Como tirar o mau cheiro da geladeira

Bora abrir a geladeira sem sustos Crédito: Shutterstock

Ninguém merece abrir a geladeira e sair com fome por conta do cheiro. Ensinamos como se livrar deste problema:

Tire todos os alimentos da geladeira e avalie o que vale guardar e o que já não está bom;



Limpe a parte interna do eletrodoméstico usando bucha e detergente;



Repita a limpeza, usando vinagre de álcool puro, que é bactericida, e depois seque com um pano;



Se o odor continuar, ponha um pote com um pedaço de carvão de churrasco ou um algodão com gotas de essência de baunilha na geladeira.



A geladeira acumula mau cheiro quando algum alimento não é bem acondicionado, explica a organizadora pessoal Juliana Faria.

"Um pote mal fechado com as sobras do jantar pode deixar tanto cheiro quanto a metade de uma cebola largada na porta", diz a organizadora.

Tudo que entrar na geladeira deve ser acomodado em potes, nunca em papel-alumínio, filme plástico, ou pior, papel-toalha.

A geladeira deve ser limpa toda semana Crédito: Shutterstock

Se você mora sozinho, a limpeza uma vez por mês é o suficiente para evitar mau cheiro. Mas se divide a casa com outras pessoas, o ideal é higienizar todas as semanas.