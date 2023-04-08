Duas semanas para o primeiro Eclipse Solar do ano: saiba tudo Crédito: Personare

Faltam apenas duas semanas para o primeiro Eclipse Solar do ano. Considerado um dos fenômenos mais espetaculares, o eclipse desperta não só os olhares como a curiosidade das pessoas. Astrologicamente, ele é, no mínimo, controverso.

O que é um Eclipse Solar?

O Eclipse Solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra na Terra que bloqueia total ou parcialmente a luz do Sol em algumas áreas.

Segundo a Nasa, o fenômeno não acontece sempre, porque a Lua não orbita exatamente no mesmo plano que o Sol e a Terra. A época em que eles estão alinhados é conhecida como “temporada de eclipses”, que acontece duas vezes por ano.

Qual o significado astrológico do Eclipse Solar?

Apesar de o eclipse ter uma atuação particularmente forte nas imediações da data em que ocorre, astrologicamente se diz que um eclipse ainda tem cerca de seis meses para se manifestar em pequenos ou grandes eventos, seja no âmbito pessoal, seja no coletivo.

O Eclipse Solar, especificamente, pode significar retorno de questões do passado. Afinal, o Sol, que rege o futuro e o poder de escolha, fica obscurecido pela Lua.

"Por isso, nas suas imediações, pode ocorrer a volta de um antigo amor ou algum hábito de outra época (positivo, como caminhar ou correr, ou negativo, como fumar). A pessoa pode resolver sair do aluguel e voltar a morar com os pais. Ou até retomar o contato com um velho amigo que aparece para visitar", explica Vanessa.

O primeiro eclipse solar de 2023

Este eclipse não será visível aqui no Brasil. Mas se você estiver na Austrália Ocidental, no Timor-Leste, na Indonésia, no Sudeste Asiático, na Nova Zelândia ou na Micronésia, poderá vislumbrar o belíssimo fenômeno.

Para a Astrologia, nas áreas onde os eclipses são visíveis podem ser observados eventos mais significativos durante o seu período de manifestação.

Mapa do Céu. No entanto, mesmo que você não consiga ver o Sol eclipsado, é possível que você note algumas mexidas na sua vida. Para saber em qual área especificamente este eclipse deve ativar, fique de olho aqui no seu

Além disso, conforme Vanessa Tuleski, como o primeiro eclipse do ano vai ocorrer no crítico grau 29 de Áries, com Sol e Lua em quadratura com Plutão, há um forte potencial bélico e retorno de conflitos antigos.