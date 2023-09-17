Vital 2023: como foi o 2° dia de festa com Durval Lelys, Xanddy, Tomate e Timbalada

Multidão acompanha desfile de Durval Lelys, tanto no trio como nos camarotes Crédito: Arthur Louzada

Pocou de novo! O Vital, a maior micareta do Espírito Santo, entregou tudo que prometeu: diversão, música e experiências. Cerca de 46 mil foliões passaram pelo Sambão do Povo, em Vitória, na sexta (15) e no sábado (16). Com atrações de tirar o fôlego dos micareteiros de plantão, o último trio passou pela avenida do axé na madrugada deste domingo (17), encerrando a segunda edição.

O serviço ficou por conta da Timbalada. O grupo baiano subiu no trio um pouco mais tarde que o previsto, por volta das 04h45 e manteve a alegria dos “inimigos do fim” do Vital. Mas antes, muita coisa aconteceu.

Beto Kauê e Flavinha Mendonça ficaram com a responsabilidade de abrir a segunda noite. E eles não decepcionaram. Quem chegou cedo, encontrou apresentações cheias de energia, que prepararam o astral da galera para as próximas apresentações.

Beto Kauê abriu a segunda noite do Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada

E a atração seguinte era de peso. Como o artista mesmo canta em “Quebra Aê”, Durval Lelys realmente quebrou tudo. Presente no Vital desde a primeira edição, o ex-Asa de Águia entrou na avenida às 21h50, levantando os foliões no Sambão do Povo com os clássicos do axé music, como a "Dança da Manivela", "We Are Carnaval" e "Bota Pra Ferver".

Como parte da história do evento, Durval comemorou a retomada da folia e se sentiu honrado em continuar construindo memórias e laços com os capixabas. “O evento foi reeditado com muita perfeição e a forma dessa edição do Vital é exemplo para todo o Brasil. Foi possível construir um formato que agradou ao folião do ano passado e o resultado está aí, no sucesso deste ano”, conta.

E a animação não parou por aí. Xanddy Harmonia foi a terceira atração a conduzir o trio. Pela primeira vez no estado em carreira solo, o artista agradeceu por estar presente em um evento que reúne pessoas de todos os lugares do país.

Xanddy Harmonia levantou a galera em sua apresentação no Vital Crédito: Arthur Louzada

Nesta nova fase, o baiano prometeu fazer um show inesquecível em Vitória, lugar especial para o artista. E ele cumpriu! Xanddy trouxe um repertório inédito, que faz parte do projeto Nascendo de Novo. “São duas músicas maravilhosas, além de todas as releituras das músicas de carreira. Tenho certeza que vai ser fantástico”, declara.

Essa não foi a única surpresa da noite. Além de dar ré no trio durante a apresentação, Xanddy convidou a cantora Lexa, atração do camarote Fervô, para subir e agitar a multidão. Juntos, os artistas levaram um pouco do funk para a maior festa de axé do Estado.

Uma das artistas mais disputadas da noite, Lexa também subiu em cima do trio elétrico Crédito: Arthur Louzada

Após cinco anos de parada na carreira, o cantor Tomate matou a saudade de cantar no Vital. Ele cantou na última edição do evento na Praia de Camburi, em 2005, quando ainda fazia parte do Rapazolla. “Faz tanto tempo que eu não desfrutava dessa energia, estou feliz!”, esbravejou durante o show.

Inclusive, Tomate surpreendeu os foliões várias vezes durante a passagem no Sambão do Povo. Em um momento do show ele saiu do trio e puxou o bloco do Vital de cima de uma kombi estilizada. E público respondeu à altura, cantando todos os axés à plenos pulmões e abrindo rodas no meio da galera. “Graças a Deus, o Vital voltou”, comemorou o artista.

E, como dito no início do texto, a Timbalada foi a responsável por segurar a energia e alegria da turma inimiga do fim. Já era dia quando o vocalista Akira Takakura quis espantar o cansaço, desafiando os foliões a ficarem até o final do Vital 2023. Isto só motivou os micareteiros, que seguiam o trio e cantavam todos os sucessos do grupo musical.