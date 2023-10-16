Artistas do ES assinam abadá do baiano Durval Lelys do Asa de Águia

Nosso artista Ivan Coelho criou dois looks do cantor Durval Lelys em show após a gravação do DVD "Eternamente Asa" do Asa de Águia, nesta sexta-feira (13), no Uíki Parracho, em Arraial d'Ajuda, Bahia. A também capixaba Rachel Pires, da Nuvem, cuidou da sublimação dos abadás do cantor baiano, que tocou 7 horas sem parar.