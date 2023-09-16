Alan Venturin levanta a galera na abertura do Vital 2023

Alan Venturin abriu os trabalhos na primeira noite do Vital 2023, no Sambão do Povo Crédito: Vitor Gregório

Os micareteiros capixabas (e os vários turistas, claro!) já estão enlouquecidos, "papai"! Começou o Vital 2023. Com sua alegria costumeira, Alan Venturin, ao som de "Te Espero No Farol", colocou os foliões para pular atrás do trio elétrico no início da primeira noite da festa, que acontece no Sambão do Povo. Vitória, decididamente, virou Salvador.

A sexta-feira (15) ainda tem previsão de contar com André Lellis, Bell Marques, Léo Santana e Banda Eva, em um agito que promete firmar de vez a retomada da maior micareta da Região Sudeste. Um detalhe básico: a chuva, eterna "companheira" do Vital, pintou, mesmo que de leve, sem chegar a incomodar os amantes do axé music.

O casal Débora Chaves e Vladimir de Almeida fez questão de curtir o primeiro dia do Vital desde o início da festa Crédito: Vitor Gregório

Unindo velhos micareteiros e novos foliões, o Vital vai ganhando cores. A advogada Débora Chaves, de 43 anos, diz que participou de todas as edições do Vital, desde a época de adolescente. Em 2023, relatou suas expectativas a HZ. "Nem acredito que vou encontrar o Bell Marques depois de 30 anos, fico muito emocionada. Tô mais feliz ainda em comemorar o meu aniversário aqui também", diz, sem fazer questão de esconder a empolgação ao lado do marido, o engenheiro civil Vladimir de Almeida. "Ela que me acompanhava (risos). Muito bom voltar aqui depois de tanto tempo", apontou o rapaz.

E não para por aí. As atrações do primeiro dia se estendem aos badalados camarotes. Entre os principais nomes, estão é o Tchan, Parangolé e DJ Kvsh. Definitivamente, a folia vai até o sol raiar.

A festança continua neste sábado (16). No trio elétrico, as atrações serão Beto Kauê, Flavinha Mendonça, Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate (que retorna após uma pausa na carreira de cerca de cinco anos) e Timbalada. Alegria é o que não vai faltar.