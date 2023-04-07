Mercúrio Retrógrado, Eclipse e mais: veja o calendário astrológico de abril de 2023

Se em março tivemos o início de dois dos principais trânsitos de 2023 (e dos próximos anos também, como Saturno em Peixes e Plutão em Aquário, em abril teremos dois eventos conhecidos (e temidos): Mercúrio Retrógrado e Eclipse. Mas não é só – veja o calendário astrológico de abril a seguir.
O quarto mês do ano começa com a energia intensa ariana, pois Sol, Júpiter e Mercúrio estão em Áries e teremos duas Luas Novas seguidas no signo. No entanto, a retrogradação do planeta da comunicação, o Eclipse Solar em Áries e outros aspectos tensos podem balançar as estruturas.
Mudanças significativas estão por vir. Como você escolhe viver esse momento? Todos os planetas se movendo no céu "conversam" com o seu Mapa Astral. Dê mais atenção ao seu Horóscopo Personalizado (é gratuito!), porque ele fornece previsões personalizadas sobre o movimento de cada planeta na sua vida.
A seguir, entenda melhor os principais trânsitos planetários de abril para fazer seus planos de forma alinhada com os Astros. Se quiser ver as datas do ano todo, veja aqui o calendário astrológico 2023 completo.
CALENDÁRIO ASTROLÓGICO DE ABRIL DE 2023
- 03 – Mercúrio em Touro: o planeta da comunicação sai do impulsivo signo de Áries e entra no estável e prático signo de Touro, por isso, podemos ter mais calma, paciência e foco. Porém, Mercúrio em Touro vai formar uma quadratura com Plutão em Aquário, o que pode significar mais disputas de poder.
- 11 – Vênus em Gêmeos: o planeta do amor vai entrar no leve e versátil Gêmeos. Com isso, as relações podem ter mais leveza, humor e brincadeira. Além disso, Vênus em Gêmeos, até 7 de maio, indica possibilidade de surgirem relacionamentos, amizades e contatos que desafiem nossos conceitos e ideias. Então talvez tenhamos de ser mais flexíveis no amor e também nos nossos gostos.
- 20 – Sol em Touro: a energia taurina deve contaminar todos os signos. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a temporada de Touro não inspira preguiça, mas é ótima para colocarmos planos em prática e agirmos com persistência. Só precisamos cuidar para não transformarmos persistência em teimosia ou apego.
- 20 – Eclipse Solar em Áries: o primeiro Eclipse de 2023 (veja todas as datas aqui) pode ser um dos mais difíceis do ano, porque ocorre no grau 29 de Áries (grau astrológico crítico) e com Sol e Lua em quadratura (aspecto tenso) com Plutão. Há um forte potencial bélico e de conflitos antigos emergindo. Na vida pessoal, podem surgir questões ligadas a autenticidade, individualidade e independência.
- 20 – Lua Nova em Áries: essa é uma das lunações mais importantes do ano, pois é considerada o começo do começo – afinal, ocorre junto ao primeiro signo do zodíaco. Além disso, essa é a segunda Lua Nova consecutiva em Áries (entenda aqui), o que é um fenômeno raro. Acima de tudo, é um momento cheio de oportunidades de mudanças.
- 21 – Início de Mercúrio Retrógrado em Touro: a segunda retrogradação de Mercúrio vai começar e desta vez no signo de Touro. Conhecido até de quem nem é tão ligado em Astrologia, esse trânsito pode causar alguns contratempos na comunicação, em sistemas e transportes. Veja aqui tudo sobre Mercúrio Retrógrado.
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