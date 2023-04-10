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Horóscopo

Como ler seu Mapa Astral e saber quem você é

A leitura da sua mandala revela quais são os seus pontos fortes e fracos, seu jeito de ser, se expressar, agir e amar
Personare

Personare

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 08:00

Como ler seu Mapa Astral e saber quem você é
Como ler seu Mapa Astral e saber quem você é Crédito: Personare
O Mapa Astral de nascimento – também chamado de Mapa Natal – é uma fotografia de como os planetas estavam no Céu no momento e local exato em que você nasceu. A leitura dessa "foto" (chamada de mandala) revela quais são os seus pontos fortes e fracos, seu jeito de ser, se expressar, agir e amar. Mas como ler seu Mapa Astral?
Você pode calcular o seu Mapa Astral gratuitamente aqui . Tudo que você precisa é a sua hora, data e local de nascimento. A seguir, a gente te conta o que os astrólogos consideram na hora de interpretar o seu mapa e no que você pode prestar atenção.

Como ler o seu Mapa Astral

O Mapa Astral de nascimento leva em conta quatro peças fundamentais: planetas, signos, Casas astrológicas e aspectos. Nesse sentido, um astrólogo (ou alguém que entende os princípios básicos da Astrologia) observa algumas coisas mais importantes no Mapa:
  • Em quais signos estão os planetas no Mapa. O mais conhecido é o Sol, mas ele revela a nossa essência, mas não tudo sobre a gente. Existem mais 9 planetas e cada um deles representa potenciais e características da nossa personalidade. Conheça aqui o significado dos planetas.
  • Se existe algum “stellium” (três ou mais planetas em um signo), isso cria uma forte concentração de energia para a pessoa em uma área da vida (Casa astrológica).
  • Quais são os signos de cada Casa astrológicas. Sim, todos nós temos todos os signos no nosso Mapa. O primeiro (que ocupa a Casa 1) é o Ascendente, que indica muitas características da nossa personalidade e como os outros nos veem. Depois, em ordem, vão ocupando as demais casas. Veja aqui o significado das 12 casas astrológicas.
  • As quatro Casas mais importantes são a 1 (do Ascendente), a 4 (Fundo do Céu), a 7 (Descendente) e a 10 (Meio do Céu), pois nos ajudam a entender a estrutura da nossa personalidade, como ela se formou, o que a sustenta, e como ela funciona.

Quais são os outros tipos de mapas astrológicos?

Além do Mapa Astral de nascimento, é possível calcularmos outros mapas astrológicos e usarmos para diversos fins em nossas vidas. Veja algumas possibilidades:
Revolução Solar
Também conhecido como “mapa de aniversário”, o mapa da Revolução Solar fornece uma mandala a partir da data do seu aniversário. A análise dessa nova configuração planetária (afinal, os planetas se movimentaram desde o dia em que você nasceu) revela as tendências para a sua vida do seu aniversário atual até o próximo. Experimente aqui a Revolução Solar.
Sinastria Amorosa
Você também pode comparar o seu Mapa Astral com o de outra pessoa para ver a compatibilidade entre vocês. O mais usado é para relações amorosas, mas você pode experimentar com amigos, familiares e qualquer outra coisa. Aqui você pode fazer suas Sinastrias Amorosas.
Mapa Profissional
A partir da análise dos acúmulos planetários em sua mandala astrológica de nascimento, é possível identificar as áreas para quais você possui vocação, quais são suas aptidões natas e até os seus maiores desafios na carreira. Conheça aqui o Mapa Profissional.
  • Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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