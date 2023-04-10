Como ler seu Mapa Astral e saber quem você é

O Mapa Astral de nascimento – também chamado de Mapa Natal – é uma fotografia de como os planetas estavam no Céu no momento e local exato em que você nasceu. A leitura dessa "foto" (chamada de mandala) revela quais são os seus pontos fortes e fracos, seu jeito de ser, se expressar, agir e amar. Mas como ler seu Mapa Astral?