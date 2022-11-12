Um bom sono te ajuda a alcançar seu sonho

É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo Crédito: Shutterstock

Quer conquistar seus sonhos? Então, primeiro, aprenda a dormir bem. Não existe saúde sem saúde mental. É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas.

Durante este momento, é possível repor energias e regular o metabolismo, fatores essenciais para manter corpo e mente saudáveis. Especialistas recomendam em média oito horas de sono por dia, sem interrupções.

Por fortalecer o sistema imunológico, dormir bem pode te ajudar a manter um peso saudável, a diminuir o risco de desenvolver doenças como diabetes e problemas cardiovasculares, a ficar doente com menor frequência, a reduzir o estresse, a melhorar o humor e a sociabilidade.

Mas, como? Vou lhe indicar alguns hábitos durante o dia e antes de dormir que podem auxiliar a ter uma boa noite de sono: crie um ambiente propício ao sono. Mantenha o quarto escuro e silencioso. Tenha uma cama confortável. Procure finalizar seu dia algumas horas antes de ir dormir. Encerre o expediente do trabalho, volte para sua casa e procure relaxar durante duas ou três horas antes de se deitar.

Evite alimentos estimulantes antes de se deitar, como o café, canela, pimentas e aqueles com excesso de açúcar. Eles podem prejudicar seu sono. Evite atividades estimulantes perto do horário de dormir. Não realize exercícios intensos, não permaneça conectado à televisão ou ao celular.

Vamos dormir bem para sonhar melhor e acordar no dia seguintes renovados para lutar pelos nossos sonhos! Bom sono!