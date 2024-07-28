Etiqueta ajuda a prolongar vida útil das roupas; entenda significado dos símbolos

Entenda significado dos símbolos na etiqueta de roupa Crédito: Reprodução

Para manter a cor, qualidade do tecido e prolongar a vida útil das roupas, as etiquetas, que constam diferentes símbolos e que muitas vezes ignoradas pelos consumidores, contam com um papel importante para a limpeza e manutenção das peças. São elas que indicam se o item pode ir à máquina de lavar a tambor, se pode ser seco em varal ou na secadora e até mesmo quais produtos não são indicados para a higienização.

Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec, ajuda desvendar o significado dos principais símbolos da etiqueta. Veja abaixo o que cada desenho representa:

Conheça os símbolos na etiqueta de roupa Crédito: Reprodução

1 - Proibição de uso de alvejante

O símbolo representa a proibição de uso de alvejante, também conhecido como água sanitária. O triângulo sozinho permite o uso de alvejantes e com a sigla “CL” dentro, aponta que pode ser feito o alvejamento com cloro.

2 - Proibida secagem na máquina

Muitas máquinas de lavar oferecem a opção de secagem. Verifique se nas peças de roupa consta o símbolo ao lado, pois indica que não é permitido a secagem em tambor rotativo. Quando há o mesmo símbolo com pontinhos dentro, significa a temperatura ideal para secar a peça, sendo um ponto para temperatura baixa e dois para temperatura máxima. Dessa forma, o ícone auxilia no uso correto das secadoras, para que os itens não encolham ou tenham as fibras danificadas.

3 - Secagem em varal

Esta imagem recomenda a secagem da roupa em varal. Sendo comum em muitas casas brasileiras, os varais são usados para secar as peças ao ar livre, porém é importante se atentar às etiquetas. Existem itens que são mais delicadas e pedem um tipo de secagem diferente, como à sombra, secar na horizontal sem torcer, secar na vertical por gotejamento e até mesmo não secar. Fique atento!

4 - Temperatura máxima do ferro

As roupas também precisam de atenção ao serem passadas. Etiquetas que contam com um desenho de ferro com pontinhos pretos indicam as temperaturas máximas que a peça suporta. Ferro com um ponto permite calor de até 110ºC; dois pontos até 150º C; e três pontos para temperatura máxima de 200ºC. Se aparecer um ferro com um X, os itens não podem ser passados.

5 - Lavada à seco