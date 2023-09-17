De Lexa a Tiee: artistas cantam e encantam nos camarotes do Vital 2023

Lexa, Tiee e Jammil: atrações dos camarotes do Vital 2023 Crédito: Bethania Miranda/Breno Alexandre

Enquanto Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada fazem performances inesquecíveis sob o trio elétrico, gente igualmente talentosa tomou conta dos camarotes do Vital 2023 na noite deste sábado (16).

Lexa, cuja irmã, Wenny Isa, foi coroada nova Rainha da Independeste de Boa Vista. HZ deu uma conferida no agito de alguns deles e conseguiu falar com famosos como, cuja irmã,

Chegando para causar, a mulher de MC Guimê é a atração principal do Fervô. Ela diz que está feliz em se apresentar no Vital, e, de quebra, estar mais pertinho dos capixabas e de turistas micareteiros.

"Me sinto muito honrada em fazer parte dessa festa! Toda vez que venho para cá (para o ES), venho com o coração aberto porque sinto que a galera daqui é muito incrível e bonita", suspirou.

Em relação ao show, a cantora afirmou que pretende levar muito "funk e jogação". “Sou o baile funk do rolê, né?!", brincou.

Grupo Molejo - que teve que Tiee preparou uma noite especial, perfeita para quem quer curtir um pouquinho de pagode no meio do axé. Substituindo oque teve que cancelar a participação no Vital por conta da internação de Anderson Leonardo - no Camarote Gordinho,preparou uma noite especial, perfeita para quem quer curtir um pouquinho de pagode no meio do axé.

"As pessoas gostam do que é feito com o coração e a gente gosta muito de axé, então vai ser tranquilo, tenho certeza", comentou o pagodeiro. "Estou muito feliz em estar aqui, um evento grandioso, e tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa".

Entre uma correria e outra, chegamos ao camarote Na Vista a tempo de conferir um pedacinho da apresentação do Jammil. Rafael Barreto, no meio do show, trocou uma palavra rápida com HZ. "Estou feliz em fazer parte dessa festa linda que é o Vital. Tenho sorte de estar em Vitória", disse o rapaz, com a simpatia de sempre.