5 dicas básicas de etiqueta para uma boa convivência

Cumprimentar cordialmente faz parte das regras básicas de comportamento Crédito: Shutterstock

Vinhos, talheres, assuntos, lugares, marcas. Sem pânico. Você não tem obrigação de saber todas as regras de comportamento.

Por que é importante que haja regras de convivência na sociedade? Eles garantem que as pessoas possam participar da vida em sociedade: dentro da sua casa, com sua família, na sua escola e em todos os lugares onde haja pessoas se relacionando.

As regras para uma boa convivência sempre ajudam a sermos melhores e mais respeitosos uns com os outros. Obedecer e respeitar as regras de convivência em diferentes espaços, na escola, na família, na rua com os amigos, nos torna pessoas mais agradáveis e felizes.

DICAS BÁSICAS

FAZEM PARTE DAS REGRAS BÁSICAS:

dizer por favor e obrigado;





não gritar;





cumprimentar cordialmente;





pedir e esperar com paciência a vez de falar;





tratar aqueles que estão à nossa volta como queremos ser tratados, isto é, com respeito e bondade.



Quando estiver em uma situação desconhecida ou não saber sobre determinado assunto, mantenha a naturalidade e a discrição. Tente prestar atenção ao comportamento de quem está ao seu redor ou pergunte a alguém (pode até usar o WhatsApp para isso).

Uma coisa é certa: bom senso, naturalidade e calma sempre são boas “ferramentas” para um bom convívio social