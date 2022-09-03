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Cotidiano

Saiba lidar com o ego da sua equipe de trabalho

Lidar com pessoas com esse tipo de perfil causa um distanciamento e pode gerar até um clima de terror no grupo de trabalho, independentemente de ser essa pessoa o líder ou um colega

Públicado em 

03 set 2022 às 10:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Inclusão no mercado de trabalho
Precisamos ter consciência dos nossos limites, e nem sempre isso é claro para alguns Crédito: Shutterstock
Quando paramos para analisar os conflitos que ocorrem dentro de uma organização podemos enumerar vários motivos, mas os egos inflados estão no topo dos problemas enfrentados pelas equipes.
Lidar com pessoas com esse tipo de perfil causa um distanciamento e pode gerar até um clima de terror no grupo de trabalho, independentemente da pessoa ser o líder ou um colega.
A pessoa com esse perfil se vangloria o tempo todo, se acha melhor que os outros, não aceita ser questionada porque está sempre certa. Quer sempre impor suas ideias e, em decorrência disso, pode ser inoportuna e passar por cima de chefes e colegas para conseguir chamar atenção e crescer na carreira.
O que pode ser feito para amenizar ou resolver situações como essas?
Primeiramente ninguém muda ninguém. Precisamos ter consciência dos nossos limites, e nem sempre isso é claro para alguns. A empresa precisa ter uma política de Gestão de Pessoas forte e preparada para acompanhar essas situações.
Compartilho três ações que podem ser feitas para transformar essa fonte de conflito:
  • Dar feedbacks. Muitas vezes a forma como se fala dói mais do que o que se fala. Tome cuidado com isso. Dar feedbacks é a maneira de apresentar um senso de realidade e não é necessário esperar uma “hora certa”. O feedback deve ser diário, mas ele só terá valor se for pautado por evidências e muito respeito.

  • Investir em gestão do conhecimento e capacitação. A empresa que investe nisso entende que toda experiência e informação gerada pelo colaborador é conhecimento que pode ser compartilhado. Isso tira o foco da vaidade e evidencia o profissionalismo.

  • Gerir as competências. Será a partir do mapeamento das competências que o gestor poderá recolocar colaboradores considerando cada habilidade apresentada.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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