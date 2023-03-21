Mito ou verdade: os sonhos têm significado? Crédito: Personare

Mito ou verdade: os sonhos têm significado? Verdade! Os sonhos não só têm significado como são uma fonte valiosa de autoconhecimento e insights.

Interpretar nossos sonhos pode ajudar a entender os símbolos que o inconsciente nos envia (afinal, ele não deixa de existir e agir quando não estamos dormindo) e que representam aspectos psicológicos do sonhador.

“Interpretar sonhos é o ato de iluminar cantos escuros da psique e aumentar o nível de consciência acerca de si mesmo. Além de também evitar muitos problemas de ordem psíquica como depressões, ansiedades, medos, inseguranças”, afirma a especialista.

Como entender o significado dos sonhos?