Vital 2023: Tomate promete retorno inesquecível após 5 anos afastado dos trios

Tomate é uma das atrações do bloco do Vital na noite de sábado (17) Crédito: Instagram@tomkray

Sábado (16) é dia de relembrar sucessos como "Coração", "Te Espero No Farol" e "Parará". Sim, Tomate está de volta após cinco anos de respiro e garante uma apresentação agitada no Vital 2023. A novidade é que agora ele também atende por Tom Kray e se aventura em misturar o axé com o sertanejo com a nova música de trabalho "Hoje Só Acaba Amanhã".

Não está acostumado com o nome? Vamos relembrar um pouco sua história. Considerado um dos maiores puxadores de trio do carnaval baiano, o artista - que começou à frente grupo Rapazzola e, em 2008, partiu para a carreira solo -, decidiu fazer um "exílio artístico" nos EUA. Ele morou na Terra de Tio Sam por quase cinco e anos, e retornou ao Brasil no início de 2023... puxando um trio na folia soteropolitana.

E como é tempo de matar saudades, Tomate também retorna ao Vital, um dos palcos que o consagrou. O artista é uma das atrações do bloco no sábado (17), onde também se apresentam Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Timbalada. Você já sabe, mas não custa lembrar: O Vital acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo. Vitória, decididamente, vai virar Salvador!

Em cima do trio, Tomate promete um retorno inesquecível. Ele deve relembrar sucessos citados no início do texto e outros como "A Gente Se Vê Depois da Chuva" e, claro, a inesquecível "Coração", que virou hino de várias micaretas.

Investindo em um som mais country - talvez fruto de novas experiências durante sua morada em Miami -, Tom Kray deve apresentar aos capixabas seu novo hit, a contagiante "Hoje Só Acaba Amanhã", que foi lançada há três dias e já conta com quase 100 mil visualizações no YouTube. Sinta a vibe!

"Ela (a música) é uma mistura de ritmos que conta a história de um bando de malucos que desce a serra para curtir. (É um lugar) Onde você sabe que está saindo hoje, mas a festa só acaba amanhã", brinca o cantor, em conversa com "HZ" para falar da apresentação em terras capixabas.

Durante o bate-papo, Tomate falou sobre sua morada nos Estados Unidos, o retorno aos palcos no Brasil e a paixão dos fãs, que ainda o consideram um dos maiores puxadores de trio do país.

Você ficou afastado dos holofotes e da carreira. Chegou a se desligar da música? Quis tirar esse período para organizar minha cabeça e minha vida. Não gosto de nada forçado. Senti que era o momento de cuidar de mim, de curtir minha esposa e meus filhotes de 4 patas. Por que você decidiu morar nos Estados Unidos? Quis aprender inglês e acabei encantado com o país e a liberdade que sinto quanto estou por lá. Depois de quase cinco anos na Terra de Tio Sam, você voltou ao Carnaval de Salvador em 2023, como também às turnês pelo Brasil. Como foi esse retorno? Foi surpreendente. Resolvi voltar no início de dezembro do ano passado, mesmo sabendo que muitos eventos já tinham fechado sua grade. Mas joguei para o universo e o universo me presenteou com shows inesquecíveis.

Voltando ao período de exílio artístico, nesse tempo pintou uma necessidade de retornar aos holofotes ou mesmo uma saudade básica? Recebi muitas mensagens de incentivos e carinhos dos amigos e fãs, mas um pedido especial da minha mãe. Ela me fez ter a certeza que voltar seria bom para todos! Para o Vital, além do repertório de clássicos de sua carreira e do carnaval, o que mais você vai apresentar? Vai rolar uma mistura de eletrônica com pop e rock. Só quero curtir o momento e deixar as coisas fluírem! Seu público te chama de um dos maiores puxadores de trio elétrico do Carnaval de Salvador. Como recebe esse título e de onde vem essa energia? Tento transmitir o que recebo, essa energia vem de dentro de mim na forma mais verdadeira e pura. Tento fazer do meu show uma experiência única para meu público. Você acabou de lançar uma música nova, "Hoje só Acaba Amanhã". Vai apresentá-la aos capixabas? Ela (a música) é uma mistura de ritmos que conta a história de um bando de malucos que desce a serra para curtir. É um lugar onde você sabe que está saindo hoje, mas a festa só acaba amanhã! Dê uma passada nas minhas redes sociais e sinta a vibe dessa música!

SERVIÇO:

ENTREGA DE ABADÁS - VITAL 2023

Quando: de terça (12) a sexta (15)



de terça (12) a sexta (15) Horário: Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h.



Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h. Onde: Shopping Vitória - 1º piso atrás da Praça Central



INGRESSOS: