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Cotidiano

Veja simples atos de gentileza que você pode fazer no seu dia a dia

Neste dia prestamos mais atenção ao sentido da paz e da harmonia. Não colocando de lado as diferenças, mas abraçando-as e aprendendo a conviver com elas

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 08:00

Publicado em 

22 out 2022 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Pessoas na fila do supermercado
Deixe a pessoa com menos compras passar na sua frente na fila no mercado Crédito: Shutterstock
A importância do ato da gentileza é algo já consolidado no mundo e tem até um dia, um movimento e grandes eventos dedicados a essa ação importante em nossas vidas. Tudo começou em Tóquio, em 1998, quando os japoneses realizaram a primeira conferência do Movimento Mundial pela Gentileza (World Kindness Movement). A palavra “Kindness” também é traduzida como “bondade”.
O objetivo do evento era “criar um mundo mais gentil, bondoso e pleno de compaixão”. Atualmente, o Dia Mundial da Gentileza, em 13 de novembro, é celebrado em vários países, tais como Canadá, Austrália, Nigéria e Emirados Árabes Unidos. Em outros países oferecem-se flores neste dia, quer a conhecidos ou desconhecidos.
O que o Dia Mundial da Gentileza quer reavivar no mundo é o sentido de bondade das pessoas. Um simples obrigado, um belo sorriso ou um gesto carinhoso são pequenas ações que podem fazer toda a diferença.
Neste dia prestamos mais atenção ao sentido da paz e da harmonia. Não colocando de lado as diferenças, mas abraçando-as e aprendendo a conviver com elas.
Quais os simples atos de gentileza você pode fazer no seu dia a dia? Veja algumas dicas:
  • Cumprimente as pessoas com sorriso e um bom dia, boa tarde ou boa noite;
  • Abra a porta para alguém entrar primeiro;
  • Ajude alguém necessitado a atravessar a rua;
  • Deixe a pessoa com menos compras passar na sua frente na fila no mercado;
  • Recolha algum lixo ao caminhar;
  • Ceda o assento a uma pessoa com deficiência ou idosa no transporte;
  • Dê passagem ao carro de outra faixa, que precisa passar na sua frente;
  • Peça licença quando passar por alguma pessoa;
  • Elogie as pessoas do seu convívio;
  • Ofereça água ou café ao técnico/pedreiro que conserta algo em sua casa;
  • Leia em voz alta para uma pessoa que não consegue ler;
  • Compartilhe seu guarda-chuva com um estranho;
  • Doe coisas que não servem mais a uma instituição de caridade.
Ao trabalho!
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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