Vital 2023: filas marcam o primeiro dia de entregas de abadás

Foi dada a largada para a retirada de abadás para o Vital 2023. Desde o meio-dia desta terça-feira (12), as camisas começaram a ser entregues aos foliões que compraram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. Já na abertura, o espaço da antiga Lojas Americanas, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, registra filas.
Os amigos Miguel e Acson estavam animados e com a expectativa alta para a festa que acontece na sexta (15) e sábado (16), no Sambão do Povo. "Nossa expectativa é de ver o Bel Marques e o Léo Santana. Vamos na sexta e sábado com toda a galera, namorada e amigos", disse Miguel.
"Ano passado eu estava na arquibancada e neste vou na pista com toda a turma", complementou o amigo.
Hosana era outra que foi buscar quatro abadás com a amiga. "Tem bloco, camarote, um monte de coisa. Vamos curtir e reviver tudo que curtimos há muitos anos. A expectativa é alta e estamos arrepiadas", disse ela, que está preocupada se vai conseguir customizar o abadá.
ENTREGAS
Mas vale ressaltar que não é todo mundo que está liberado a pegar abadás na terça (12). Segundo a organização, no dia 12, serão entregues os abadás para as pessoas que adquiriram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. É necessário que esteja identificado no ingresso que ele é combo.
Na quarta-feira (13), serão entregues os abadás individuais, para todos aqueles que compraram por dia. Nos dias 14 e 15, quinta e sexta-feira, serão entregues todos os abadás para quem não puder ir na terça ou quarta-feira.
CUSTOMIZAÇÃO
Para quem quer curtir a festa com estilo, o Shopping Vitória terá também no espaço de entrega dos abadás uma área de customização. Os clientes podem soltar a criatividade e transformar os abadás em looks incríveis com diferentes cortes e aplicações de brilhos, lantejoulas e rendas. Para a composição do visual, os acessórios de cabeça, confeccionados por Karin Pacheco, estarão disponíveis em diversas opções e cores.
O horário de funcionamento do espaço de entrega e customização dos abadás será das 12h às 21h, com exceção da sexta-feira (15), que vai funcionar das 12h às 18h.
SERVIÇO:
- ENTREGA DE ABADÁS - VITAL 2023
- Quando: de terça (12) a sexta (15)
- Horário: Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h.
- Onde: Shopping Vitória - 1º piso atrás da Praça Central
INGRESSOS:
- Onde comprar: no site lebillet.com.br
- BLOCO:
- Atrações: Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana (SEXTA) / Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada (SÁBADO)
- Combo e sexta esgotados
- Sábado: R$ 210 (4º lote/meia)
- ARQUIBANCADA:
- Combo a R$ 80 (1º lote/único)
- Sexta, R$ 50 (1º lote/meia)
- Sábado, R$ 50 (1º lote/meia)
- CAMAROTE FERVÔ
- Atrações: Alinne Rosa, Babado Novo (SEXTA) / Lexa (SÁBADO)
- Combo (sexta + sábado): R$ 360 (3º lote/único)
- Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)
- CAMAROTE NA VISTA
- Atrações: É O Tchan (SEXTA) / Jammil e os DJs da Arca de Noé (SÁBADO)
- Combo (sexta + sábado): R$ 460 (6º lote/único)
- Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 240 (6º lote/meia)
- CAMAROTE BLOCO DO BERO
- Atrações: DJ Kvsh (SEXTA) / Naldo (SÁBADO)
- Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
- Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 220 (4º lote/meia)
- Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 160 (2º lote/meia)
- CAMAROTE GORDINHO
- Atrações: Parangolé (SEXTA) / Molejo (SÁBADO)
- Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
- Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)
- Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 170 (2º lote/meia)
- CAMAROTE SACADA DA PINK
- Combo (sexta + sábado): R$ 240 (1º lote/único)
- Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 130 (1º lote/meia)
- CAMAROTE BARLAVENTO
- Combo (sexta + sábado): R$ 260 (2º lote/único)
- Para sexta, esgotado
- Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 130 (1º lote/meia)
- *Valores sujeitos a alterações