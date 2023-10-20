Veja quem prestigiou a inauguração de novo rooftop de Vitória

A Buaiz Alimentos estará presente no o 30º Congresso Internacional da Indústria do Trigo, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Trigo (Abitrigo), entre os dias 25 e 27 de outubro, em São Paulo. Flavio Schiavone, diretor-executivo; Marcos Roberto Nascimento, gerente industrial; Carlos Henrique Eduardo, coordenador de suprimentos industriais, e Elcio Alves, consultor da empresa, participam do evento que contará com palestras, mesas redondas e workshops apresentados por profissionais e especialistas nacionais e internacionais. O mercado de trigo, as perspectivas econômicas e a inteligência artificial nos negócios estão entre os temas que serão debatidos.