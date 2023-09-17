Confira famosos que curtiram o segundo dia do Vital 2023

Iran Malfitano em família, Flávio Nakagima e Daniel Caon: famosos curtiram a segunda noite da festa Crédito: Bethania Miranda/Breno Alexandre

Bárbara Borges, Iran Malfitano voltou ao Sambão do Povo neste sábado (16) para aproveitar o segundo dia do evento. Desta vez, veio acompanhado também da mãe Cecília Hermeto e da irmã Thaiza Malfitano. Após curtir a primeira noite do Vital ao lado da amadavoltou aoneste sábado (16) para aproveitar o segundo dia do evento. Desta vez, veio acompanhado também da mãee da irmã

"Que bom que o Vital voltou com força e para ficar. O capixaba estava com saudades", pontuou Iran. Bárbara, que também curtiu a edição de 2005, está animada com o retorno da festa e promete aproveitar a segunda noite.

“Estou amando o clima de folia, é uma coisa do brasileiro. A gente ama essa festa e estar aqui curtindo o maior carnaval fora de época da Região Sudeste é bárbaro. Estou amarradona, feliz. Vital é ser feliz todo dia”, declarou, animada.

Circulando, HZ também encontrou o surfista e influenciador digital Flávio Nakagima, um dos novatos no Vital. O atleta deixou bem claro que ficou apaixonado pela micareta e pretende voltar várias vezes.

"Achei tudo incrível, nunca tinha participado de uma festa assim, no trio e curtindo a energia da galera. Foi um momento especial na minha vida. Espero vir numa próxima, toda vez quero estar aqui", respondeu, rasgando de elogios a festa.

Um dos mais empolgados da noite era o sertanejo e ex-BBB Daniel Caon, que é linharense. Ele curtiu a passagem de Xanddy Harmonia coladinho ao trio elétrico.

Como um bom amante do axé music, se sentiu em casa. "Essa energia capixaba é sempre incrível. E voltar aqui, dessa vez com meus amigos, é maravilhoso! Poder estar aqui curtindo e aproveitando é demais", completou.