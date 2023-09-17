Beto Kauê levanta o público na abertura da segunda noite do Vital 2023

Beto Kauê abriu a segunda noite do Vital 2023 no Sambão do Povo Crédito: Arthur Louzada

Nada como o Rei do Carnaval de Piúma para (também) brilhar no Vital 2023. Com a mesma energia contagiante que apresenta em seus shows, Beto Kauê abriu a segunda noite da micareta, que está rolando neste sábado (16), no Sambão do Povo, em Vitória.

A grande notícia: a chuva, "companheira" de muitos anos de folia, não deu as caras. O público que acompanhou freneticamente Beto atrás do trio elétrico pode cantar e pular os maiores sucessos do baiano (mais capixaba que se tem notícia) com muita empolgação.

O casal Ewerton Luiz e Wagner Alves, frequentadores das antigas do Vital, chegou cedo para aproveitar a folia ao máximo. "É muito interessante saber que a gente tem esse carnaval diferenciado aqui em Vitória. Temos a oportunidade de estar em uma micareta segura e bacana. Essa é a minha primeira vez no Sambão. Em 2005 era maravilhoso e espero que hoje seja também", confessou Ewerton.

Ewerton Luiz e Wagner Alves fizeram questão de chegar cedo ao Sambão do Povo para curtir o início da festa Crédito: Betânia Miranda

Ewerton e Wagner afirmaram que estão aguardando com ansiedade a apresentação de Tomate. A expectativa é ver o cantor de volta em cima do trio. Como foi noticiado por HZ , o baiano ficou afastado dos holofotes em um "exílio artístico" nos Estados Unidos por quase cinco anos. Na entrevista, prometeu fazer uma apresentação inesquecível.

Além de Tomate, a noite deste sábado (16) promete pocar com as apresentações de Flávia Mendonça, Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Timbalada, somente no trio elétrico. Haja fôlego!

Scheyla Sacramento e Vitória Amorim: espera de 20 anos para participar do Vital Crédito: Bethânia Miranda

Voltando à expectativa do público, pela primeira vez no Vital, as professoras Scheyla Sacramento e Vitória Amorim estão animadas em participar da micareta mais bombada da Região Sudeste. "Estava esperando por esse momento há 20 anos. Estar aqui é a realização de um sonho", conta Scheyla, exalando alegria ao lado da amiga.