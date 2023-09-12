Vital 2023: filas marcam o primeiro dia de entregas de abadás

Fila para entrega de abadás do Vital 2023. Entrega acontece em espaço no Shopping Vitória Crédito: TV Gazeta

Foi dada a largada para a retirada de abadás para o Vital 2023. Desde o meio-dia desta terça-feira (12), as camisas começaram a ser entregues aos foliões que compraram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. Já na abertura, o espaço da antiga Lojas Americanas, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, registra filas.

Os amigos Miguel e Acson estavam animados e com a expectativa alta para a festa que acontece na sexta (15) e sábado (16), no Sambão do Povo. "Nossa expectativa é de ver o Bel Marques e o Léo Santana. Vamos na sexta e sábado com toda a galera, namorada e amigos", disse Miguel.

"Ano passado eu estava na arquibancada e neste vou na pista com toda a turma", complementou o amigo.

Hosana era outra que foi buscar quatro abadás com a amiga. "Tem bloco, camarote, um monte de coisa. Vamos curtir e reviver tudo que curtimos há muitos anos. A expectativa é alta e estamos arrepiadas", disse ela, que está preocupada se vai conseguir customizar o abadá.

ENTREGAS

Mas vale ressaltar que não é todo mundo que está liberado a pegar abadás na terça (12). Segundo a organização, no dia 12, serão entregues os abadás para as pessoas que adquiriram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. É necessário que esteja identificado no ingresso que ele é combo.

Na quarta-feira (13), serão entregues os abadás individuais, para todos aqueles que compraram por dia. Nos dias 14 e 15, quinta e sexta-feira, serão entregues todos os abadás para quem não puder ir na terça ou quarta-feira.

CUSTOMIZAÇÃO

Para quem quer curtir a festa com estilo, o Shopping Vitória terá também no espaço de entrega dos abadás uma área de customização. Os clientes podem soltar a criatividade e transformar os abadás em looks incríveis com diferentes cortes e aplicações de brilhos, lantejoulas e rendas. Para a composição do visual, os acessórios de cabeça, confeccionados por Karin Pacheco, estarão disponíveis em diversas opções e cores.

O horário de funcionamento do espaço de entrega e customização dos abadás será das 12h às 21h, com exceção da sexta-feira (15), que vai funcionar das 12h às 18h.

SERVIÇO:

ENTREGA DE ABADÁS - VITAL 2023

Quando: de terça (12) a sexta (15)



de terça (12) a sexta (15) Horário: Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h.



Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h. Onde: Shopping Vitória - 1º piso atrás da Praça Central



INGRESSOS: