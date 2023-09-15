Vital 2023: tudo o que você precisa saber está no Guia do Folião de HZ

Chegou o momento dos micareteiros! Nesta sexta (15) e sábado (16) acontece o Vital 2023, no Sambão do Povo, em Vitória. HZ, que adora uma diversão, preparou um guia do folião com tudo que você precisa saber para curtir.
Quando acontece o Vital 2023?
Dias 15 e 16 de setembro, sexta e sábado
Onde será realizado o evento?
No Sambão do Povo, que fica na Av. Dario Lourenço, bairro Mario Cypreste, em Vitória
Quais horários de abertura dos portões?
Na sexta (16), os portões abrem às 20h. No sábado, a festa começa às 18h.
Como vai funcionar?
O evento é dividido em camarotes, arquibancada, lounges e o bloco. Cada setor terá entradas e abadás separados. Não poderá haver circulação entre os espaços, a não ser para quem tenha comprado mais de um setor. Mesmo assim, só poderá entrar no espaço se o folião estiver com o abadá e pulseira do local que deseja ir.
Quais são as atrações do bloco?
As grandes atrações da micareta sobem no trio na seguinte ordem: Bell Marques, Léo Santana e Banda Eva, a partir das 22h de sexta; e Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada, a partir das 20h de sábado.
Quais horários as atrações sobem no trio?
SEXTA: Alan Venturin e André Lelis (21h30); Bell Marques (23h30); Léo Santana (1h45); Banda Eva (3h45). SÁBADO: Beto Kauê e Flavinha Mendonça (19h30); Durval Lelys (21h30); Xanddy Harmonia (23h45); Tomate (1h45); Timbalada (3h45)
Quais são as atrações dos camarotes?
FERVÔ: Alinne Rosa e Babado Novo (sexta) / Lexa (sábado); NA VISTA: É O Tchan (sexta) / Jammil e os DJs da Arca de Noé (sábado); BLOCO DO BERO: DJ Kvsh (sexta) / Naldo (sábado); GORDINHO: Parangolé (sexta) / Tiee (sábado)
Os camarotes serão cobertos?
Segundo a organização, os camarotes contarão com cerca de 40% a 50% de cobertura
Onde busco o abadá?
Os abadás podem ser retirados na loja do Vital, no 1º piso do Shopping Vitória, na antiga Lojas Americanas, até esta sexta (15). O espaço funciona das 12h às 18h. Depois deste horário, só na bilheteria do evento, no Sambão do Povo.
Como será o acesso ao Sambão do Povo?
Vale lembrar que a Av. Dário Lourenço de Souza, a rua do Sambão do Povo, está totalmente interditada. Assim, só dará para chegar de carro até o Centro Cultural Carmélia ou até o Mar e Terra. Depois, o percurso até a Cidade do Vital deverá ser feito a pé.
Quem for para o bloco e os camarotes do Gordinho, Bero e Fervô entram pelo lado do Tancredão. Os foliões que vão para o Na Vista, arquibancada e lounges, terão entrada pelo Mar e Terra. A turma que vai para a Sacada da Pink, Camarote Amigos do Vital ou camarotes empresariais pode acessar por qualquer um dos lados, lembrando que o acesso é pela rua lateral ao Sambão do Povo.
O que é necessário para entrar em cada dia?
Para entrar no Sambão do Povo, o folião precisará de ingresso, abadá e pulseira. Se comprou o combo, será necessário levar todos os itens citados de cada setor que irá frequentar no evento (ingresso, abadá e pulseira).
Terá uma praça de alimentação?
Cada camarote terá espaço de venda de comidas e bebidas, assim como a arquibancada e o bloco.
Posso levar meu copo para o evento?
Não será permitida a entrada de copos que não sejam do Vital 2023.
Posso levar comida?
Não será permitida a entrada de lanches e comida no Sambão do Povo. A venda de alimentos será feita a partir das pulseiras cashless que são adquiridas na entrega dos abadás ou nos caixas do evento.
O que é a pulseira cashless?
É uma pulseira em que são colocados créditos para serem usados nas compras de produtos, comidas e bebidas durante o evento nos setores de camarotes e bloco. A pulseira Cashless está disponível na retirada dos abadás e possui um custo de R$6 de aquisição, valor que é revertido em uma água ao devolver a pulseira ao fim do uso (se você for nos dois dias de evento, use a pulseira nos dois dias e devolva somente ao final do segundo dia). Se você não comprou na retirada de abadás, pode adquirir num dos caixas do evento.
Posso usar a pulseira cashless em qualquer setor do evento?
Sim. De acordo com a organização, os créditos adquiridos na pulseira poderão ser usados em qualquer um dos camarotes ou bloco. Já a arquibancada terá um serviço de bar e alimentação, além de banheiros, todos exclusivos para o setor.
O que acontece se eu perder ou pocar a pulseira?
Segundo a organização, "o crédito fica vinculado ao CPF. Quando você ativa a pulseira, você faz um cadastro com seu nome e CPF. Caso você perca a pulseira, basta procurar um ponto do bar e pedir o cancelamento do chip anterior e ativação de uma nova pulseira".
Posso reaver os créditos que não utilizei durante o evento?
Segundo a organização, os valores que não forem consumidos podem ser obtidos de volta após o fim do evento pela internet (acesse aqui). O pedido de devolução dos valores deve ser feito em até 5 dias após o Vital 2023.
Ainda consigo comprar ingressos?
Sim, eles estão à venda tanto no site Lebillet.com.br quanto poderá ser comprado na bilheteria do evento, no Sambão do Povo.
Quais espaços ainda estão disponíveis e valores?
Tirando o Bloco e os camarotes Na Vista e Barlavento, na sexta, e a Sacada da Pink, nos dois dias de Vital, os demais setores tem ingressos à venda. Veja abaixo os valores:
- BLOCO:
- Atrações: Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana (SEXTA) / Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada (SÁBADO)
- Combo e sexta: esgotados
- Sábado: R$ 210 (4º lote/meia)
- ARQUIBANCADA:
- Combo a R$ 80 (1º lote/único)
- Sexta, R$ 50 (1º lote/meia)
- Sábado, R$ 50 (1º lote/meia)
- CAMAROTE FERVÔ
- Atrações: Alinne Rosa, Babado Novo (SEXTA) / Lexa (SÁBADO)
- Combo (sexta + sábado): R$ 400 (4º lote/único)
- Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 210 (4º lote/meia)
- CAMAROTE NA VISTA
- Atrações: É O Tchan (SEXTA) / Jammil e os DJs da Arca de Noé (SÁBADO)
- Combo (sexta + sábado): esgotado
- Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 240 (6º lote/meia)
- CAMAROTE BLOCO DO BERO
- Atrações: DJ Kvsh (SEXTA) / Naldo (SÁBADO)
- Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
- Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 230 (5º lote/meia)
- Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 160 (2º lote/meia)
- CAMAROTE GORDINHO
- Atrações: Parangolé (SEXTA) / Tiee (SÁBADO)
- Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
- Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)
- Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 170 (2º lote/meia)
- CAMAROTE SACADA DA PINK: esgotado
- CAMAROTE BARLAVENTO
- Combo (sexta + sábado): esgotado
- Para sexta: esgotado
- Para sábado, o valor só do camarote: R$ 150 (2º lote/meia)
- *Valores sujeitos a alterações