SECRI celebra 35 anos com happy hour solidário em Vitória; veja fotos

A pró-reitora da FAESA, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, participou da mesa-redonda ‘Inovação acadêmica: gerando valor e compromisso social’, no evento ‘O Admirável Futuro da Educação Superior’, realizado pelo Semesp em parceria com o Consórcio STHEM Brasil e a Universidade de Coimbra. A representante do Centro Universitário capixaba mediou o debate de ideias de Carla Diez de Marina, diretora de Operação Internacional e vice-reitoria de Educação Continua do Tecnológico de Monterrey (México), com Dale Johnson, diretor de Inovação Digital da University Design Institute, da Arizona State University (ASU). Em tempo: O Semesp é a maior entidade representativa das instituições privadas mantenedoras de ensino superior do Brasil, e o evento traz o pensamento crítico e o engajamento social dos estudantes para o centro da discussão. Questões sobre responsabilidade social e a valorização da diversidade no âmbito das instituições de ensino superior estão entre os temas de discussão.