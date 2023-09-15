Vital 2023: tudo o que você precisa saber está no Guia do Folião de HZ

É uma pulseira em que são colocados créditos para serem usados nas compras de produtos, comidas e bebidas durante o evento nos setores de camarotes e bloco. A pulseira Cashless está disponível na retirada dos abadás e possui um custo de R$6 de aquisição, valor que é revertido em uma água ao devolver a pulseira ao fim do uso (se você for nos dois dias de evento, use a pulseira nos dois dias e devolva somente ao final do segundo dia). Se você não comprou na retirada de abadás, pode adquirir num dos caixas do evento.