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Micareta

Vital 2023: veja a galeria de fotos da 1ª noite do evento

Evento contou com apresentações de Allan Venturin, André Lelys, Bell Marques, Léo Santana e Banda Eva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 10:32

A primeira noite do Vital 2023 foi nostálgica para muitos. O evento contou com o retorno de Bell Marques e uma multidão de foliões que fizeram sold out nas vendas do bloco, que arrastou todos com muita diversão. Além dele, Allan Venturin, André Lelys, Léo Santana e Banda Eva deram o nome e mostraram que a micareta está com tudo em seu segundo ano de realização após hiato de 15 anos. Veja abaixo as fotos da noite. 

Confira fotos do primeiro dia do Vital 2023

Neste sábado (15), a diversão continua. A partir das 18h, os portões do Sambão do Povo serão abertos para receber os foliões. No line-up principal, Beto Kauê e Flavinha Mendonça (19h30); Durval Lelys (21h30); Xanddy Harmonia (23h45); Tomate (1h45); e Timbalada (3h45). Nos camarotes, a festa fica por conta de Lexa (Fervô), Jammil e os DJs da Arca de Noé (Na Vista), Tiee (Gordinho) e Naldo (Bloco do Bero).
Ainda há ingressos à venda para arquibancada e alguns camarotes (Bloco do Bero, Fervô, Gordinho e Na Vista) no site LeBillet. O bloco está com sua lotação máxima e não tem mais entradas sendo vendidas. Quem comprar os ingressos deve retirar os abadás na bilheteria do Vital, no Sambão do Povo. 

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