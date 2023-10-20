Veja quem prestigiou a inauguração de novo rooftop de Vitória

Psicanalistas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília se reúnem nesta sexta e sábado, em Vitória, para participar da Jornada de Secção Clínica, realizada pela Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória (ELPV). Além da apresentação de casos clínicos, o encontro celebra os 25 anos da fundação da escola e também contará com a exibição dos resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Memória e História -25 anos ELPV”, idealizado por Rosânea de Freitas, Camila Scarpati e Dayse Rangel. Durante o evento, também acontece o lançamento da revista Registros Psicanalíticos e do livro Convergência: uma entrada.