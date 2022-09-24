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Comportamento

5 dicas básicas de etiqueta para uma boa convivência

Vinhos, talheres, assuntos, lugares, marcas. Sem pânico. Você não tem obrigação de saber todas as regras de comportamento. HZ te ajuda com o básico

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 08:00

Publicado em 

24 set 2022 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Respeito, cumprimento, cordialidade, etiqueta
Cumprimentar cordialmente faz parte das regras básicas de comportamento Crédito: Shutterstock
Vinhos, talheres, assuntos, lugares, marcas. Sem pânico. Você não tem obrigação de saber todas as regras de comportamento.
Por que é importante que haja regras de convivência na sociedade? Eles garantem que as pessoas possam participar da vida em sociedade: dentro da sua casa, com sua família, na sua escola e em todos os lugares onde haja pessoas se relacionando.
As regras para uma boa convivência sempre ajudam a sermos melhores e mais respeitosos uns com os outros. Obedecer e respeitar as regras de convivência em diferentes espaços, na escola, na família, na rua com os amigos, nos torna pessoas mais agradáveis e felizes.

DICAS BÁSICAS

  • FAZEM PARTE DAS REGRAS BÁSICAS:
  • dizer por favor e obrigado;

  • não gritar;

  • cumprimentar cordialmente;

  • pedir e esperar com paciência a vez de falar;

  • tratar aqueles que estão à nossa volta como queremos ser tratados, isto é, com respeito e bondade.
Quando estiver em uma situação desconhecida ou não saber sobre determinado assunto, mantenha a naturalidade e a discrição. Tente prestar atenção ao comportamento de quem está ao seu redor ou pergunte a alguém (pode até usar o WhatsApp para isso).
Uma coisa é certa: bom senso, naturalidade e calma sempre são boas “ferramentas” para um bom convívio social
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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