Veja quem prestigiou o tradicional Baile Místico em Vitória

Uma tradição em outubro, o Baile Místico, de Maria Sanz, Carol Saitt e Maria Hortência Receputi, retornou à A Casa Lounge, na Praia do Canto,neste sábado (21), sob o tema "O Louco", o arquétipo mais poderoso do baralho de tarô. Mais uma vez o DJ Salvador Araguaya veio de São Paulo para dar o tom à pista de dança, ao lado dos colegas capixabas Paolla B. e Vírula. O décor temático foi assinado por Luciano Petri, e o evento contou ainda com estrutura de som by Romão Espíndula e bar da Open Bacco. O RP foi de Dudu Altoé. Veja as fotos!