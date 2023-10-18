Veja quem conferiu a mostra de uma das maiores coleções de arte do Brasil

São muitos "Brasis" numa só exposição. Um recorte da coleção Andrea e José Olympio Pereira, considerada uma das mais importantes do mundo, tomou conta do espaço expositivo do Palácio Anchieta. A mostra, que foi aberta nesta segunda-feira (16), reúne obras que têm a natureza como potência criativa, em diálogo com o registro dos povos originários, afrodescendentes e da dita tradição popular. Com curadoria de Vanda Klabin, “De onde surgem os sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira” conta com 72 obras, de 50 artistas, da que é considerada uma das maiores coleções de arte contemporânea do Brasil e está entre as 200 maiores do mundo. Nesta seleção dividida em sete salas, estão obras de artistas como Adriana Varejão, Cildo Meirelles, Ana Maria Maiolino, Cláudia Andujar, Franz Krajcberg, Waltercio Caldas e José Damasceno, entre outros. A mostra tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale. Veja quem passou pelo vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli.