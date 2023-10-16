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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Artistas do ES assinam abadá do baiano Durval Lelys do Asa de Águia

Publicado em
16 out 2023 às 11:45
Durval Lelys veste look do capixaba Ivan Coelho
Durval Lelys veste look do capixaba Ivan Coelho Crédito: Divulgação
Nosso artista Ivan Coelho criou dois looks do cantor Durval Lelys em show após a gravação do DVD "Eternamente Asa" do Asa de Águia, nesta sexta-feira (13), no Uíki Parracho, em Arraial d'Ajuda, Bahia. A também capixaba Rachel Pires, da Nuvem, cuidou da sublimação dos abadás do cantor baiano, que tocou 7 horas sem parar. 
A empresária capixaba Lilian Moussalen acompanhou o show do Asa, na Bahia, onde Durval anunciou a volta do Trivela
Após o Vital, Lilian segue de folga em Arraial, mas em breve promete anunciar a apresentação da turnê "Eternamente Asa" e a Trivela em Vitória. 
Lilian Moussallem, Durval Lelys e Thiara Tavares
Lilian Moussallem, o cantor Durval Lelys e sua esposa Thiara Tavares: em Arraial da Ajuda, Bahia Crédito: Divulgação

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