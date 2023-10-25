HZ comemora dois anos de sucesso com café da manhã na Ilha do Boi

O HZ, o maior site de entretenimento do ES, está comemorando 2 anos em A Gazeta. Aqui você confere notícias de celebridades, arte, cultura, gastronomia, saúde e colunismo social. Nesta quarta-feira (25), a equipe que produz o conteúdo se reuniu no Hotel Senac Ilha do Boi para celebrar a data. Ainda dentro das celebrações do aniversário, a partir desta semana, nossa equipe marca presença na TV Gazeta com chamadas para o nosso conteúdo e a estreia do nosso canal no WhatsApp para deixar todo mundo bem informado. Fique com a gente e confira as fotos da nossa comemoração na galeria de Mônica Zorzanelli.