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Mito ou verdade: os sonhos têm significado?

O sonho é algo íntimo e pessoal, portanto, não existem respostas padronizadas que funcionem para todo mundo
Personare

Personare

Publicado em 21 de Março de 2023 às 07:00

Mito ou verdade: os sonhos têm significado?
Mito ou verdade: os sonhos têm significado? Crédito: Personare
Mito ou verdade: os sonhos têm significado? Verdade! Os sonhos não só têm significado como são uma fonte valiosa de autoconhecimento e insights. 
Interpretar nossos sonhos pode ajudar a entender os símbolos que o inconsciente nos envia (afinal, ele não deixa de existir e agir quando não estamos dormindo) e que representam aspectos psicológicos do sonhador. 
Segundo a psicóloga Thaís Khoury, esse processo de desvendar o significado dos sonhos nos permite acessar um conhecimento interno que nos direciona para a realização de nossas potencialidades.
“Interpretar sonhos é o ato de iluminar cantos escuros da psique e aumentar o nível de consciência acerca de si mesmo. Além de também evitar muitos problemas de ordem psíquica como depressões, ansiedades, medos, inseguranças”, afirma a especialista.

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Não existem respostas prontas ou universais para o significado dos sonhos. Segundo Thaís, o sonho é algo íntimo e, principalmente, pessoal, portanto, não faz sentido pensar que existem respostas padronizadas que funcionem para todo mundo. 
“O sonho sempre trará algo de muito específico para o sonhador e que não poderá ser generalizado para todos os outros sonhadores. Por isso, a interpretação não é fixa, rígida e sim ampla, profunda e deve sempre considerar as observações e impressões do sonhador”, afirma a psicóloga.
Segundo Yub Miranda, para encontrar o sentido na mensagem do sonho é preciso contextualizar o sonho com as dúvidas, angústias, desejos e situações que a pessoa está passando.
Por isso, no Personare, os significados dos sonhos (acesse aqui os sonhos mais buscados e seus significados) as perguntas são parte essencial de uma análise mais profunda. As possibilidades interpretativas servem para contribuir com insights, e não oferecer respostas prontas.
Muitas vezes, é preciso um especialista que ajude a amplificar e otimizar as questões do sonho para a consciência, fato que dificilmente conseguimos sozinhos. 
Personare: [email protected]

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