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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja como foi o Marien Calixte Jazz Music Festival em Vila Velha

Publicado em
24 out 2023 às 03:00
Simone Marçal, Terezinha Calixte, Fernanda Valadares e Virginia Casagrande
Simone Marçal, Terezinha Calixte, Fernanda Valadares e Virginia Casagrande: na 4ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival, que movimentou o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, neste final de semana Crédito: Divulgação

Jazz 

Foram três dias para os apaixonados por música. A 4ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival movimentou o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, neste final de semana, de 20 a 22 de outubro. Por lá, o trio Azymuth comemorou suas 5 décadas de trajetória. Alex Malheiros, Kiko Continentino e Renato Massa combinaram soul, funk e jazz com samba. A baixista Ana Karina Sebastião levou a galera ao delírio com suas “Groovin” e “Nega Ninja”, além de releituras de clássicos da música brasileira. A abertura, na sexta-feira (20) foi com Mr. Dedus, que homenageou o saudoso Marien Calixte e seu programa “O Som do Jazz”. No domingo, um dia inteirinho dedicado às crianças. A Banda da Flor encerrou o evento. Confira nas fotos de Claudio Postay,  Bruno Leão e Mônica Zorzanelli quem prestigiou o festival.

HAPPY HOUR

Tatoo Fest

A tatuadora Bárbara Pires foi destaque durante o Concurso Interior SP Tattoo Fest. A capixaba faturou a segunda colocação na categoria "Adesivo" ou Sticke - conhecida por apresentar uma semelhança de um adesivo colado na pele. Bárbara concorreu com o desenho do famoso personagem Naruto.

Nas Cataratas

A arquiteta Cyane Zoboli já está em Foz do Iguaçu para o Prêmio Top Kaza 100, que será entregue no Belmond Hotel das Cataratas. Representado em Vitória pelo Top Club Décor, o programa de relacionamento contempla arquitetos e designers de interiores que se destacaram esse ano.

Cores do Espírito Santo

O artista plástico Wagner Veiga expõe suas telas em um novo ambiente para artes no condomínio The Gallery Art Residence, na Enseada do Suá, recém-entregue pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. A exposição segue até dezembro. São 17 telas, com destaque para as gravuras que retratam o Convento Penha, Pedra Azul, Palácio Anchieta, balneário de Manguinhos, entre outros pontos turísticos e históricos do Estado. A entrada é gratuita.

Medicina em alta

Focado no projeto de expansão, o colégio da Praia do Canto do Grupo UP passará a ser exclusivo para pré-vestibulandos, tanto de Medicina como de outros cursos. “Desde que implantamos todo o ensino médio (desde a 1ª série até o vestibular) com foco em Medicina para alunos que prestarão esse vestibular, os resultados tiveram uma exponencial melhora”, frisa o diretor-presidente,  Fábio Portela.

PALESTRA

Jorge Gaidzinski, Beto Marianelli, Calu Fontes e Carlos Marianelli
Jorge Gaidzinski, Beto Marianelli, Calu Fontes e Carlos Marianelli: em palestra sobre ‘O Percurso da Criação’ para profissionais de arquitetura, design e decoração Crédito: Cloves Louzada

No Rio

Maely Coelho inaugura no próximo dia 8 mais uma unidade da MedSênior no Rio de Janeiro, dando continuidade ao projeto de expansão da marca. O espaço funcionará na principal avenida da Barra da Tijuca e terá Pronto- Socorro Avançado 24 horas, assistência ambulatorial das 7h às 18h, atendimento especializado em oftalmologia, além de espaços destinados à medicina preventiva, como o Núcleo de Autonomia e Independência, que reproduz ambientes do cotidiano e tem até um ônibus em tamanho real para ajudar o idoso a preservar ou a restabelecer sua autonomia no dia a dia e no ir e vir.

QUERIDAS DE RR

Brunella Bumachar, Ana Paula França, Érica Neves e Nazaré Neves
Brunella Bumachar, Ana Paula França, Érica Neves e Nazaré Neves: em encontro na Ilha do Frade Crédito: Divulgação

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