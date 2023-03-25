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Horóscopo

Que tipo de pessoa você atrai segundo seu signo?

A Casa 7, também chamada de Descendente, nos mostra características que a gente admira e busca em uma pessoa parceira
Personare

Personare

Publicado em 25 de Março de 2023 às 11:24

Que tipo de pessoa você atrai segundo seu signo?
Que tipo de pessoa você atrai segundo seu signo? Crédito: Personare
Se te perguntarem, que tipo de pessoa você atrai, saberia responder? Muitas vezes a gente nem entende, mas acaba se relacionando com um padrão de pessoas sem nem perceber. Mas a explicação para isso (ou parte dela) pode estar no seu Mapa Astral.
A Casa 7, também chamada de Descendente, nos mostra características que a gente admira e busca em uma pessoa parceira. Além disso, a Casa 7 mostra sua forma de vivenciar o sexo e o que procura na cama.
Como os demais pontos do Mapa, analisar e mergulhar nessas informações astrológicas nos ajuda a nos conhecer melhor e, com isso, a tomar melhor decisões (ou pelo menos mais conscientes).
E preste atenção, além do mesmo tipo de pessoa, em quais comportamentos você pode estar repetindo por aí. A Numerologia também pode te ajudar a identificar padrões de relacionamento repetitivos – veja mais aqui.

Que tipo de pessoa você atrai

O primeiro passo é descobrir qual signo você tem na Casa 7. Para isso, é só ir no Mapa Astral do Personare e fazer sua amostra gratuita. Depois, no menu, selecione a opção "Casas Astrológicas"
Então, vá até a Casa 7 e veja qual signo aparece ao lado. Agora, é só voltar aqui e ler sobre o tipo de pessoa que você atrai, segundo a astróloga Marcia Fervienza.
  • Áries na Casa 7: tende a atrair pessoas com uma forte personalidade e dominante, que toma a maioria das decisões da relação.
  • Touro na Casa 7: tende a atrair pessoas afetuosas, sensuais e atraentes, mas que também sejam simples e práticas.
  • Gêmeos na Casa 7: tende a atrair pessoas com facilidade para discutir qualquer assunto, adoram um bom papo e são muito sociáveis.
  • Câncer na Casa 7: tende a atrair
  • Leão na Casa 7: tende a atrair pessoas autoritárias, em evidência no meio social e, ao mesmo tempo, amiga.
  • Virgem na Casa 7: tende a atrair pessoas sentimentais, caseiras e excelentes provedoras para o lar.
  • Libra na Casa 7: tende a atrair pessoas fortes, leais, gentis e diplomáticas – pode-se dizer, mais equilibradas.
  • Escorpião na Casa 7: tende a atrair pessoas poderosas, emocionais, fortes e ciumentas.
  • Sagitário na Casa 7: tende a atrair pessoas extrovertidas, cultas, viajadas, filosóficas e, quem sabe, estrangeiras.
  • Capricórnio na Casa 7: tende a atrair pessoas maduras, experientes e que saibam o que querem para si.
  • Aquário na Casa 7: tende a atrair pessoas que amam estar em grupos, mas desde que cada um esteja em sua própria individualidade.
  • Peixes na Casa 7: tende a atrair pessoas idealistas, que sejam empáticas e compreensivas.
  • Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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