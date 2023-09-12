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Preparativos

Vital 2023: filas marcam o primeiro dia de entregas de abadás

Entrega acontece no Shopping Vitória até sexta-feira (15); saiba os horários  e onde customizar
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 13:37

Fila para entrega de abadás do Vital 2023. Entrega acontece em espaço no Shopping Vitória
Fila para entrega de abadás do Vital 2023. Entrega acontece em espaço no Shopping Vitória Crédito: TV Gazeta
Foi dada a largada para a retirada de abadás para o Vital 2023. Desde o meio-dia desta terça-feira (12), as camisas começaram a ser entregues aos foliões que compraram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. Já na abertura, o espaço da antiga Lojas Americanas, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, registra filas.
Os amigos Miguel e Acson estavam animados e com a expectativa alta para a festa que acontece na sexta (15) e sábado (16), no Sambão do Povo. "Nossa expectativa é de ver o Bel Marques e o Léo Santana. Vamos na sexta e sábado com toda a galera, namorada e amigos", disse Miguel.
"Ano passado eu estava na arquibancada e neste vou na pista com toda a turma", complementou o amigo.
Hosana era outra que foi buscar quatro abadás com a amiga. "Tem bloco, camarote, um monte de coisa. Vamos curtir e reviver tudo que curtimos há muitos anos. A expectativa é alta e estamos arrepiadas", disse ela, que está preocupada se vai conseguir customizar o abadá.

ENTREGAS

Mas vale ressaltar que não é todo mundo que está liberado a pegar abadás na terça (12). Segundo a organização, no dia 12, serão entregues os abadás para as pessoas que adquiriram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. É necessário que esteja identificado no ingresso que ele é combo.
Na quarta-feira (13), serão entregues os abadás individuais, para todos aqueles que compraram por dia. Nos dias 14 e 15, quinta e sexta-feira, serão entregues todos os abadás para quem não puder ir na terça ou quarta-feira.

CUSTOMIZAÇÃO

Para quem quer curtir a festa com estilo, o Shopping Vitória terá também no espaço de entrega dos abadás uma área de customização. Os clientes podem soltar a criatividade e transformar os abadás em looks incríveis com diferentes cortes e aplicações de brilhos, lantejoulas e rendas. Para a composição do visual, os acessórios de cabeça, confeccionados por Karin Pacheco, estarão disponíveis em diversas opções e cores.
O horário de funcionamento do espaço de entrega e customização dos abadás será das 12h às 21h, com exceção da sexta-feira (15), que vai funcionar das 12h às 18h.

SERVIÇO:

  • ENTREGA DE ABADÁS - VITAL 2023
  • Quando: de terça (12) a sexta (15)
  • Horário: Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h.
  • Onde: Shopping Vitória - 1º piso atrás da Praça Central

INGRESSOS:

  • Onde comprar: no site lebillet.com.br

  • BLOCO:
  • Atrações: Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana (SEXTA) / Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada (SÁBADO)
  • Combo e sexta esgotados
  • Sábado: R$ 210 (4º lote/meia)

  • ARQUIBANCADA:
  • Combo a R$ 80 (1º lote/único)
  • Sexta, R$ 50 (1º lote/meia)
  • Sábado, R$ 50 (1º lote/meia)

  • CAMAROTE FERVÔ
  • Atrações: Alinne Rosa, Babado Novo (SEXTA) / Lexa (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 360 (3º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)

  • CAMAROTE NA VISTA
  • Atrações: É O Tchan (SEXTA) / Jammil e os DJs da Arca de Noé (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 460 (6º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 240 (6º lote/meia)

  • CAMAROTE BLOCO DO BERO
  • Atrações: DJ Kvsh (SEXTA) / Naldo (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
  • Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 220 (4º lote/meia)
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 160 (2º lote/meia)

  • CAMAROTE GORDINHO
  • Atrações: Parangolé (SEXTA) / Molejo (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
  • Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 170 (2º lote/meia)

  • CAMAROTE SACADA DA PINK
  • Combo (sexta + sábado): R$ 240 (1º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 130 (1º lote/meia)

  • CAMAROTE BARLAVENTO
  • Combo (sexta + sábado): R$ 260 (2º lote/único)
  • Para sexta, esgotado
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 130 (1º lote/meia)

  • *Valores sujeitos a alterações

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