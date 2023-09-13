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Vital 2023: veja a lista de famosos que estarão no evento

Turma de influencers e participantes de reality shows vai desembarcar na capital capixaba para curtir os dois dias de micareta, no Sambão do Povo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 19:18

Paulo André, Eslovênia, Flavio Nakagima e Bárbara Borges são alguns dos famosos que vão curtir o Vital 2023
Paulo André, Eslovênia, Flavio Nakagima e Bárbara Borges são alguns dos famosos que vão curtir o Vital 2023 Crédito: Reprodução/Instagram
Está quase tudo pronto para o Vital 2023. Marcado pela passagem de trios elétricos com artistas renomados como Bel Marques, Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Léo Santana entre outros, o evento também conta com celebridades nos camarotes. De ex-BBB a influencers, a lista passa de 20 nomes. Confira abaixo a lista dos VIPs da festa.
ANDRE MARTINELLI - Capixaba, modelo, empresário, ex-BBB, ex-No Limite, digital influencer, atualmente mora em SP.
ANDRÉ MEISLER - empresário do Grupo TT Burger.
ANTONIO RAFASKI - Capixaba, digital influencer, ex-BBB.
BÁRBARA BORGES - Atriz com vários trabalhos na Globo e na Record, ex-paquita, ganhandora do reality A Fazenda 14.
BIANKA NICOLI - Bianka Nicoli é um dos maiores nomes da influencia digital do Nordeste. Se destaca no mundo virtual como a rainha dos aúdios. Com muito humor faz sucesso enviando mensagens para famosos.
BRUNO CHATEAUBRIAND - jornalista, apresentador e empresário, Colunista da Veja Rio. Faz parte da tradicional família do magnata da comunicação Assis Chateaubriand, responsável pela implementação da televisão no Brasil.
BUDAH - cantora e rapper capixaba finalista do Prêmio da Música Capixaba
ERASMO VIANA - Bahiano de alma e paulista de coração, Erasmo é modelo, empresário, e um dos maiores digitais influencers da vida fitness no Brasil .
ESLOVÊNIA MARQUES - Miss Pernambuco 2018, modelo, ex-BBB.
FLAVIO NAKAGIMA - Surfista profissional, participou do de Ferias com o Ex duas vezes, campeão do reality Ilha Record #2.
GRACIELY JUNQUEIRA - capixaba que foi descoberta como cantora no programa ídolos Kids . Logo após participou da novela Cúmplices de um Resgate (SBT). Assim se destacando como atriz. Participou da novela As Aventuras de Poliana (SBT) como Gabriela; Em seguida fez uma turnê em nome da novela pelo Brasil como voz principal. Depois participou da série O Coro - Sucesso aqui vou eu, de Miguel Falabella pelo DisneyPlus. E em breve estará nas telinhas no longa sobre os Mamonas Assassinas.
GUI MARTINS - participante do Casamento às Cegas Brasil 2 e influenciador
IRAN MALFITANO - ator com diversos trabalhos na Globo e na Record. Terceiro lugar no reality A Fazenda 14.
JOAO HADAD - Empresário, advogado e influenciador digital, participante dos realities De Férias com o Ex, De Férias com o Ex Caribe, da Amazon, e Power Couple Brasil 2022, da Record. Natural de Guarapari/ES.
LUANA ANDRADE - Publicitária e influenciadora digital, assistente de palco do Domingo Legal com Celso Portioli, no SBT. Participante do reality Power Couple Brasil 2022, da Record. 
LUCAS BISSOLI - Modelo, influenciador e ex-BBB
PAULO ANDRÉ - atleta e ex-BBB
TIBERY - produtor musical de sucessos como "Canção Infantil", de César MC, e "Poetas no Topo", com MV Bill, Dudu MC e outros rappers
VICTORIA AZEVEDO - influenciadora
WAGNER JÚNIOR - Influenciador

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