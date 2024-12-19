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Virada de ano

Confira as programações do réveillon 2025 de Norte a Sul no ES

Cidades terão festas com shows, fogos na praia e atrações para todos os gostos. Confira a lista da HZ com os principais eventos para a virada do ano
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 10:14

Queima de fogos
De norte a sul do estado, as cidades estão preparando uma série de eventos Crédito: Flavio Hopp/Folhapress
O fim de ano se aproxima e os capixabas já estão em contagem regressiva para a celebração do Réveillon. De norte a sul do estado, as cidades estão preparando uma série de eventos que prometem animar moradores e turistas, com atrações para todos os gostos. Seja em praias paradisíacas, clubes badalados ou praças públicas, a virada de ano no Espírito Santo será marcada por muita música, queima de fogos e diversão.
Com uma programação repleta de shows de artistas renomados, festas all inclusive e eventos gratuitos ao ar livre, confira a seguir as principais atrações que HZ preparou e prepare-se para celebrar a chegada de 2025 em grande estilo.

VITÓRIA

  • Prefeitura de Vitória - Réveillon na Orla

  • Ilha das Caieiras - Palco 1
  • Data: 31 de dezembro
  • Atrações:
    • 19:00 - Leonardo Valentim
    • 21:00 - Resenha de Pagode
    • 23:00 - Karametade

  • Praça Dom João Batista - Palco 2
  • Data: 31 de dezembro
  • Atrações:
    • 19:00 - Felipe Rodrigues
    • 21:00 - Nandinho

  • Orla de Camburi
  • Pré-Réveillon: 30 de dezembro
    • 20:00 - Nano Vianna
    • 22:00 - Marcos e Belutti
  • Réveillon: 31 de Dezembro de 2024
    • 21:00 - Banda da Guarda Municipal
    • 23:00 - Solange Almeida

  • Vitória Réveillon TantraVitória 2025
  • Data e Hora: 31 de dezembro - 21:00
  • Local: Av Dante Micheline 4.170, Jardim Camburi, Vitória
  • Descrição: Serão 9 horas de open food e open bar premium
  • Ingressos: A partir de R$ 600,00, pelo site Le Billet

  • Réveillon Ilha Sensations
  • Data e Hora: 31 de dezembro - 22:00
  • Local: Ilha Buffet Álvares Cabral - Vitória
  • Atrações:
    • Glauco: Show empolgante com uma divertida mistura de ritmos
    • Breno & Bernardo: Melhor do sertanejo nacional
    • Sambadm: Samba e Pagode com ousadia e alto astral
    • 5 DJs: Dois palcos simultâneos com repertórios de grandes sucessos, leds, luzes e efeitos especiais
  • Culinária: Chef Emerson Anunciação com pratos capixabas, brasileiros, mexicanos, japoneses e americanos
  • Pirotecnia: Queima de fogos própria
  • Ingressos: A partir de R$ 600 pelo site Le Billet

  • Réveillon Fluente 2025
  • Data e Hora: 31 de dezembro - 23:00
  • Descrição:
    • Decoração temática
    • Mesa de frios
    • Welcome drink
    • Cobertura fotográfica
    • Especial DJs set: Sheep e Arthur Valleti
  • Ingressos: Disponíveis no site Sympla

  • Primeira do Ano - After do Réveillon
  • Data e Hora: 1 de janeiro de 2025 - 01:00
  • Local: Bolt Vitória
  • Descrição:
    • Welcome drink
    • Cobertura fotográfica
    • Mesa de café da manhã
  • Ingressos: Disponíveis no site Sympla
  • Evento: Réveillon Épico 2025
  • Local: Épico Beach Bar, Curva da Jurema, Vitória, ES
  • Data e hora: 31 de dezembro, a partir das 22h
  • Ingressos: pelo site Zig Tickets
  • Atrações Musicais: DJs: Gabz, Mahat, Luuh e Lorelai
  • Serviços Incluídos: Open Bar Premium e Open Food

  • Réveillon do “Mãe Joana”
  • Local: Quiosque Encontro da Ilha, Av.Dante Michelini, 4740
  • Data: 31 de dezembro
  • Ingressos: pelo site Brasilticket
  • Atrações Musicais: Samba Júnior, D'Moleque, Lilian Lomeu, Leoziinho, Andin e DJ´s
  • Serviços Incluídos:  Open Bar e Open Food
A cantora Solange Almeida
A cantora Solange Almeida Crédito: Agatha Gameiro / Folhapress

VILA VELHA

  • Prefeitura de Vila Velha - Réveillon 2025
  • Data e Hora: 31 de dezembro - 20:00
  • Local: Orla de Vila Velha
  • Descrição:
    • Show pirotécnico com 16 pontos de fogos de artifício
    • 14 minutos de fogos.
    • Oito torres com iluminação e DJs locais tocando música brasileira e eletrônica.
    • Painéis de LED nas torres para contagem regressiva.
    • Queima de fogos nas praias: Praia da Costa, Praia de Itapuã, Praia de Itaparica, Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu
  • Ingresso: Gratuito

  • Réveillon BLU Food Park 2025
  • Data e Hora: 31 de dezembro - 22:00
  • Local: BLU Food Park, Vila Velha
  • Descrição:
    • Duas opções de ingressos: Área Vip All Inclusive (piso superior) e Pista Premium (piso inferior).
    • Atração musical.
  • Ingressos: A partir de R$ 110,00 pelo site Sympla

  • Réveillon Cafe de la Musique Vila Velha
  • Data e Hora: 31 de dezembro - 21:30
  • Local: Cafe de la Musique, Vila Velha
  • Descrição:
    • Festa com Open Bar Premium e Open Food.
    • Vista para o mar e queima de fogos da praia de Itaparica
    • Shows de KVSH e CLAYTON E ROMÁRIO
  • Ingressos: A partir de R$ 600,00 pelo site Bilheteria Digital

  • Réveillon Serenita All Inclusive - Clube Libanês
  • Data e Hora: 31 de dezembro - 21:00
  • Local: Clube Libanês do Espírito Santo, Vila Velha
  • Descrição:
    • Open bar e Open Buffet
  • Ingressos: Disponíveis no site Le Billet
Festival de Alegre 2024
KVSH Crédito: Arthur Louzada

SERRA

  • Prefeitura da Serra - Réveillon 2025
  • Data: 31 de dezembro
  • Descrição:
    • Evento gratuito com queima de fogos de baixo ruído, sem estampidos e explosões.
    • Atrações musicais em diversos locais.
  • Programação:
    • Nova Almeida:
      • 19:00 - Banda 10
      • 21:00 - Trio Clandestino
      • 23:00 - Alex Sales
    • Jacaraípe:
      • 19:00 - Banda Vitória RegES
      • 21:00 - Herança Negra
      • 23:00 - Cheiro da Cor
    • Manguinhos:
      • 19:00 - Jean Correa - Mistura Perfeita
      • 21:00 - Suzi Martins
      • 23:00 - Macucos
    • Bicanga:
      • 21:00 - Movimento
      • 23:00 - Felipe Ribeiro
    • Balneário de Carapebus:
      • 21:00 - Vlad AKS
      • 23:00 - Fabricio Venturini
    • Carapebus:
      • 21:00 - Maxuiba
      • 23:00 - Dalzy

    • Réveillon Silvas 2025
    • Data e Hora: 31 de dezembro - 22:00
    • Local: Silvas Beach Club, Serra
    • Descrição:
      • Evento All Inclusive
      • Atrações musicais: DJs Zé Felipe e Romário, DJ Frazao
    • Ingressos: Disponíveis pelo site Le Billet
Macucos é atração confirmada no TendaLab 2024
Banda Macucos Crédito: Rodrigo Pysi

GUARAPARI

  • Prefeitura de Guarapari - Réveillon 2025
  • Data: 31 de dezembro
  • Local: Quatro pontos estratégicos em Guarapari
    • Praia do Morro
    • Centro
    • Enseada Azul
    • Buenos Aires
  • Descrição:
    • Queima de fogos em quatro pontos estratégicos
  • Ingresso: Gratuito

  • Réveillon 2025 - Pousada e Restaurante Trancoso
  • Data e Hora: 31 de dezembro, a partir das 21:00
  • Local: Bar e Restaurante Trancoso, Praia de Setiba, Guarapari
  • Descrição:
    • Tunico da Vila e o grupo Emoção, com sucessos do samba de Martinho da Vila.
    • Uma Noite Retrô com Popô, trazendo hits nacionais e internacionais dos anos 60, 70, 80 e 90.
    • Queima de fogos espetacular.
    • Mesa de frutas especial e cardápio tradicional de Réveillon.
  • Ingressos: A partir de R$80,00 pelo site Sympla

  • Multiplace Mais - Réveillon Mais 2025
  • Data e Hora: 31 de dezembro
  • Local: Multiplace Mais, Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari
  • Descrição:
    • Open Bar Premium e All Inclusive (Open Bar e Open Food)
  • Atrações:
    • Grupo REVELAÇÃO (Pagode)
    • Breno e Bernardo (Sertanejo)
    • Flávia Mendonça (Axé)
    • DJ Koreia (Funk)
    • DJ Ivo Furtado (Open Format)
  • Ingressos: pelo site Brasil Ticket
Multiplace Mais, em Guarapari
Multiplace Mais, em Guarapari Crédito: Léo Gurgel / Divulgação
  • Evento: Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers
  • Data e hora: 30/12, a partir das 22h
  • Ingressos: pelo site Zig.Tickets e presencial na loja Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, em Vitória
  • Local: Brava Beach Club (Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari)

  • Evento: Réveillon com Dubdogz e Jeito Moleque
  • Data e hora: 31/12, a partir das 22h
  • Ingressos: pelo site Zig.Tickets e presencial na loja Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, em Vitória
  • Local: Brava Beach Club (Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari)

MARATAÍZES

  • Evento: Réveillon 2025 Marujo
  • Data e Hora: 31 de Dezembro - 21:00
  • Local: Marujo Beach Bar, Marataízes
  • Descrição:
  • Evento com Open Food
  • Música ao vivo e DJ
  • Decoração temática
  • Ingressos: Disponíveis no site Sympla

ANCHIETA

  • Réveillon 2025 - Mauka Ocean Club
  • Data e Hora: 31 de dezembro - 21:30
  • Local: Mauka Ocean Club | Restaurante & Beach Bar, Anchieta
  • Descrição:
    • Evento All Inclusive: Open Bar e Open Food.
    • Atrações musicais:
      • BRISOTTI
      • FELGUK
      • THE OTHERZ
      • MAGNO
      • JOTTA F
    • Ingressos: pelo site Le Billet

ARACRUZ

  • Prefeitura de Aracruz
  • Data: 31 de dezembro
  • Local: Barra do Sahy, Santa Cruz, Mar Azul, e outros pontos do litoral de Aracruz
  • Descrição:
  • Atrações regionais
  • Queima de fogos com duração de 15 minutos na Barra do Sahy e em outros pontos do litoral
  • Ingresso: Gratuito

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SÃO MATEUS

  • Prefeitura de São Mateus
  • Data: De 27 de dezembro a 1º de janeiro
  • Local: Praia de Guriri, Barra Nova Norte, Barra Nova Sul, Campo Grande, Urussuquara, Nativo, Sítio Histórico Porto de São Mateus, e Pedra D’água
  • Descrição:
  • Eventos abertos ao público e gratuitos
  • Atrações musicais e queima de fogos
  • A programação completa ainda será divulgada pela prefeitura
  • Ingresso: Gratuito

CONCEIÇÃO DA BARRA

  • Réveillon no Buraco do Tatu - Itaúnas
  • Data: De 28 a 31 de dezembro
  • Local: Buraco do Tatu Itaúnas (Rua Ítalo Vasconcelos, 49 – Itaúnas), Conceição da Barra
  • Ingressos: pelo site Sympla
  • Programação:
    • 27 de dezembro:
      • Esquenta Alucinado com Falamansa
    • 28 a 31 de dezembro:
      • Atrações Musicais estaduais 
      • Discotecagem no Vinil
      • Oficinas de Dança

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