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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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SECRI celebra 35 anos com happy hour solidário em Vitória; veja fotos

Publicado em
21 out 2023 às 03:00
Lucienne Ottaiano, Rosa Nina, Marcelo Lages, Marly Imperial e Mariza Cipriano
Lucienne Ottaiano, Rosa Nina, Marcelo Lages, Rosa-Nina Liebermann Rayes,  Marly Imperial e Mariza Cipriano: celebrando os 35 anos do SECRI Crédito: Mônica Zorzanelli

Noite solidária

Foi super prestigiado o happy hour comemorativo dos 35 anos do Secri (Serviço de Engajamento Comunitário), que atende famílias do bairro São Benedito e comunidades vizinhas, nesta quinta-feira (19), no Cerimonial Oásis, em Vitória. O evento contou com a apresentação do espetáculo "Tango Tons e Cores, dirigido por Marcelo Lages. Veja as fotos de quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.
Brunella Cabral e Rosana Guasti
Brunella Cabral e Rosana Guasti Crédito: Mônica Zorzanelli
Mary Hilal, Teresa Bedran, Angela Neme e Walmir Sasso
Mary Helal, Teresa Bedran, Angela Neme e Walmir Sasso Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliana Ferrari e Marcela Pagani
Juliana Ferrari e Marcela Pagani Crédito: Monica Zorzanelli
Gerusa Sily, Regina Pagani e Glaucia Baião
Gerusa Sily, Regina Pagani e Glaucia Baião Crédito: Mônica Zorzanelli
Silvana Robson e Josi Dalvi
Silvana Robson e Josi Dalvi Crédito: Mônica Zorzanelli
Liliana Nobrega e Silvana Pedra
Liliana Nobrega e Silvana Pedra Crédito: Mônica Zorzanelli
Thais e Hilal Sami Hilal
Thais e Hilal Sami Hilal Crédito: Mônica Zorzanelli

Mulheres no mundo jurídico

As advogadas Jeane Martins e Renata Schimidt Gasparini, organizadoras do livro "Constitucionalismo feminista: narrativa de mulheres juristas", convidam para o lançamento dessa importante obra coletiva, escrita por várias autoras, comprometidas com o protagonismo feminino nos debates jurídicos. As autoras explicam que a obra é uma busca de ocupação de espaços na sociedade que, por direito, também pertence às mulheres juristas.

Inovação acadêmica

A pró-reitora da FAESA, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, participou da mesa-redonda ‘Inovação acadêmica: gerando valor e compromisso social’, no evento ‘O Admirável Futuro da Educação Superior’, realizado pelo Semesp em parceria com o Consórcio STHEM Brasil e a Universidade de Coimbra. A representante do Centro Universitário capixaba mediou o debate de ideias de Carla Diez de Marina, diretora de Operação Internacional e vice-reitoria de Educação Continua do Tecnológico de Monterrey (México), com Dale Johnson, diretor de Inovação Digital da University Design Institute, da Arizona State University (ASU). Em tempo: O Semesp é a maior entidade representativa das instituições privadas mantenedoras de ensino superior do Brasil, e o evento traz o pensamento crítico e o engajamento social dos estudantes para o centro da discussão. Questões sobre responsabilidade social e a valorização da diversidade no âmbito das instituições de ensino superior estão entre os temas de discussão.

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