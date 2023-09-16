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Vital 2023: Lucas Bissoli e Eslovênia curtem a micareta capixaba em clima de romance

Casal de ex-BBB's chegou ao Sambão do Povo, em Vitória, com energia positiva e muita empolgação. Eles curtiram a folia no camarote Na Vista
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 01:51

Lucas Bissoli e Eslovênia estiveram presentes na primeira noite do Vital 2023
Lucas Bissoli e Eslovênia estiveram presentes na primeira noite do Vital 2023 Crédito: Vitor Gregório
Alto astral, boas vibrações e sorriso no rosto. Esse é o clima do primeiro dia de Vital, no Sambão do Povo, em Vitória. Ao som do É O Tchan, os ex-BBB’s Lucas Bissoli e Eslovênia Marques desfrutaram o evento capixaba no camarote Na Vista nesta quinta (15).
Lucas, que é capixaba, era um dos famosos mais animados do espaço. "Esse ano posso prestigiar. É um carnaval fora de época, né? A gente quer trazer isso de novo paro o Estado", comentou.
Com a empolgação de principiante, Eslovênia Marques, que é paraibana, disse estar alegre e ressaltou a receptividade dos capixabas. "Tô muito feliz pela energia. O povo é bem receptivo. Tô adorando, tô empolgada", afirmou, com um belo sorriso.
* Com participação do residente Vitor Gregório

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