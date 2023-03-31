Astrologia: o que deixa cada signo triste?

Cada pessoa pode se sentir triste por muitos motivos e situações específicas. Mas no nosso Mapa Astral a gente encontra algumas tendências. Pensando nisso, a seguir a gente te conta o que deixa cada signo triste.

“O signo em que está a sua Lua no Mapa Astral tem papel importante de mostrar o que alimenta a sua alma. Por isso, deveríamos prestar mais atenção à periodicidade com que buscamos as características e experiências ligadas ao signo da Lua, pois elas podem fazer diferença muito grande para o âmbito emocional”, aponta Vanessa.