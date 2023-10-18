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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem conferiu a mostra de uma das maiores coleções de arte do Brasil

Publicado em
18 out 2023 às 03:00
Ronaldo Barbosa, Vanda Klabin, o governador Renato Casagrande, Andrea e José Olympio Pereira, Fabrício Noronha e Hugo Barreto
Ronaldo Barbosa, Vanda Klabin, o governador Renato Casagrande, os colecionadores Andrea e José Olympio Pereira, Fabrício Noronha e Hugo Barreto: vernissage no Palácio Anchieta Crédito: Monica Zorzanelli

Vernissage

São muitos "Brasis" numa só exposição. Um recorte da coleção Andrea e José Olympio Pereira, considerada uma das mais importantes do mundo, tomou conta do espaço expositivo do Palácio Anchieta. A mostra, que foi aberta nesta segunda-feira (16), reúne obras que têm a natureza como potência criativa, em diálogo com o registro dos povos originários, afrodescendentes e da dita tradição popular.  Com curadoria de Vanda Klabin, “De onde surgem os sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira” conta com 72 obras, de 50 artistas, da que é considerada uma das maiores coleções de arte contemporânea do Brasil e está entre as 200 maiores do mundo. Nesta seleção dividida em sete salas, estão obras de artistas como Adriana Varejão, Cildo Meirelles, Ana Maria Maiolino, Cláudia Andujar, Franz Krajcberg, Waltercio Caldas e José Damasceno, entre outros. A mostra tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale. Veja quem passou pelo vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli.
Neusa Mendes, Lando Faria e Márcia Capovilla
Neusa Mendes, Lando Faria e Márcia Capovilla Crédito: Mônica Zorzanelli
Josi Chieppe, Simone Chieppe e Renata Malenza
Josi Chieppe, Simone Chieppe e Renata Malenza Crédito: Mônica Zorzanelli
Hugo e Ana Caiado
Hugo e Ana Caiado Crédito: Mônica Zorzanelli
Flavia Dalla, Carol Ruas e Lara Brotas
Flavia Dalla, Carol Ruas e Lara Brotas Crédito: Mônica Zorzanelli
Gracinha Pinheiro, Ronald Carvalho e Kyria Oliveira
Gracinha Pinheiro, Ronald Carvalho e Kyria Oliveira Crédito: Mônica Zorzanelli
Caio Caruso - Marialva Bernardo Genildo Ronchi - Luciana Duarte Faria e Pedro Martins
Caio Caruso, Marialva Bernardo,  Genildo Ronchi,  Luciana Duarte Faria e Pedro Martins Crédito: Mônica Zorzanelli

Jantar beneficente

Os chefs Juarez Campos, Pedro Kucht, Assis Teixeira, Júlio Lemos, Sueli Muroni, Ari Cardoso, Tom, Toninha Denadai e Fabricia Sarria serão responsáveis pelas receitas de alta gastronomia que serão servidas no 1º Jantar Beneficente "Viver o Mar” que será realizado em prol do Instituto Braille - ONG voltada a melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais de todo o Estado, no no Hotel Senac Ilha do Boi, dia 31 de outubro. “Neste ano em que eles completam 70 anos de atividades no ES, estamos realizando este evento deste porte e que para nosso conhecimento, é a primeira vez que eles recebem este tipo de auxílio”, diz Tania Leite, uma das organizadoras à frente do evento.

Halloween

Preparem as fantasias pois está chegando a aguardada festa de Halloween do Iate Clube! Acontece no próximo dia 27 de outubro a noite que já se consolidou como uma das mais esperadas da Ilha. As diretoras sociais do ICES, Karina Simões Machado e Consuelo Fidelis, adiantam que as atrações estão imperdíveis. Dessa vez, o dia das bruxas do ICES vai contar com a banda Dona Fran, que promete agitar a pista de dança. 

Fotografia

O fotógrafo Tadeu Bianconi convida para a sua próxima exposição, intitulada “Tempo, Tempo, Tempo”, que vai comemorar seus 60 de vida, 40 deles dedicados à arte da fotografia. Quem assina o texto curatorial é o filósofo e professor Fernando Mendes Pessoa. A mostra, que será realizada na Mosaico Fotogaleria, a partir da próxima segunda-feira (dia 23), vai apresentar mais de 900 fotografias produzidas ao longo da carreira do artista. Para quem curte colecionar obras de arte, essa é uma excelente oportunidade, pois o artista vai comercializar os trabalhos expostos e disponibilizará três caixas com fotos selecionadas para colecionadores. Toda a venda da exposição será revertida para o projeto de um livro que vai celebrar os 40 anos de carreira de Bianconi.

Introdução alimentar

A pediatra Luísa Pires conduz o evento deste mês do Clube Materlux, com o tema “Introdução alimentar descomplicada”. A convidada especial para o bate-papo, que acontece neste sábado (21), a partir das 9h, é a nutricionista materno-infantil, Nicolle Fiorot. 

Planejamento sucessório

Nesta quinta-feira (19), o escritório Sarlo & Machado Advogados - dos sócios Eduardo Sarlo e Guilherme Machado - recebe o Procurador do Estado, Mestre e Tributarista Leonardo Carvalho para um bate-papo jurídico com clientes e interessados na área. Carvalho vai tratar do tema da "Holding familiar e planejamento sucessório". A estrutura em debate proporciona inúmeros benefícios, como a proteção dos ativos familiares, a simplificação da administração do patrimônio e a redução de conflitos entre herdeiros. Essa é, inclusive, uma das áreas de atuação do Sarlo & Machado.

Em Roma

O cirurgião plástico, Ariosto Santos celebrou seu aniversário nesta terça-feira (17) em Roma, na Itália, com um jantar na parceria de sua esposa Shirley Santos e amigos italianos.

Mês das Crianças

A Escola São Domingos celebrou a Semana da Criança com pipoca, espetáculo circense, crianças fantasiadas, picolé e show de talentos para os alunos do infantil ao 5º ano. 

Happy hour de lançamento

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades) são as primeiras instituições que ficarão instaladas na Casa do Empresário, nova sede da Associação dos Empresários da Serra (Ases). O happy hour de lançamento do espaço será nesta quinta (19). O presidente da Ases, Giuliano de Castro, comemora a iniciativa. “Trata-se de um projeto com funcionalidades para atender as atividades da Ases e promover serviços aos associados”.

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