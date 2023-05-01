Dicas para organizar o guarda-roupa

Se você já fez uma boa arrumação no seu guarda-roupa, é provável que tenha encontrado peças que nem lembrava que tinha comprado. Isso pode acontecer pelo modo como ele estava (ou não) arrumado. Veja algumas dicas:
- Tire tudo: coloquei para fora do móvel todas as roupas. É importante conseguir visualizar todos os itens que possui
- Classifique: separe as peças em blocos, sendo 1 o que você não vai mais usar (doação ou venda); 2 o que deve ser consertado; e 3 o que deve ser guardado
- Visualização: evite empilhar roupas e objetos porque, assim, você acaba não vendo (e não usando) o que está por baixo. Em gavetas, principalmente, deixe uma ao lado da outra
- Categorias: separe roupas por categorias, por exemplo manga longas, regatas, facilita a rotina
- Aliados: o ideal é que as roupas fiquem penduradas em cabides. Mas atenção: peças de lã não devem ser penduradas porque estragam
- Calças: coloque duas calças por cabide, no máximo
- Padrão: crie seu próprio padrão. Você pode organizar as camisas por cor, do tom mais escuro para o mais claro, por exemplo
- Lingeries: separe meias e lingeries por cor ou tipo, o que preferir. Sutiãs de bojo ou arame não devem ser dobrados, mas guardados abertos para que não estraguem
- Rotina: leve em conta o seu dia-a-dia. Quem precisa trabalhar vestindo roupa social, por exemplo, pode deixar um espaço no guarda-roupas só para essas peças
- Mais aliados: os cestos podem ser ótimos para deixar o guarda-roupa visualmente mais organizado