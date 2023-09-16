Confira os famosos que curtiram o primeiro dia do Vital 2023

Iran Malfitano, Bárbara Borges, Erasmo Viana e André Martinelli estiveram presentes na primeira noite do Vital 2023 Crédito: Vitor Gregório

O Sambão do Povo, em Vitória, recebeu nessa sexta-feira (15) o primeiro dia do Vital 2023. Se no trio elétrico Bell Marques, Leo Santana, Banda Eva e companhia agitaram a festa, nos camarotes também chamou a atenção a presença de vários famosos.

O casal Iran Malfitano e Bárbara Borges, que participaram da última edição de "A Fazenda", sendo ela a vencedora do reality show, chegou ao evento exaltando o carnaval fora de época. "O Vital é diferenciado. Uma delícia voltar para Vitória e voltar a curtir o Vital", revelou Iran.

Em uma vibe superpositiva, a eterna Paquita complementou o pensamento do namorado. "Vital é ser feliz, é sempre festejar a vida, então a gente vive o carnaval. É Vital".

Modelo, empresário e ex-marido de Gabriela Pugliesi, Erasmo Viana veio à capital capixaba curtir o evento pela primeira vez. "Para mim é um prazer. É a primeira vez, né? Estou muito honrado de conhecer o carnaval fora de época de Vitória", ressaltou.

Quem também não ficou de fora da festa foi o modelo e empresário capixaba André Martinelli. O ex-BBB exaltou o bom astral da micareta. "Estou muito animado com o evento. Está sendo sensacional. O capixaba tem que valorizar cada vez mais", destacou André.