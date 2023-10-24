Veja como foi o Marien Calixte Jazz Music Festival em Vila Velha

Foram três dias para os apaixonados por música. A 4ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival movimentou o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, neste final de semana, de 20 a 22 de outubro. Por lá, o trio Azymuth comemorou suas 5 décadas de trajetória. Alex Malheiros, Kiko Continentino e Renato Massa combinaram soul, funk e jazz com samba. A baixista Ana Karina Sebastião levou a galera ao delírio com suas “Groovin” e “Nega Ninja”, além de releituras de clássicos da música brasileira. A abertura, na sexta-feira (20) foi com Mr. Dedus, que homenageou o saudoso Marien Calixte e seu programa “O Som do Jazz”. No domingo, um dia inteirinho dedicado às crianças. A Banda da Flor encerrou o evento. Confira nas fotos de Claudio Postay, Bruno Leão e Mônica Zorzanelli quem prestigiou o festival.