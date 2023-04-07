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Horóscopo

Mercúrio Retrógrado, Eclipse e mais: veja o calendário astrológico de abril de 2023

Saiba quais são os principais trânsitos planetários para fazer seus planos de forma alinhada com os Astros
Personare

Personare

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 10:00

Mercúrio Retrógrado, Eclipse e mais: veja o calendário astrológico de abril de 2023
Mercúrio Retrógrado, Eclipse e mais: veja o calendário astrológico de abril de 2023 Crédito: Personare
Se em março tivemos o início de dois dos principais trânsitos de 2023 (e dos próximos anos também, como Saturno em Peixes e Plutão em Aquário, em abril teremos dois eventos conhecidos (e temidos): Mercúrio Retrógrado e Eclipse. Mas não é só – veja o calendário astrológico de abril a seguir.
O quarto mês do ano começa com a energia intensa ariana, pois Sol, Júpiter e Mercúrio estão em Áries e teremos duas Luas Novas seguidas no signo. No entanto, a retrogradação do planeta da comunicação, o Eclipse Solar em Áries e outros aspectos tensos podem balançar as estruturas.
Mudanças significativas estão por vir. Como você escolhe viver esse momento? Todos os planetas se movendo no céu "conversam" com o seu Mapa Astral. Dê mais atenção ao seu Horóscopo Personalizado (é gratuito!), porque ele fornece previsões personalizadas sobre o movimento de cada planeta na sua vida.
A seguir, entenda melhor os principais trânsitos planetários de abril para fazer seus planos de forma alinhada com os Astros. Se quiser ver as datas do ano todo, veja aqui o calendário astrológico 2023 completo.

CALENDÁRIO ASTROLÓGICO DE ABRIL DE 2023

  • 03 – Mercúrio em Touro: o planeta da comunicação sai do impulsivo signo de Áries e entra no estável e prático signo de Touro, por isso, podemos ter mais calma, paciência e foco. Porém, Mercúrio em Touro vai formar uma quadratura com Plutão em Aquário, o que pode significar mais disputas de poder.
  • 21 – Início de Mercúrio Retrógrado em Touro: a segunda retrogradação de Mercúrio vai começar e desta vez no signo de Touro. Conhecido até de quem nem é tão ligado em Astrologia, esse trânsito pode causar alguns contratempos na comunicação, em sistemas e transportes. Veja aqui tudo sobre Mercúrio Retrógrado.
E-mail: [email protected]

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