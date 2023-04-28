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Como limpar tênis branco?

Trazemos três dicas para deixar o seu tênis como novinho em folha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 13:54

Como limpar tênis branco?
Como limpar tênis branco? Crédito: Shutterstock
Tênis branco combina com tudo e é indispensável, apesar de sujar fácil e ficar amarelado. Limpar esses tênis não é uma tarefa tão fácil, mas há alguns truques que podem ajudar

1. Creme dental

  • Esfregue o tênis com detergente neutro para sair a sujeira
  • Depois, limpe toda a espuma
  • Em seguida, aplique o creme dental com uma escova e massageie
  • Passe uma toalha e aguarde secar
Como limpar tênis branco?
Massagear o tênis com uma escova e creme dental é uma das dicas Crédito: Shutterstock

2. Bicarbonato de Sódio

Outra opção é usar o bicarbonato de sódio. 
  • Em um recipiente, misture o ingrediente com água e detergente, tudo na mesma proporção
  • A mistura vai formar uma pasta e deverá ser aplicada no tênis com uma escova
  • Aguarde alguns minutos e enxague
  • Depois misture uma pitada de bicarbonato de sódio em meia xícara de vinagre branco e aplique no tênis
Como limpar tênis branco?
A solução com bicarbonato de sódio ajuda a tirar a sujeira e o encardido Crédito: Shutterstock

3. Sal grosso

O sal grosso também pode ser utilizado. 
  • Misture meia xícara do ingrediente com um pouco de água
  • Espalhe e esfregue a mistura por todo o calçado
  • Deixe agir por uma hora e depois enxague

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