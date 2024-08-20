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Polêmica

Passar ou não passar roupa? Usar peças amarrotadas divide opiniões

Enquanto uns defendem o estilo despojado, outros argumentam que uma aparência alinhada é fundamental; assunto foi tema do Bom Dia ES
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 18:30

Passar ou não roupas
Passar ou não roupas? Crédito: Reprodução Canva
Um assunto deu o que falar durante o jornal Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta desta terça-feira: passar ou não passar roupas? Em uma reportagem sobre economia de energia, o jornalista Paulo Ricardo Sobral confessou que não passa suas camisetas e que isso ajuda na redução do valor da conta de luz. A apresentadora do jornal matinal, Fabíola de Paula, também se disse adepta à normalização de andar amassada. Confira no vídeo:
A jornalista contou que nunca gostou de passar roupas e não se importa de sair com roupas amassadas. “Sempre achei muito chato e uma perda de tempo passar roupas. Eu só passo para apresentar Bom Dia ES. Fora isso, no meu dia a dia, pego as roupas do varal e visto assim mesmo. Frequentemente falo sobre o assunto nas redes sociais, temos que aderir a essa ideia para facilitar nossa vida”, falou. 

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Em março deste ano, a apresentadora Renata Vasconcellos chamou atenção ao apresentar o Jornal Nacional com a roupa amarrotada. Os internautas repercutiram nas redes sociais: houve críticas e elogios.
O empresário Yuri Reis, de 38 anos, devido à profissão, precisa andar sempre bem alinhado e com roupas sociais, mas enfrenta um problema: também não é fã de passar roupas. “Desde quando me vi trabalhando nesse meio tendo a necessidade de comunicar maturidade, sempre busquei me vestir mais arrumado. Eu perdia muito tempo passando minhas roupas, coisa que nunca gostei de fazer. A solução foi buscar tecidos que não amassam”.
Yuri contou que mudou seu estilo só para não precisar mais passar roupas. “Atualmente continuo me vestindo bem, porém uso roupas mais leves e aderi às tech t-shirts, que são camisetas frescas, antiodor e que desamassa no corpo”, afirmou.
O empresário Yuri Reis com a tech t-shirt e, na segunda foto, com roupas que ele precisava passar
O empresário Yuri Reis com tech t-shirt à esquerda Crédito: Acervo Pessoal
Mas há quem não saia de casa de casa sem antes deixar a roupa bem esticadinha. O advogado Mateus Paulo, de 25 anos, contou que já é um hábito passar a roupa toda vez antes de sair.
“Sempre me organizo para fazer as coisas no tempo certo, sem precisar de correria, e aí passar roupa não se torna uma coisa incômoda na rotina. Acredito que estar sempre alinhado é um bem que fazemos para nossa autoestima e também para o próximo. Mostra que nos preocupamos em estar bem para o outro”, afirmou. Mateus disse que 'herdou' o hábito do pai, que sempre gostou de andar bem arrumado.
O advogado Mateus Paulo não sai de casa sem antes passar a roupa
O advogado Mateus Paulo sempre passa roupa antes de sair Crédito: Acervo Pessoal

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS

Em entrevista para HZ, a consultora de comportamento, estilo e elegância Luciana Almeida comentou sobre essa tendência de usar roupa amassada e como isso pode impactar na imagem da pessoa.
“Vestimenta é a maneira como nós nos apresentamos ao mundo e a roupa é um tipo de comunicação visual. Ser aceito e acolhido é um dos maiores desejos do ser humano. Nós circulamos por vários ambientes ao longo do dia e é uma atitude positiva estarmos prontos para causarmos uma boa impressão. Apresentar-se todo amassado pode transmitir uma imagem de desleixo e deselegância. Isso inclusive pode afetar a sua credibilidade social e profissional”, disse.
Para ela, o bom senso é a bússola para guiar as pessoas em relação a como se vestir a depender do local. Luciana deu dicas para quem não gosta muito de passar a roupa:
“Existem tecidos que já possuem a característica de serem mais amassados e são super elegantes, como linho, chiffon e tafetá Sanjan. Também existem alguns modelos que são guardados torcidos para dar a forma de amassados, outros tecnológicos já mantém o amassado. Tudo isso é feito com a intenção de unir estilo e elegância”

SEM USAR O FERRO

O fato é que existem muitas opções e dicas para ficar elegante mesmo sem usar ferro de passar roupas. A colunista Lucy Mizael, que é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas, deu uma solução com apenas três ingredientes para ajudar a suavizar amassados das roupas em casa ou durante viagens. Confira na matéria clicando aqui.

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