Capixaba conquista certificação internacional sobre vinhos

A capixaba Carol Santos, que está brilhando em Portugal atuando no enoturismo, conquistou o cobiçado Certificado Internacional de conhecimento sobre vinhos e conseguiu entrar para o seleto Wine & Spirit Education Trust (WSET), qualificação internacionalmente reconhecida que comprova o conhecimento e a expertise de uma pessoa na área. O WSET abrange uma ampla gama de conhecimentos, incluindo estilos de vinho, produção, degustação, armazenamento e harmonização. O programa é uma referência para profissionais do setor vinícola, sommeliers e entusiastas que desejam aprofundar seu entendimento sobre a bebida. Existem vários níveis de certificações WSET, desde iniciante até avançado, com o objetivo de atender às necessidades de diversos públicos. Carol está certificada no nível 2 e o grau máximo de certificação conta apenas com um brasileiro. "É o reconhecimento de muita dedicação. Uma conquista importante para o trabalho sério que realizamos ao longo destes quatro anos. Agora pretendo focar ainda mais nos estudos", disse Carol.