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Dicas para organizar o guarda-roupa

Se você é daqueles que, ao revirar o guarda-roupa, sempre encontra uma peça nunca usada, está na hora de organizar armário. Veja 10 dicas para tal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 09:00

Closet, guarda-roupas
Guarda-roupa arrumado dá uma paz na gente Crédito: Shutterstock
Se você já fez uma boa arrumação no seu guarda-roupa, é provável que tenha encontrado peças que nem lembrava que tinha comprado. Isso pode acontecer pelo modo como ele estava (ou não) arrumado. Veja algumas dicas:
  • Tire tudo: coloquei para fora do móvel todas as roupas. É importante conseguir visualizar todos os itens que possui

  • Classifique: separe as peças em blocos, sendo 1 o que você não vai mais usar (doação ou venda); 2 o que deve ser consertado; e 3 o que deve ser guardado

  • Visualização: evite empilhar roupas e objetos porque, assim, você acaba não vendo (e não usando) o que está por baixo. Em gavetas, principalmente, deixe uma ao lado da outra

  • Categorias: separe roupas por categorias, por exemplo manga longas, regatas, facilita a rotina

  • Aliados: o ideal é que as roupas fiquem penduradas em cabides. Mas atenção: peças de lã não devem ser penduradas porque estragam

  • Calças: coloque duas calças por cabide, no máximo

  • Padrão: crie seu próprio padrão. Você pode organizar as camisas por cor, do tom mais escuro para o mais claro, por exemplo

  • Lingeries: separe meias e lingeries por cor ou tipo, o que preferir. Sutiãs de bojo ou arame não devem ser dobrados, mas guardados abertos para que não estraguem

  • Rotina: leve em conta o seu dia-a-dia. Quem precisa trabalhar vestindo roupa social, por exemplo, pode deixar um espaço no guarda-roupas só para essas peças

  • Mais aliados: os cestos podem ser ótimos para deixar o guarda-roupa visualmente mais organizado

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