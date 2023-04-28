Como limpar tênis branco?

Tênis branco combina com tudo e é indispensável, apesar de sujar fácil e ficar amarelado. Limpar esses tênis não é uma tarefa tão fácil, mas há alguns truques que podem ajudar
1. Creme dental
- Esfregue o tênis com detergente neutro para sair a sujeira
- Depois, limpe toda a espuma
- Em seguida, aplique o creme dental com uma escova e massageie
- Passe uma toalha e aguarde secar
2. Bicarbonato de Sódio
Outra opção é usar o bicarbonato de sódio.
- Em um recipiente, misture o ingrediente com água e detergente, tudo na mesma proporção
- A mistura vai formar uma pasta e deverá ser aplicada no tênis com uma escova
- Aguarde alguns minutos e enxague
- Depois misture uma pitada de bicarbonato de sódio em meia xícara de vinagre branco e aplique no tênis
3. Sal grosso
O sal grosso também pode ser utilizado.
- Misture meia xícara do ingrediente com um pouco de água
- Espalhe e esfregue a mistura por todo o calçado
- Deixe agir por uma hora e depois enxague