Jeans ideal para o seu corpo Crédito: Canva

A calça jeans é uma peça versátil e atemporal que ocupa um lugar cativo no guarda-roupa de qualquer pessoa. Entretanto, encontrar a modelagem ideal pode transformar qualquer look, garantindo conforto e estilo. Para ajudar nessa missão, Samanta Giampá, Gerente de Estilo da Caedu, compartilha dicas valiosas sobre como escolher o jeans que melhor valoriza cada tipo de corpo.

Segundo Samanta, a chave para um visual incrível está na escolha da modelagem certa, que valoriza as particularidades de cada biotipo. “Apesar de ser um item coringa, há modelagens mais indicadas para determinados tipos de corpos do que outros. Por isso, mesmo quem acompanha as tendências de moda, o ideal é sempre apostar na calça que vai vestir melhor, e não exatamente no que é visto nas passarelas”, recomenda a especialista.

Corpo retangular

Descubra a modelagem de jeans perfeita para o seu corpo Crédito: Divulgação Caedu

Para quem tem ombros, cintura e quadris alinhados, a melhor opção são as calças com cintura alta, como a mom jeans. “Esse modelo destaca a cintura e cria a impressão de curvas, além de ser versátil para o dia a dia”, explica Samanta. Combine com camisas sociais ou camisetas para um look casual e elegante.

Corpo triangular

Calça jeans Crédito: Divulgação Caedu

Para quem tem quadris mais largos que os ombros, a calça wide leg é uma ótima escolha. Sua modelagem reta ajuda a equilibrar a silhueta. “Investir em lavagens mais escuras também ajuda a criar um visual mais harmonioso”, acrescenta Samanta.

Já para o corpo triângulo invertido, onde os ombros são mais largos que os quadris, a dica é apostar na calça flare. “Ela equilibra a silhueta e dá volume aos quadris”, recomenda a especialista.

Corpo curvilíneo

A calça jeans é uma peça versátil e atemporal Crédito: Divulgação Caedu

Conhecido como ampulheta, pêra ou violão, esse tipo de corpo possui uma cintura marcada e quadris mais largos. Se o objetivo for disfarçar o quadril, o jeans reto é ideal. “Para ressaltar as curvas, a calça skinny é a escolha perfeita, alongando e valorizando as formas naturais do corpo”, sugere Samanta.

Corpo oval

Calça jeans Crédito: Divulgação Caedu