Veja simples atos de gentileza que você pode fazer no seu dia a dia

Deixe a pessoa com menos compras passar na sua frente na fila no mercado Crédito: Shutterstock

A importância do ato da gentileza é algo já consolidado no mundo e tem até um dia, um movimento e grandes eventos dedicados a essa ação importante em nossas vidas. Tudo começou em Tóquio, em 1998, quando os japoneses realizaram a primeira conferência do Movimento Mundial pela Gentileza (World Kindness Movement). A palavra “Kindness” também é traduzida como “bondade”.

O objetivo do evento era “criar um mundo mais gentil, bondoso e pleno de compaixão”. Atualmente, o Dia Mundial da Gentileza, em 13 de novembro, é celebrado em vários países, tais como Canadá, Austrália, Nigéria e Emirados Árabes Unidos. Em outros países oferecem-se flores neste dia, quer a conhecidos ou desconhecidos.

O que o Dia Mundial da Gentileza quer reavivar no mundo é o sentido de bondade das pessoas. Um simples obrigado, um belo sorriso ou um gesto carinhoso são pequenas ações que podem fazer toda a diferença.

Neste dia prestamos mais atenção ao sentido da paz e da harmonia. Não colocando de lado as diferenças, mas abraçando-as e aprendendo a conviver com elas.

Quais os simples atos de gentileza você pode fazer no seu dia a dia? Veja algumas dicas:



Cumprimente as pessoas com sorriso e um bom dia, boa tarde ou boa noite;



Abra a porta para alguém entrar primeiro;



Ajude alguém necessitado a atravessar a rua;



Deixe a pessoa com menos compras passar na sua frente na fila no mercado;



Recolha algum lixo ao caminhar;



Ceda o assento a uma pessoa com deficiência ou idosa no transporte;



Dê passagem ao carro de outra faixa, que precisa passar na sua frente;



Peça licença quando passar por alguma pessoa;



Elogie as pessoas do seu convívio;



Ofereça água ou café ao técnico/pedreiro que conserta algo em sua casa;



Leia em voz alta para uma pessoa que não consegue ler;



Compartilhe seu guarda-chuva com um estranho;



Doe coisas que não servem mais a uma instituição de caridade.



Ao trabalho!