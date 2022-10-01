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Cotidiano

Incorpore o pensamento colaborativo no seu dia a dia

Nossa sociedade está lidando com desafios cada vez mais complexos e para solucioná-los é preciso envolver mais pessoas que possam contribuir com as soluções

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 02:00

Publicado em 

01 out 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Jovens fazendo planejamento de tarefas em escritório
A colaboração contribui para qualquer avanço, seja dentro de uma comunidade, escola, empresa ou até mesmo na sua casa Crédito: Foto de Christina Morillo no Pexels
O mundo colaborativo quebra barreiras, pois ele é uma forma de obter resultados ganha-ganha. Tudo o que é feito em equipe tem mais chances de se expandir e dar certo, pois recebe a colaboração de ideias distintas de pessoas com diferentes experiências de vida.
A colaboração contribui para qualquer avanço, seja dentro de uma comunidade, escola, empresa ou até mesmo na sua casa. Vemos exemplos disso em coworkings que reúnem pessoas diferentes no mesmo espaço, assim elas podem trocar ideias e experiências pessoais e profissionais. E também em colabs em que empresas se unem a outras para melhor servir ao cliente.
Nossa sociedade está lidando com desafios cada vez mais complexos e para solucioná-los é preciso envolver mais pessoas que possam contribuir com as soluções. Por isso, é importante ajudar na aproximação entre o governo e o cidadão, empresas e consumidores, família e amigos, pais e filhos, professores e alunos, e assim por diante.
Não queira diminuir o outro por medo, insegurança ou inveja. Incorpore o pensamento colaborativo no seu dia a dia. Conhece aquela pessoa que, ao falar de alguém, inclui sempre um mas, após um elogio? Não seja essa pessoa. Vamos evoluir, vamos ser mais unidos na colaboração e na compreensão do outro.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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