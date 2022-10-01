A colaboração contribui para qualquer avanço, seja dentro de uma comunidade, escola, empresa ou até mesmo na sua casa Crédito: Foto de Christina Morillo no Pexels

O mundo colaborativo quebra barreiras, pois ele é uma forma de obter resultados ganha-ganha. Tudo o que é feito em equipe tem mais chances de se expandir e dar certo, pois recebe a colaboração de ideias distintas de pessoas com diferentes experiências de vida.

A colaboração contribui para qualquer avanço, seja dentro de uma comunidade, escola, empresa ou até mesmo na sua casa. Vemos exemplos disso em coworkings que reúnem pessoas diferentes no mesmo espaço, assim elas podem trocar ideias e experiências pessoais e profissionais. E também em colabs em que empresas se unem a outras para melhor servir ao cliente.

Nossa sociedade está lidando com desafios cada vez mais complexos e para solucioná-los é preciso envolver mais pessoas que possam contribuir com as soluções. Por isso, é importante ajudar na aproximação entre o governo e o cidadão, empresas e consumidores, família e amigos, pais e filhos, professores e alunos, e assim por diante.

Não queira diminuir o outro por medo, insegurança ou inveja. Incorpore o pensamento colaborativo no seu dia a dia. Conhece aquela pessoa que, ao falar de alguém, inclui sempre um mas, após um elogio? Não seja essa pessoa. Vamos evoluir, vamos ser mais unidos na colaboração e na compreensão do outro.