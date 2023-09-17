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Celebridades

Confira famosos que curtiram o segundo dia do Vital 2023

Flávio Nakagima estreia na folia e Iran Malfitano curtiu a segunda noite ao lado da família. Daniel Caon, por sua vez, mostrou empolgação ao lado do trio elétrico
Bethania Miranda

Bethania Miranda

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 02:47

Iran Malfitano em família, Flávio Nakagima e Daniel Caon: famosos curtiram a segunda noite da festa
Iran Malfitano em família, Flávio Nakagima e Daniel Caon: famosos curtiram a segunda noite da festa Crédito: Bethania Miranda/Breno Alexandre
Após curtir a primeira noite do Vital ao lado da amada Bárbara BorgesIran Malfitano voltou ao Sambão do Povo neste sábado (16) para aproveitar o segundo dia do evento. Desta vez, veio acompanhado também da mãe Cecília Hermeto e da irmã Thaiza Malfitano.
"Que bom que o Vital voltou com força e para ficar. O capixaba estava com saudades", pontuou Iran. Bárbara, que também curtiu a edição de 2005, está animada com o retorno da festa e promete aproveitar a segunda noite.
“Estou amando o clima de folia, é uma coisa do brasileiro. A gente ama essa festa e estar aqui curtindo o maior carnaval fora de época da Região Sudeste é bárbaro. Estou amarradona, feliz. Vital é ser feliz todo dia”, declarou, animada.
Circulando, HZ também encontrou o surfista e influenciador digital Flávio Nakagima, um dos novatos no Vital. O atleta deixou bem claro que ficou apaixonado pela micareta e pretende voltar várias vezes.
"Achei tudo incrível, nunca tinha participado de uma festa assim, no trio e curtindo a energia da galera. Foi um momento especial na minha vida. Espero vir numa próxima, toda vez quero estar aqui", respondeu, rasgando de elogios a festa.
Um dos mais empolgados da noite era o sertanejo e ex-BBB Daniel Caon, que é linharense. Ele curtiu a passagem de Xanddy Harmonia coladinho ao trio elétrico.
Como um bom amante do axé music, se sentiu em casa. "Essa energia capixaba é sempre incrível. E voltar aqui, dessa vez com meus amigos, é maravilhoso! Poder estar aqui curtindo e aproveitando é demais", completou. 
* Com participação do residente Breno Alexandre

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