Vital 2023: veja a galeria de fotos da 1ª noite do evento

A primeira noite do Vital 2023 foi nostálgica para muitos. O evento contou com o retorno de Bell Marques e uma multidão de foliões que fizeram sold out nas vendas do bloco, que arrastou todos com muita diversão. Além dele, Allan Venturin, André Lelys, Léo Santana e Banda Eva deram o nome e mostraram que a micareta está com tudo em seu segundo ano de realização após hiato de 15 anos. Veja abaixo as fotos da noite.