
- Data e Hora: 31 de dezembro - 23:00
- Descrição:
- Decoração temática
- Mesa de frios
- Welcome drink
- Cobertura fotográfica
- Especial DJs set: Sheep e Arthur Valleti
- Ingressos: Disponíveis no site Sympla
- Primeira do Ano - After do Réveillon
- Data e Hora: 1 de janeiro de 2025 - 01:00
- Local: Bolt Vitória
- Descrição:
- Welcome drink
- Cobertura fotográfica
- Mesa de café da manhã
- Ingressos: Disponíveis no site Sympla
- Evento: Réveillon Épico 2025
- Local: Épico Beach Bar, Curva da Jurema, Vitória, ES
- Data e hora: 31 de dezembro, a partir das 22h
- Ingressos: pelo site Zig Tickets
- Atrações Musicais: DJs: Gabz, Mahat, Luuh e Lorelai
- Serviços Incluídos: Open Bar Premium e Open Food
- Réveillon do “Mãe Joana”
- Local: Quiosque Encontro da Ilha, Av.Dante Michelini, 4740
- Data: 31 de dezembro
- Ingressos: pelo site Brasilticket
- Atrações Musicais: Samba Júnior, D'Moleque, Lilian Lomeu, Leoziinho, Andin e DJ´s
- Serviços Incluídos: Open Bar e Open Food
VILA VELHA
- Prefeitura de Vila Velha - Réveillon 2025
- Data e Hora: 31 de dezembro - 20:00
- Local: Orla de Vila Velha
- Descrição:
- Show pirotécnico com 16 pontos de fogos de artifício
- 14 minutos de fogos.
- Oito torres com iluminação e DJs locais tocando música brasileira e eletrônica.
- Painéis de LED nas torres para contagem regressiva.
- Queima de fogos nas praias: Praia da Costa, Praia de Itapuã, Praia de Itaparica, Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu
- Ingresso: Gratuito
- Réveillon BLU Food Park 2025
- Data e Hora: 31 de dezembro - 22:00
- Local: BLU Food Park, Vila Velha
- Descrição:
- Duas opções de ingressos: Área Vip All Inclusive (piso superior) e Pista Premium (piso inferior).
- Atração musical.
- Ingressos: A partir de R$ 110,00 pelo site Sympla
- Réveillon Cafe de la Musique Vila Velha
- Data e Hora: 31 de dezembro - 21:30
- Local: Cafe de la Musique, Vila Velha
- Descrição:
- Festa com Open Bar Premium e Open Food.
- Vista para o mar e queima de fogos da praia de Itaparica
- Shows de KVSH e CLAYTON E ROMÁRIO
- Ingressos: A partir de R$ 600,00 pelo site Bilheteria Digital
- Réveillon Serenita All Inclusive - Clube Libanês
- Data e Hora: 31 de dezembro - 21:00
- Local: Clube Libanês do Espírito Santo, Vila Velha
- Descrição:
- Open bar e Open Buffet
- Ingressos: Disponíveis no site Le Billet
SERRA
- Prefeitura da Serra - Réveillon 2025
- Data: 31 de dezembro
- Descrição:
- Evento gratuito com queima de fogos de baixo ruído, sem estampidos e explosões.
- Atrações musicais em diversos locais.
- Programação:
- Nova Almeida:
- 19:00 - Banda 10
- 21:00 - Trio Clandestino
- 23:00 - Alex Sales
- Jacaraípe:
- 19:00 - Banda Vitória RegES
- 21:00 - Herança Negra
- 23:00 - Cheiro da Cor
- Manguinhos:
- 19:00 - Jean Correa - Mistura Perfeita
- 21:00 - Suzi Martins
- 23:00 - Macucos
- Bicanga:
- 21:00 - Movimento
- 23:00 - Felipe Ribeiro
- Balneário de Carapebus:
- 21:00 - Vlad AKS
- 23:00 - Fabricio Venturini
- Carapebus:
- 21:00 - Maxuiba
- 23:00 - Dalzy
- Réveillon Silvas 2025
- Data e Hora: 31 de dezembro - 22:00
- Local: Silvas Beach Club, Serra
- Descrição:
- Evento All Inclusive
- Atrações musicais: DJs Zé Felipe e Romário, DJ Frazao
- Ingressos: Disponíveis pelo site Le Billet
GUARAPARI
- Prefeitura de Guarapari - Réveillon 2025
- Data: 31 de dezembro
- Local: Quatro pontos estratégicos em Guarapari
- Praia do Morro
- Centro
- Enseada Azul
- Buenos Aires
- Descrição:
- Queima de fogos em quatro pontos estratégicos
- Ingresso: Gratuito
- Réveillon 2025 - Pousada e Restaurante Trancoso
- Data e Hora: 31 de dezembro, a partir das 21:00
- Local: Bar e Restaurante Trancoso, Praia de Setiba, Guarapari
- Descrição:
- Tunico da Vila e o grupo Emoção, com sucessos do samba de Martinho da Vila.
- Uma Noite Retrô com Popô, trazendo hits nacionais e internacionais dos anos 60, 70, 80 e 90.
- Queima de fogos espetacular.
- Mesa de frutas especial e cardápio tradicional de Réveillon.
- Ingressos: A partir de R$80,00 pelo site Sympla
- Multiplace Mais - Réveillon Mais 2025
- Data e Hora: 31 de dezembro
- Local: Multiplace Mais, Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari
- Descrição:
- Open Bar Premium e All Inclusive (Open Bar e Open Food)
- Atrações:
- Grupo REVELAÇÃO (Pagode)
- Breno e Bernardo (Sertanejo)
- Flávia Mendonça (Axé)
- DJ Koreia (Funk)
- DJ Ivo Furtado (Open Format)
- Ingressos: pelo site Brasil Ticket
- Evento: Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers
- Data e hora: 30/12, a partir das 22h
- Ingressos: pelo site Zig.Tickets e presencial na loja Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, em Vitória
- Local: Brava Beach Club (Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari)
- Evento: Réveillon com Dubdogz e Jeito Moleque
- Data e hora: 31/12, a partir das 22h
- Ingressos: pelo site Zig.Tickets e presencial na loja Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, em Vitória
- Local: Brava Beach Club (Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari)
MARATAÍZES
- Evento: Réveillon 2025 Marujo
- Data e Hora: 31 de Dezembro - 21:00
- Local: Marujo Beach Bar, Marataízes
- Descrição:
- Evento com Open Food
- Música ao vivo e DJ
- Decoração temática
- Ingressos: Disponíveis no site Sympla
ANCHIETA
- Réveillon 2025 - Mauka Ocean Club
- Data e Hora: 31 de dezembro - 21:30
- Local: Mauka Ocean Club | Restaurante & Beach Bar, Anchieta
- Descrição:
- Evento All Inclusive: Open Bar e Open Food.
- Atrações musicais:
- BRISOTTI
- FELGUK
- THE OTHERZ
- MAGNO
- JOTTA F
- Ingressos: pelo site Le Billet
ARACRUZ
- Prefeitura de Aracruz
- Data: 31 de dezembro
- Local: Barra do Sahy, Santa Cruz, Mar Azul, e outros pontos do litoral de Aracruz
- Descrição:
- Atrações regionais
- Queima de fogos com duração de 15 minutos na Barra do Sahy e em outros pontos do litoral
- Ingresso: Gratuito
SÃO MATEUS
- Prefeitura de São Mateus
- Data: De 27 de dezembro a 1º de janeiro
- Local: Praia de Guriri, Barra Nova Norte, Barra Nova Sul, Campo Grande, Urussuquara, Nativo, Sítio Histórico Porto de São Mateus, e Pedra D’água
- Descrição:
- Eventos abertos ao público e gratuitos
- Atrações musicais e queima de fogos
- A programação completa ainda será divulgada pela prefeitura
- Ingresso: Gratuito
CONCEIÇÃO DA BARRA
- Réveillon no Buraco do Tatu - Itaúnas
- Data: De 28 a 31 de dezembro
- Local: Buraco do Tatu Itaúnas (Rua Ítalo Vasconcelos, 49 – Itaúnas), Conceição da Barra
- Ingressos: pelo site Sympla
- Programação:
- 27 de dezembro:
- Esquenta Alucinado com Falamansa
- 28 a 31 de dezembro:
- Atrações Musicais estaduais
- Discotecagem no Vinil
- Oficinas de Dança