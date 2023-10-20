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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a inauguração de novo rooftop de Vitória

Publicado em
20 out 2023 às 03:00
Cristal Bastos, Dani Brreto e Camila Silveira
Cristal Bastos, Dani Brreto e Camila Silveira Crédito: Mônica Zorzanelli

Opening

Foi um sucesso o coquetel de inauguração  para convidados do Tetto Rooftop Vitória, na noite de quarta-feira (18). Comandado pelos sócios Daniel Calmon, Rodrigo Ribeiro e Mirela Sample, em sociedade com o grupo paulista PHD Entretenimento, especialista em rooftops, que conta como sócios, os empresários Marcos Bordon, Bruno Amorim e Antônio Oliva, o primeiro rooftop do Estado funciona no 21º andar do Hotel Quality, na Mata da Praia, e conta com uma vista privilegiada de Vitória. Veja as fotos de quem passou por lá na galeria de Arthur Louzada e Mônica Zorzanelli.

JANTAR

Leo Costa, Tiely Mattede, Ronaldo Vieira e Rodrigo Santos
Leo Costa, Tiely Mattede, Ronaldo Vieira e Rodrigo Santos: encontro de embaixadores da turnê "Único", de Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Mari Fernandez e Pedro Libe, marcado para  sábado, (21), no Kleber Andrade Crédito: Léo Gurgel

Mercado do trigo em debate

A Buaiz Alimentos estará presente no o 30º Congresso Internacional da Indústria do Trigo, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Trigo (Abitrigo), entre os dias 25 e 27 de outubro, em São Paulo. Flavio Schiavone, diretor-executivo; Marcos Roberto Nascimento, gerente industrial; Carlos Henrique Eduardo, coordenador de suprimentos industriais, e Elcio Alves, consultor da empresa, participam do evento que contará com palestras, mesas redondas e workshops apresentados por profissionais e especialistas nacionais e internacionais. O mercado de trigo, as perspectivas econômicas e a inteligência artificial nos negócios estão entre os temas que serão debatidos.

Conversa com especialista!

Como transformar vendedores em parceiros? Esse é o tema da próxima Conversa com Expert, evento realizado periodicamente pela CDL Jovem Vitória para ajudar no desenvolvimento de empreendedores. Nesta edição, marcada para o próximo dia 25, às 19 horas, no Centro de Vitória, os palestrantes Elizeu Borloti e Matheus Abreu Roelke vão ensinar como aplicar a psicologia na gestão da equipe, em um bate-papo bastante inspirador.

Aniversário

Psicanalistas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília se reúnem nesta sexta e sábado, em Vitória, para participar da Jornada de Secção Clínica, realizada pela Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória (ELPV). Além da apresentação de casos clínicos, o encontro celebra os 25 anos da fundação da escola e também contará com a exibição dos resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Memória e História -25 anos ELPV”, idealizado por Rosânea de Freitas, Camila Scarpati e Dayse Rangel. Durante o evento, também acontece o lançamento da revista Registros Psicanalíticos e do livro Convergência: uma entrada.

No Rio

A pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Dra. Jessica Polese segue para o Rio de Janeiro, nesta sexta (20), onde participa do World Sleep 2023 – Congresso Mundial do Sono que reunirá cerca de três mil participantes. Entre os debates, a insônia, que aumentou significativamente pós pandemia do Covid. O Congresso segue até o dia 25 de outubro no Windsor Florida Hotel, no Rio de Janeiro.

ANIVERSÁRIO

Maritza Bojovski , Fernando e Rachel Pires
Maritza Bojovski, Fernando Aquino e a aniversariante Rachel Pires: em dia de festa! Crédito: Thiago Vieira

CERVEJA CAMPEÃ

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