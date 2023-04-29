Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Limpinha e cheirosa

Como tirar o mau cheiro da geladeira

A geladeira acumula mau cheiro quando algum alimento não é bem acondicionado; veja algumas dicas para abrir a sua sem surpresas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 09:00

Abrindo a geladeira
Bora abrir a geladeira sem sustos Crédito: Shutterstock
Ninguém merece abrir a geladeira e sair com fome por conta do cheiro. Ensinamos como se livrar deste problema:
  1. Tire todos os alimentos da geladeira e avalie o que vale guardar e o que já não está bom;

  2. Limpe a parte interna do eletrodoméstico usando bucha e detergente;

  3. Repita a limpeza, usando vinagre de álcool puro, que é bactericida, e depois seque com um pano;

  4. Se o odor continuar, ponha um pote com um pedaço de carvão de churrasco ou um algodão com gotas de essência de baunilha na geladeira.
A geladeira acumula mau cheiro quando algum alimento não é bem acondicionado, explica a organizadora pessoal Juliana Faria.
"Um pote mal fechado com as sobras do jantar pode deixar tanto cheiro quanto a metade de uma cebola largada na porta", diz a organizadora.
Tudo que entrar na geladeira deve ser acomodado em potes, nunca em papel-alumínio, filme plástico, ou pior, papel-toalha.
Abrindo a geladeira, geladeira cheia, cozinha
A geladeira deve ser limpa toda semana Crédito: Shutterstock
Se você mora sozinho, a limpeza uma vez por mês é o suficiente para evitar mau cheiro. Mas se divide a casa com outras pessoas, o ideal é higienizar todas as semanas.
Aparelhos mais velhos acumulam mau cheiro quando estão com as borrachas da porta frouxas. Se nenhum truque funcionar, vale checar a vedação.

Veja Também

Como limpar tênis branco?

Como manter a vida sexual ativa mesmo com filhos pequenos?

Looks com renda estão em alta; saiba como montar o seu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fique bem Limpeza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Reunião no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo marcou o início das atividades do Nucoe, que reúne Judiciário, forças de segurança e Ministério Público para apurar irregularidades e garantir eleições seguras no Estado
TRE-ES cria núcleo para agilizar combate a crimes eleitorais
Imagem de destaque
7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético
Imagem de destaque
Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados