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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixaba conquista certificação internacional sobre vinhos

Publicado em
23 out 2023 às 03:00
A capixaba Carol Santo
A capixaba Carol Santos Crédito: Divulgação
A capixaba Carol Santos, que está brilhando em Portugal atuando no enoturismo, conquistou o cobiçado Certificado Internacional de conhecimento sobre vinhos e conseguiu entrar para o seleto Wine & Spirit Education Trust (WSET), qualificação internacionalmente reconhecida que comprova o conhecimento e a expertise de uma pessoa na área. O WSET abrange uma ampla gama de conhecimentos, incluindo estilos de vinho, produção, degustação, armazenamento e harmonização. O programa é uma referência para profissionais do setor vinícola, sommeliers e entusiastas que desejam aprofundar seu entendimento sobre a bebida. Existem vários níveis de certificações WSET, desde iniciante até avançado, com o objetivo de atender às necessidades de diversos públicos. Carol está certificada no nível 2 e o grau máximo de certificação conta apenas com um brasileiro. "É o reconhecimento de muita dedicação. Uma conquista importante para o trabalho sério que realizamos ao longo destes quatro anos. Agora pretendo focar ainda mais nos estudos", disse Carol.

HAPPY HOUR

Carmem Doloes e Guilherme Souto com os filhos Eduardo, Marcela e Rodrigo
Carmem Doloes e Guilherme Souto com os filhos Eduardo, Marcela e Rodrigo: encontro para arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Cloves Louzada

ENCONTRO

Thais Paolielo e Flávia Abaurre
Márcia Paolielo e Flávia Abaurre: em evento de arquitetos em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Semana Nacional do Café

A rede capixaba de cafeterias Terrafé está confirmada na Semana Nacional do Café (Coffeees), que reunirá produtores e apreciadores de cafés especiais do Espírito Santo, no Shopping Vitória, de 26 a 28 de outubro. Os visitantes vão poder degustar cafés expressos e coados - do caramelo ao frutado. A ideia é iniciar o público na experiência dos cafés especiais, que, segundo pesquisas recentes, apresenta um crescimento de procura na faixa dos 15%. A programação do Coffeess contará também com aulas, palestras e exposições

Unimed Sul Capixaba em destaque

 A Unimed Sul Capixaba, referência em assistência médica na região, celebra uma conquista notável neste ano, sendo reconhecida no Ranking Melhores Empresas Para Trabalhar™ - Brasil 2023. Pela primeira vez, a empresa figura entre as melhores do país em todas as categorias, conquistando a 27ª posição no ranking geral, competindo com algumas das empresas mais renomadas do país. O Ranking Melhores Empresas Para Trabalhar™, realizado pelo Great Place to Work (GPTW), é uma das mais conceituadas premiações do país e é conhecido por destacar as organizações que investem em práticas de gestão de pessoas que promovem um clima organizacional saudável e motivador. “Para a Unimed Sul Capixaba, a presença no ranking nacional em todas as categorias é motivo de grande orgulho”, destaca o diretor presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber.

QUERIDOS DE RR

Tamara Raizer e Sergio Paulo Rabello
Tamara Raizer e Sergio Paulo Rabello Crédito: Cloves Louzada

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