Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

HZ comemora dois anos de sucesso com café da manhã na Ilha do Boi

Publicado em
25 out 2023 às 12:00
Equipe HZ e o Gerente de Marketing e Comunicação Leornardo Davel
Equipe HZ e o Gerente de Marketing e Comunicação do Senac  Leornardo Davel: celebrando os 2 anos de HZ no Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Mônica Zorzanelli

Parabéns, HZ!

O HZ, o maior site de entretenimento do ES, está comemorando 2 anos em A Gazeta. Aqui você confere notícias de celebridades, arte, cultura, gastronomia, saúde e colunismo social. Nesta quarta-feira (25), a equipe que produz o conteúdo se reuniu no Hotel Senac Ilha do Boi para celebrar a data. Ainda dentro das  celebrações do aniversário, a partir desta semana, nossa equipe marca presença na TV Gazeta com chamadas para o nosso conteúdo e a estreia do nosso canal no WhatsApp para deixar todo mundo bem informado.  Fique com a gente e confira as fotos da nossa comemoração na galeria de Mônica Zorzanelli.
"Muito orgulho dessa equipe genial que completa 2 anos de puro sucesso e excelência, abastecendo o público capixaba com conteúdo de entretenimento de alto nível!"
"São dois anos de muita informação sobre o Entretenimento produzido no ES, além da repercussão do capixaba na internet. São dois anos de um crescimento no mercado e se tornando referência no assunto. Tudo isso por conta de uma equipe afinada e que gosta do que faz, me enchendo de orgulho."

Veja Também

Veja quem prestigiou o tradicional Baile Místico em Vitória

Veja como foi o Marien Calixte Jazz Music Festival em Vila Velha

Ases inaugura Casa do Empresário com homenagem a Sérgio Rogério  de Castro

A Gazeta integra o

Saiba mais
A Gazeta Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança