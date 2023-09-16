Vital 2023: como foi o 1° dia de folia com Bell Marques, Léo Santana e Banda Eva

O cantor Bell Marques foi uma das atrações mais esperadas desta sexta-feira (15), no Vital 2023 Crédito: Arhur Louzada

Axé, abadás, trios elétricos e energia lá no alto. Nem a chuva, que caiu levemente no começo da noite, foi capaz de desanimar os foliões no primeiro dia do Vital 2023. A sexta-feira (15) foi marcada por muita música boa nos camarotes, além dos shows de Léo Santana, Banda Eva e Bell Marques, uma das atrações mais esperadas da edição deste ano.



A festa, que retornou ao calendário da capital em 2022 após 15 anos, reuniu milhares de pessoas no Sambão do Povo, em Vitória. Por volta das 21h30, Alan Venturin e André Lelis abriram os trabalhos na maior micareta do Estado. Com os camarotes lotados, vários micareteiros de plantão estavam animados com o carnaval fora de época do Espírito Santo. Um exemplo disso é a advogada Débora Chaves, de 43 anos, que não escondeu a ansiedade em ver de perto seu ídolo Bell Marques.

O casal Débora Chaves e Vladimir de Almeida fez questão de curtir o primeiro dia do Vital desde o início da festa Crédito: Vitor Gregório

"Nem acredito que vou encontrar o Bell Marques depois de 30 anos, fico muito emocionada. Tô mais feliz ainda em comemorar o meu aniversário aqui também", contou Débora, que é fã do Vital desde a adolescência.



Apesar dos capixabas “se jogarem” na folia, muitos turistas também compareceram ao primeiro dia do Vital. O artista Alejandro Santoro, de 24 anos, veio de Salvador (BA) para Vitória (ES) curtir a festa e ainda trouxe tinta branca para fazer pintura tribal.

“É a minha primeira vez no Vital, eu descobri a micareta nas redes sociais e decidi vir. Eu vou em todas as micaretas do Brasil e sempre levo a pintura tribal comigo. Sou muito fã do Timbalada e, por isso, sempre tenho minha tinta junto. Gosto de carregar a nossa cultura”, disse o baiano.

O artista Alejandro Santoro (esquerda) pintou foliões no Sambão do Povo com arte tribal Crédito: Vitor Gregório

Na sequência, foi a vez do cantor Bell Marques comandar a folia. Antes de subir no trio, o ex-vocalista do Chiclete Com Banana, conversou com HZ e relembrou alguns momentos marcantes das edições do Vital no início dos anos 2000.

“Lembro de várias histórias, entre elas uma gravação de um CD fantástico, em algum Vital passado, que tem o coro emblemático ‘lê, lê, lelelelê”. E a outra coisa é que uma vez eu estava em cima do trio elétrico e alguém aqui do Espírito Santo, um fã chamado Fábio, veio com uma frase escrito ‘Sou chicleteiro’. Achei aquele nome fantástico, demos o nome do CD de ‘Sou Chicleteiro’ e depois virou uma marca muito forte", disse Bell.

Confira fotos do primeiro dia do Vital 2023

Ao som de “Voa, Voa”, Bell começou o show e contagiou os capixabas em um momento que, para muitos, foi bastante nostálgico. Logo no início, o cantor comentou sobre o retorno do Vital. “Eu vi o Vital nascer, morrer e agora renascer”, disse o cantor de 71 anos.

O público estava eufórico com a presença do baiano, que cantou diversos hits de sua carreira como “Diga que Valeu”, “100% Você” e “Selva Branca”. "Vou tocar os primeiros acordes de uma música. Quem se lembrar dela, realmente conhece o meu trabalho e a minha história", disse Bell antes de tocar o hit criado em 1987 por Carlinhos Brown e Vevé Calazans (in memorian) e gravado pelo Chiclete com Banana, antiga banda do baiano, em 1988.

Apesar de arrastar uma multidão, a noite não foi só de Bell. Na sequência, Léo Santana trouxe todo seu gingado para o evento. O GG sacudiu o público ao som de “Zona De Perigo”, “Santinha” e o hit do momento “Posturado e Calmo”. Em conversa com HZ, o cantor também fez questão de dizer que é uma honra tocar no mesmo evento que Bell Marques.

“É um encontro de gerações. Comparado a Bell eu sou um moleque, né? (risos). Estou muito feliz em dividir o palco com ele, estamos fazendo isso em muitos lugares. Hoje não está sendo diferente, principalmente quando se fala em micareta. É sempre um prazer estar junto desse ícone da música brasileira”, contou o GG.

Léo Santana agitou os foliões nesta sexta-feira (15) no primeiro dia do Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada