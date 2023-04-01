Veja o horóscopo dos signos para abril de 2023

Horóscopo dos signos para abril de 2023 Crédito: Personare

O horóscopo de abril de 2023 vem repleto de acontecimentos importantes para todos os signos. Para começar, teremos no dia 20 o primeiro eclipse solar do ano. Além disso, no dia 21, tem início mais um trânsito de Mercúrio retrógrado, que será sentido de diferentes formas por todos os signos.

Abaixo, confira as previsões do horóscopo de abril de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Se não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

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Em 2023, abril é ainda mais especial graças à presença do planeta Júpiter em Áries. Esse é um trânsito que só ocorre a cada 12 anos em média. É um ciclo que incentiva o otimismo, o entusiasmo e propicia o alargamento de horizontes.

O mês é favorável para o crescimento de projetos e ambições individuais. Portanto, é importante aproveitar as oportunidades que surgem: por mais superficiais que pareçam, elas se revelarão promissoras.

As datas mais favoráveis seguem um ciclo lunar: dias 1 e 2, 10 e 11, 18 e 19, dia 27 a partir do fim da manhã, 28 e 29 até o fim da tarde.

ANOTE AS DATAS





23 e 24: excelentes oportunidades para atividades sociais e passeios em geral, graças ao trânsito do planeta Vênus, iniciado ainda no dia 12. Para quem não estiver em um compromisso, bom momento para paqueras e namoros sem grandes compromissos.





excelentes oportunidades para atividades sociais e passeios em geral, graças ao trânsito do planeta Vênus, iniciado ainda no dia 12. Para quem não estiver em um compromisso, bom momento para paqueras e namoros sem grandes compromissos. De 21/4 a 14/5: com Mercúrio em movimento retrógrado, não é recomendável comprar ou vender coisas importantes nesse período. Aproveite o momento para rever a forma como você gasta ou investe seu dinheiro.

TOURO

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, o que favorece as pessoas taurinas num sentido intelectual. Assim, é um excelente momento para cursos, leituras e participação em concursos. A partir da noite de 3 de abril, Mercúrio ingressa no Signo de Touro

Outro trânsito importante é o do planeta Vênus, que favorece a vida amorosa e a sexualidade das pessoas de Touro até o dia 11. Os dias 8 e 9 são especialmente “picantes”, sobretudo para quem já tem parcerias amorosas. Quem não estiver em um relacionamento terá chances ampliadas de conhecer gente interessante nesses dias.

No dia 21, Mercúrio entra em ciclo retrógrado, que se estende até o dia 14 de maio. É possível que esses últimos dez dias de abril sejam irritantes para as pessoas de Touro. Pois o que parecia certo e estável se revela duvidoso, mas não há por que se preocupar tanto. Trata-se de uma etapa necessária, que envolve uma boa revisão de suas ações.

ANOTE AS DATAS





De 15 a 20: Mercúrio em Touro se alinha ao planeta Urano, gerando uma explosão criativa. Ideias pouco convencionais emergirão, revelando soluções inusitadas para velhos problemas. Ou seja, é a hora de se destacar!

GÊMEOS

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Para quem estiver só, essa quadratura pode desencadear um processo de autocrítica para o aprimoramento da própria vida amorosa. Pode acontecer de rolar uma conversa importante com alguém do passado, que leve ao aprendizado.

Abril pode ser também um mês em que ocorrem brigas por motivo material, por conta do trânsito de Marte em Câncer. Dessa forma, convém evitar misturar dinheiro com amizades, se quiser preservar os dois.

ANOTE AS DATAS





Dias 23, 24, 28 e 29: graças ao ciclo lunar, esses dias tendem a proporcionar oportunidades bastante interessantes de prazer a dois. Quem estiver só poderá, nessas datas, conhecer pessoas novas e ter experiências agradáveis, ainda que sem muito compromisso.

CÂNCER

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Há o aspecto positivo da agressividade. Você pode ter mais energia para enfrentar problemas, capacidade de confronto e resolução de conflitos. Também não se deixará intimidar e terá força extra para praticar esportes. E, acima de tudo, capacidade de superar limitações pessoais que eram, antes, entendidas como difíceis de vencer.

O lado negativo de Marte em Câncer diz respeito às reações exageradas, com risco de desgaste nas relações sociais. Tendo atenção para evitar exageros, o ciclo de Marte pode ser bastante benéfico para as pessoas de Câncer.

ANOTE AS DATAS





De 1 a 10: a harmonia entre Marte e Saturno favorece a persistência e o triunfo em projetos que demandam ações lentas e pragmáticas.





a harmonia entre Marte e Saturno favorece a persistência e o triunfo em projetos que demandam ações lentas e pragmáticas. Dias 12, 13, 25 e 26: muita cautela. Há risco de explosões emocionais por questões de pequena importância, que terminam exageradas na mente das pessoas de Câncer.



LEÃO

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Abril de 2023 representa o início de um novo e longo ciclo que durará muitos anos na vida das pessoas do Signo de Leão. A oposição de Plutão ao Sol leonino é um período duradouro que acontece uma única vez na vida de cada um.

Esse ciclo é marcado pela descoberta do que realmente importa e o descarte de tudo o que não faz mais sentido na própria vida. O movimento de Plutão promete grande enriquecimento psicológico e amadurecimento espiritual para as pessoas leoninas. Mas pode ser um momento bastante doloroso para quem resiste a mudanças.

Outro ciclo relevante ao Signo de Leão em abril é o de Marte. As pessoas leoninas perceberão claramente os maus hábitos que têm e quando praticam a autossabotagem. O processo pode ser desconfortável, mas permite o amadurecimento.

ANOTE AS DATAS





A partir do dia 21: Mercúrio em movimento retrógrado representa um processo de revisão e questionamento na esfera profissional. Portanto, é um bom momento para fazer seu Mapa Profissional.

VIRGEM

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terão um mês marcado por um dos ciclos astrológicos mais importantes que alguém pode vivenciar. Em abril de 2023 o planeta Saturno estará em oposição a Virgem, movimento que só ocorre a cada 29 anos. As pessoas do Signo de Virgem

Esse é um ciclo de consolidação e de correção de rumos, especialmente nas relações amorosas, mas pode ser um período de redução da vitalidade. Por isso, é imprescindível redobrar os cuidados com a própria saúde, ainda que você seja uma pessoa jovem. Repense seus hábitos e cultive boas práticas alimentares e esportivas.

A partir do dia 21 de abril, o movimento retrógrado de Mercúrio representará uma oportunidade de rever dogmas e crenças estabelecidas. Assim, a dúvida e o ceticismo serão boas ferramentas para levar você a evoluir e ampliar seus horizontes.

ANOTE AS DATAS





A partir do dia 11: a quadratura de Vênus a Virgem sinaliza pequenos dissabores e desarmonias em relacionamentos. Isso tende a afetar sobretudo quem estiver em relações superficiais ou muito recentes.

LIBRA

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Abril de 2023 tende a ser um período tenso para as pessoas do Signo de Libra. Um dos motivos é a quadratura de Marte ao Sol libriano.

As pessoas de Libra correm o risco de reagir de forma exagerada aos obstáculos e pequenos problemas, fazendo-os piores do que são. É importante ter clareza a respeito das próprias emoções, pois esse ciclo pode gerar impulsividade e raiva. Aprenda a controlar as próprias emoções antes de agir; seja paciente consigo e com os outros.

A oposição de Júpiter ao Sol também exige cautela. É um ciclo de expansão, que pode trazer uma sensação exagerada de otimismo. Portanto, é preciso tomar decisões de forma pragmática. Certifique-se de que suas metas são alcançáveis e que você está trabalhando de forma consistente para alcançá-las.

ANOTE AS DATAS





A partir do dia 21: Mercúrio retrógrado pode ajudar a rever perdas e conflitos psicológicos. Apesar de incômodo, o processo proporciona o amadurecimento pela ressignificação de questões que não estavam bem resolvidas.

ESCORPIÃO

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favorável para apimentar a vida amorosa. Isso ocorre especialmente na primeira semana de abril, com efeitos até o dia 11. Quem estiver em um relacionamento poderá experimentar ótimas circunstâncias de aventura, dinamismo e saída da rotina. Signo de Escorpião vivenciará um ciclo de conjunção de Vênus com Urano bastanteQuem estiver em um relacionamento poderá experimentar ótimas circunstâncias de aventura, dinamismo e saída da rotina.

A partir do dia 4 o movimento retrógrado de Mercúrio marca um processo de reflexão e reorientação. Quais hábitos precisam ser modificados, eliminados e criados? As pessoas de Escorpião irão principalmente rever a forma como elas trabalham e a forma como lidam com pessoas com quem elas trabalham.

O trânsito de Marte também indica que pessoas de Escorpião devem ser convocadas a dar sua opinião sobre uma série de questões. Não tenha medo de se posicionar, ainda que muita gente possa não gostar do que você tem a dizer.

ANOTE AS DATAS





A partir do dia 21: Mercúrio retrógrado estimulará as revisões de relacionamentos, sejam eles amorosos ou de trabalho. Há tendência de reencontrar alguém do passado, o que pode render ao menos algumas boas e esclarecedoras conversas.

SAGITÁRIO

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abril de 2023 tem como marca principal um trânsito de Vênus que estimula o foco em relacionamentos afetivos ou profissionais. A partir do dia 11, haverá excelentes oportunidades para aprimorar tais relações. Já quem não estiver em um relacionamento terá chance de encontrar pessoas interessantes no período. Para as pessoas do Signo de Sagitário A partir do dia 11, haverá excelentes oportunidades para aprimorar tais relações. Já quem não estiver em um relacionamento terá chance de encontrar pessoas interessantes no período.

Entre os dias 11 e 19, porém, o planeta Saturno entra em cena. Ele sugere que, antes da harmonização, haverá um processo de crítica e autocrítica. Dessa forma, é preciso descobrir e aprofundar aspectos de si mesmo(a) que são prejudiciais aos relacionamentos.

Durante esse período, as pessoas de Sagitário serão instigadas a perceber o que existe nelas que precisa ser modificado. Afinal, nem todo problema vem dos outros. É fundamental encarar a própria parcela de responsabilidade.

ANOTE AS DATAS





A partir do dia 21: o movimento retrógrado do planeta Mercúrio marca um processo de reflexão e reorientação. Quais hábitos precisam ser modificados, eliminados e criados? As pessoas de Sagitário irão principalmente rever a forma como elas trabalham e a forma como lidam com pessoas com quem elas trabalham.

CAPRICÓRNIO

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tendem a sentir mais motivação, coragem e força de vontade para enfrentar desafios. O trânsito de Marte em oposição a Capricórnio faz de abril de 2023 um mês bastante significativo para as pessoas desse signo. É um movimento que ocorre apenas a cada dois anos, e nesse período as pessoas do Signo de Capricórnio

No entanto, também pode haver um aumento da agressividade e da impulsividade, o que pode levar a conflitos e problemas de relacionamentos. A melhor forma de canalizar a energia desse trânsito é dedicar-se a atividades físicas e projetos criativos.

As pessoas de Capricórnio podem vivenciar um mês marcado pela irritação, impaciência e raiva. Essa raiva pode se manifestar injustamente, atribuindo a culpa dos maus acontecimentos às relações íntimas. Procure ser paciente, pois será um momento de intensidade, mas também pode ser um período de aprendizado.

ANOTE AS DATAS





Ao longo de todo o mês: Marte é o planeta da ação e da energia. Então, nada melhor do que aproveitar essa energia praticando atividades físicas. É uma forma eficaz de reduzir o estresse e melhorar o bem-estar físico e mental.

AQUÁRIO

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potencializa energias representadas pelo Sol (ego, a identidade e a consciência) e Plutão (processos de renascimento, transformação e regeneração). Desde março, as pessoas do Signo de Aquário estão experimentando um ciclo raríssimo, que ocorre apenas a cada dois séculos e meio. A entrada de Plutão em conjunção a Aquário

Esse ciclo dura anos e pode gerar nas pessoas de Aquário um forte impulso para transformar suas vidas. E isso pode desencadear uma crise ou um momento de ruptura, em que a pessoa é forçada a enfrentar suas próprias sombras.

Por outro lado, isso também pode trazer uma grande capacidade de regeneração e renovação. É a oportunidade para se libertar de padrões limitantes e renascer como uma versão mais autêntica de você.

ANOTE AS DATAS





Ao longo de todo o mês: abril de 2023 será ótimo para você reorganizar questões domésticas, concluir pendências da casa ou fazer reformas.

PEIXES

Signo Peixes Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

trata-se de um período de amadurecimento pessoal especialmente útil às pessoas desse signo, que tendem a ser pouco realistas. Em abril, o planeta Saturno transita pelo Signo de Peixes. É um movimento significativo, que só ocorre a cada 29 anos em média. Saturno representa a disciplina, a responsabilidade e a estrutura. Portanto,

As pessoas de Peixes podem sentir uma grande pressão para assumirem mais responsabilidades e serem mais disciplinadas em relação a seus objetivos. Aproveite a oportunidade para desenvolver uma maior consciência de si e das suas limitações. É possível aprender importantes lições sobre paciência, perseverança e humildade.

Tenha um plano claro de ação e se comprometa com ele. Saiba que os resultados desse trânsito podem levar tempo para se manifestar e que o sucesso pode exigir esforço e dedicação a longo prazo.