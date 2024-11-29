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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Hotel Senac Ilha do Boi lança Réveillon 2025 em coquetel badalado

Publicado em
29 nov 2024 às 11:09
Leonardo Davel, Richardson Moro Schmittel e José Alexandre Santos
Leonardo Davel, Richardson Moro Schmittel e José Alexandre Santos: no coquetel de lançamento do Réveillon 2025 do Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Jefferson Rocio
Foi super prestigiado o coquetel de lançamento do Réveillon 2025 do Hotel Senac Ilha do Boi, nesta quinta-feira (28), no piano bar da casa, em Vitória.  A festa da virada vai reunir hóspedes e visitantes no dia 31 de dezembro, a partir das 22h. 
O hotel promete ser uma experiência inesquecível para aqueles que vão passar a virada de ano prestigiando a queima de fogos de uma das vistas mais belas da Capital.
Na programação exclusiva, que inclui música ao vivo com a banda Evidance e o DJ  De Prá e um serviço all inclusive, os participantes terão acesso a opções de entradas, pratos principais e sobremesas cuidadosamente preparadas, além de bebidas inclusas, como espumantes, vinhos, cerveja premium e sucos.
O bufê temático, assinado pela chef executiva do Hotel Senac Ilha do Boi, Fabrícia Sarria, contempla três culinárias distintas: italiana, japonesa e mediterrânea. O objetivo é combinar sabores tradicionais e contemporâneos em uma rica experiência que exalta o melhor da gastronomia enquanto o público celebra a chegada de 2025.

VENDAS 

As vagas são limitadas e o valor por pessoa no 1º lote é de R$ 900 até 30 de  novembro, com acréscimos previstos para os lotes seguintes. Crianças de 6 a 10 anos pagam metade do valor, e hóspedes do hotel contam com condições especiais. Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp: (27) 99958-9406 ou pelo e-mail: [email protected].
Veja quem circulou pelo lançamento na galeria de fotos de Jefferson Rocio. 
Maita Mota, Leonardo Davel e Rita Tristão
Maita Mota, Leonardo Davel e Rita Tristão Crédito: Jefferson Rocio
Leonardo Davel e Luciana Almeida
Leonardo Davel e Luciana Almeida Crédito: Jefferson Rocio
Leonardo Davel e Renata Rasseli
Leonardo Davel e Renata Rasseli Crédito: Jefferson Rocio
Leonardo Davel e Karla Fraga
Leonardo Davel e Karla Fraga Crédito: Jefferson Rocio
Leonardo Davel e Marla Oliveira
Leonardo Davel e Marla Oliveira Crédito: Jefferson Rocio

Lançamento do Réveillon 2025 do Hotel Senac Ilha do Boi

CONTEÚDO OFERECIDO PELO HOTEL SENAC ILHA DO BOI

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