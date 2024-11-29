Hotel Senac Ilha do Boi lança Réveillon 2025 em coquetel badalado

Leonardo Davel, Richardson Moro Schmittel e José Alexandre Santos: no coquetel de lançamento do Réveillon 2025 do Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Jefferson Rocio

Foi super prestigiado o coquetel de lançamento do Réveillon 2025 do Hotel Senac Ilha do Boi, nesta quinta-feira (28), no piano bar da casa, em Vitória. A festa da virada vai reunir hóspedes e visitantes no dia 31 de dezembro, a partir das 22h.

O hotel promete ser uma experiência inesquecível para aqueles que vão passar a virada de ano prestigiando a queima de fogos de uma das vistas mais belas da Capital.

Na programação exclusiva, que inclui música ao vivo com a banda Evidance e o DJ De Prá e um serviço all inclusive, os participantes terão acesso a opções de entradas, pratos principais e sobremesas cuidadosamente preparadas, além de bebidas inclusas, como espumantes, vinhos, cerveja premium e sucos.

O bufê temático, assinado pela chef executiva do Hotel Senac Ilha do Boi, Fabrícia Sarria, contempla três culinárias distintas: italiana, japonesa e mediterrânea. O objetivo é combinar sabores tradicionais e contemporâneos em uma rica experiência que exalta o melhor da gastronomia enquanto o público celebra a chegada de 2025.

VENDAS

(27) 99958-9406 ou pelo e-mail: [email protected]. As vagas são limitadas e o valor por pessoa no 1º lote é de R$ 900 até 30 de novembro, com acréscimos previstos para os lotes seguintes. Crianças de 6 a 10 anos pagam metade do valor, e hóspedes do hotel contam com condições especiais. Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp:

Veja quem circulou pelo lançamento na galeria de fotos de Jefferson Rocio.

Maita Mota, Leonardo Davel e Rita Tristão Crédito: Jefferson Rocio

Leonardo Davel e Luciana Almeida Crédito: Jefferson Rocio

Leonardo Davel e Renata Rasseli Crédito: Jefferson Rocio

Leonardo Davel e Karla Fraga Crédito: Jefferson Rocio

Leonardo Davel e Marla Oliveira Crédito: Jefferson Rocio

Lançamento do Réveillon 2025 do Hotel Senac Ilha do Boi