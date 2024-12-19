Confira as programações do réveillon 2025 de Norte a Sul no ES

O fim de ano se aproxima e os capixabas já estão em contagem regressiva para a celebração do Réveillon. De norte a sul do estado, as cidades estão preparando uma série de eventos que prometem animar moradores e turistas, com atrações para todos os gostos. Seja em praias paradisíacas, clubes badalados ou praças públicas, a virada de ano no Espírito Santo será marcada por muita música, queima de fogos e diversão.