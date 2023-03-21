Mito ou verdade: os sonhos têm significado? Verdade! Os sonhos não só têm significado como são uma fonte valiosa de autoconhecimento e insights.
Interpretar nossos sonhos pode ajudar a entender os símbolos que o inconsciente nos envia (afinal, ele não deixa de existir e agir quando não estamos dormindo) e que representam aspectos psicológicos do sonhador.
“Interpretar sonhos é o ato de iluminar cantos escuros da psique e aumentar o nível de consciência acerca de si mesmo. Além de também evitar muitos problemas de ordem psíquica como depressões, ansiedades, medos, inseguranças”, afirma a especialista.
Como entender o significado dos sonhos?
“O sonho sempre trará algo de muito específico para o sonhador e que não poderá ser generalizado para todos os outros sonhadores. Por isso, a interpretação não é fixa, rígida e sim ampla, profunda e deve sempre considerar as observações e impressões do sonhador”, afirma a psicóloga.
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