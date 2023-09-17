De Lexa a Tiee: artistas cantam e encantam nos camarotes do Vital 2023

Enquanto Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada fazem performances inesquecíveis sob o trio elétrico, gente igualmente talentosa tomou conta dos camarotes do Vital 2023 na noite deste sábado (16).
HZ deu uma conferida no agito de alguns deles e conseguiu falar com famosos como Lexa, cuja irmã, Wenny Isa, foi coroada nova Rainha da Independeste de Boa Vista.
Chegando para causar, a mulher de MC Guimê é a atração principal do Fervô. Ela diz que está feliz em se apresentar no Vital, e, de quebra, estar mais pertinho dos capixabas e de turistas micareteiros.
"Me sinto muito honrada em fazer parte dessa festa! Toda vez que venho para cá (para o ES), venho com o coração aberto porque sinto que a galera daqui é muito incrível e bonita", suspirou.
Em relação ao show, a cantora afirmou que pretende levar muito "funk e jogação". “Sou o baile funk do rolê, né?!", brincou.
Substituindo o Grupo Molejo - que teve que cancelar a participação no Vital por conta da internação de Anderson Leonardo - no Camarote Gordinho, Tiee preparou uma noite especial, perfeita para quem quer curtir um pouquinho de pagode no meio do axé.
"As pessoas gostam do que é feito com o coração e a gente gosta muito de axé, então vai ser tranquilo, tenho certeza", comentou o pagodeiro. "Estou muito feliz em estar aqui, um evento grandioso, e tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa".
Entre uma correria e outra, chegamos ao camarote Na Vista a tempo de conferir um pedacinho da apresentação do Jammil. Rafael Barreto, no meio do show, trocou uma palavra rápida com HZ. "Estou feliz em fazer parte dessa festa linda que é o Vital. Tenho sorte de estar em Vitória", disse o rapaz, com a simpatia de sempre.
* Com participação do residente Breno Alexandre