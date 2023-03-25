Que tipo de pessoa você atrai segundo seu signo? Crédito: Personare

Se te perguntarem, que tipo de pessoa você atrai, saberia responder? Muitas vezes a gente nem entende, mas acaba se relacionando com um padrão de pessoas sem nem perceber. Mas a explicação para isso (ou parte dela) pode estar no seu Mapa Astral.

Como os demais pontos do Mapa, analisar e mergulhar nessas informações astrológicas nos ajuda a nos conhecer melhor e, com isso, a tomar melhor decisões (ou pelo menos mais conscientes).

Que tipo de pessoa você atrai

O primeiro passo é descobrir qual signo você tem na Casa 7. Para isso, é só ir no Mapa Astral do Personare e fazer sua amostra gratuita. Depois, no menu, selecione a opção "Casas Astrológicas"

Então, vá até a Casa 7 e veja qual signo aparece ao lado. Agora, é só voltar aqui e ler sobre o tipo de pessoa que você atrai, segundo a astróloga Marcia Fervienza.

Áries na Casa 7: tende a atrair pessoas com uma forte personalidade e dominante, que toma a maioria das decisões da relação.

Touro na Casa 7: tende a atrair pessoas afetuosas, sensuais e atraentes, mas que também sejam simples e práticas.

Gêmeos na Casa 7: tende a atrair pessoas com facilidade para discutir qualquer assunto, adoram um bom papo e são muito sociáveis.

Câncer na Casa 7: tende a atrair

Leão na Casa 7: tende a atrair pessoas autoritárias, em evidência no meio social e, ao mesmo tempo, amiga.

Virgem na Casa 7: tende a atrair pessoas sentimentais, caseiras e excelentes provedoras para o lar.

Libra na Casa 7: tende a atrair pessoas fortes, leais, gentis e diplomáticas – pode-se dizer, mais equilibradas.

Escorpião na Casa 7: tende a atrair pessoas poderosas, emocionais, fortes e ciumentas.

Sagitário na Casa 7: tende a atrair pessoas extrovertidas, cultas, viajadas, filosóficas e, quem sabe, estrangeiras.

Capricórnio na Casa 7: tende a atrair pessoas maduras, experientes e que saibam o que querem para si.

Aquário na Casa 7: tende a atrair pessoas que amam estar em grupos, mas desde que cada um esteja em sua própria individualidade.

Peixes na Casa 7: tende a atrair pessoas idealistas, que sejam empáticas e compreensivas.