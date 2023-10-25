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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o tradicional Baile Místico em Vitória

Publicado em
25 out 2023 às 03:00
Carolina Saitt, Eduardo Castro e Maria Hortência Receputi
Carolina Saitt, Eduardo Castro e Maria Hortência Receputi: no Baile Místico 2023 Crédito: Marcela Bicalho

Baile Místico 2023

Uma tradição em outubro, o Baile Místico, de Maria Sanz, Carol Saitt e Maria Hortência Receputi, retornou à A Casa Lounge, na Praia do Canto,neste sábado (21),  sob o tema "O Louco", o arquétipo mais poderoso do baralho de tarô. Mais uma vez o DJ Salvador Araguaya veio de São Paulo para dar o tom à pista de dança, ao lado dos colegas capixabas Paolla B. e Vírula. O décor temático foi assinado por Luciano Petri, e o evento contou ainda com estrutura de som by Romão Espíndula e bar da Open Bacco. O RP foi de Dudu Altoé. Veja as fotos!

FESTA

Mulheres em foco

 Daniella Viguini e Roberta Vallory recebem a ginecologista Maria Angélica e a dermatologista Priscila Passamani para uma noite de bate papo e lançamento do Libfire, um suplemento voltado para mulheres que buscam uma chama a mais em suas relações de forma segura e natural. O encontro será nesta quarta (25), às 19h, na Empório Life.

Dia do Cerimonialista

O MAWT Atelier, na Enseada do Suá, vai antecipar o Dia do Cerimonialista e promover um evento para celebrar esses profissionais, na tarde desta quarta-feira (25). Com um buffet assinado por Consuelo Cuisine, os empresários Mery Zeferino e Whagner Torezani vão aproveitar a ocasião, para lançar o editorial de noivas 2024.

Patrick Ribeiro, o especialista em inteligência emocional Paulo Vieira e Débora Veronez
Patrick Ribeiro, o especialista em inteligência emocional Paulo Vieira e Débora Veronez: em noite de alta perfomance no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Divulgação

Beach Tennis

Wanderson Lamoia, dos Sorvetes Lamoia e da Paletitas, tem como valor apoiar e promover iniciativas ligadas ao esporte. Prova disso é a realização da primeira edição do Paletitas Open de Beach Tennis, que movimenta as areias de Piúma, neste final de semana, 28 e 29 de outubro. O evento marca a 12ª etapa da Federação Espírito-Santense de Tênis (FET), valendo para o ranking de 2023.

Ação do bem

Carol Neves convida para mais uma  Ação Beneficente, com doações de amigas, clientes, parceiras e dos babies Trin. Será nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27). Todo lucro da ação será revestido em prol da Afecc. 

ANIVERSÁRIO 

Paula Flores, Brenda Riva e Janaína Pimentel
Paula Flores, a aniversariante Brenda Riva e Janaína Pimentel: celebrando 42 anos com amigas, na Aleixo Netto Crédito: Vitor Carvalho

Lançamento de livro

A MM Projetos Culturais, através do Formemus, traz o músico, produtor cultural, escritor e jornalista Edson Natale para Vitória no dia 26 de outubro para o lançamento do livro “A música no Brasil que você toca”. Vai ser no Vênus Bistrô Café, na Praia do Canto, às 19 horas. No livro, Natale conta histórias de 30 anos de vivência e viagens com música, desde a gravação do primeiro LP do Amapá, passando pela primeira mulher latino-americana a tocar na Filarmônica de Berlim, e outros "causos" pouco conhecidos da música brasileira.

Celebração

Na próxima segunda-feira (30), Ivan Aguilar vai receber embaixadores e patrocinadores do desfile verão 2024 para a entrega de presentes, convites e pulseiras. O pocket-show fica por conta do cantor Marcelo Ribeiro para agitar a noite. O evento contará com a presença de Vagner Loppes, da VL Boutique de Eventos, além do casal Rodrigo Barbosa e Joana Barbosa da Grand Construtora.

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Shirley e Dr. Ariosto com Dr. Gianfranco Schiavone
O aniversariante Dr. Ariosto Santos e sua Shirley Santos e Dr. Gianfranco Schiavone: celebrando na Itália!  Crédito: Divulgação

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