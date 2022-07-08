Hotel na Ilha do Boi é opção de lazer e descanso para sair da rotina

Recém-reformado, o Hotel Senac é uma ótima opção de lazer para os capixabas aproveitarem o dia ou até comemorar uma data especial Crédito: Hotel Senac/Divulgação

Zico, Xuxa, Ivete Sangalo e Roberto Carlos. Você sabe o que essas celebridades têm em comum? Todas elas já foram hóspedes do Hotel Senac, na Ilha do Boi, em Vitória. Mas se engana quem pensa que ele é apenas para grandes nomes ou turistas que passam pelo Estado. Recém-reformado, o espaço também é uma ótima opção de lazer para os capixabas aproveitarem o dia ou até comemorar uma data especial.

Isso porque, desde 2018, o hotel passou pelo chamado retrofit, um conceito que dentro da hotelaria representa um processo de mudança estrutural e atualização de espaços. De trilha ecológica até um piano-bar, os novos ambientes promovem a integração entre renomados arquitetos com a história do Espírito Santo e são decorados com obras de artistas renomados, como Ronaldo Barbosa.

“O objetivo é ser um porto que possa abrigar referências da cultura, design e arquitetura capixaba. Na decoração temos casacas, panelas de barro e em todos os quartos há fotos históricas do Espírito Santo em preto e branco. Na entrada, temos uma peça de decoração exclusiva de Oscar Niemeyer e por todo o hotel temos quadros de artistas de referência nacional”, destaca o gerente geral do hotel, Thiago Avanza.

Desde 2018, o hotel passou pelo chamado retrofit, um conceito que dentro da hotelaria representa um processo de mudança estrutural e atualização de espaços Crédito: Hotel Senac/Divulgação

Segundo ele, ao longo de 43 anos de atividade, o Hotel Senac já abrigou de celebridades brasileiras até a seleção mundial de futebol da Austrália. Mesmo com os diferentes tipos de clientes e as mais inusitadas histórias, Thiago Avanza conta que a premissa é a mesma para todos os públicos: proporcionar experiências únicas e memoráveis, tanto para turistas, quanto para quem visita o hotel como lazer.

Toda essa história, aliás, carrega diversas tradições, como a já clássica feijoada servida durante o almoço aos sábados. “O Natal caiu no sábado? O almoço é feijoada. O Ano-novo também? Ela vai estar lá”, brinca Thiago. “Mas é claro que temos outros pratos típicos do Espírito Santo, como a clássica moqueca e uma variedade gastronômica muito grande. Os créditos vão todos para os nossos cozinheiros que produzem tudo aqui dentro, desde a confeitaria até cardápios mais exclusivos.”

O Hotel Senac tem uma clássica feijoada servida durante o almoço aos sábados Crédito: Hotel Senac/Divulgação

ESPAÇOS DE LAZER PARA NÃO-HÓSPEDES

O melhor é que para viver todas essas experiências, não precisa ser turista. O Hotel Senac oferece diárias day-use, em que é possível aproveitar todas as instalações por um dia inteiro. Mas as portas também estão abertas para quem quer marcar apenas um almoço, café da tarde ou jantar especial com uma vista de tirar o fôlego de Vitória.

Falando em belos visuais, quem curte uma programação voltada para a natureza, também pode aproveitar uma trilha ecológica que começa no Hotel, passa por dentro da Mata Atlântica e termina em um píer particular na praia da Curva da Jurema. Ainda de acordo Thiago Avanza, é o ambiente perfeito para desacelerar de uma rotina agitada e contemplar as belezas da Capital de um novo ângulo.

O Hotel Senac oferece diárias day-use, em que é possível aproveitar todas as instalações por um dia inteiro Crédito: Hotel Senac/Divulgação

“Uma das nossas grandes diferenças é exatamente a nossa característica principal: ser um hotel de lazer. Temos uma piscina, quadra de tênis e por não termos uma configuração vertical, ainda conseguimos contar com áreas verdes e vistas privilegiadas”.

Além disso, é possível alugar os espaços do Hotel Senac para realizar casamentos, aniversários e eventos corporativos. No piano-bar, por exemplo, não é cobrada taxa de reserva, apenas o que é consumido. “Estou na gerência há 12 anos e é sempre muito bom receber pessoas que casaram há mais tempo do que isso voltando ao hotel para comemorar bodas porque fazem o resgate da nossa qualidade”, afirma o Thiago Avanza.

São 95 quartos e quatros suítes exclusivas. Desde 2021, foi iniciada uma reforma completa de todos os apartamentos para que 100% da estrutura do hotel seja renovada. Com quartos premium, banheiras de hidromassagem e infraestrutura única, no Hotel Senac dá para se sentir a Ivete Sangalo ou o Roberto Carlos por um dia.

São 95 quartos e quatros suítes exclusivas Crédito: Hotel Senac/Divulgação

HOTEL SENAC ILHA DO BOI